한 사람이 평생 먹을 수 있는 밥의 양을 보았다

주말을 앞두고, 토요일(지난 27일) 쿠팡 알바를 지원했다. 당일 새벽 두 시가 되어서야 업무 확정 연락을 받았다. 그래도 이 정도면 양호한 편이다. 어떤 날은 셔틀버스를 타기 세 시간 전에 확정 연락이 오기도 했다. 이럴 때면 하루 종일 쿠팡 연락을 기다리느라 아무 일도 하지 못하기도 한다.쿠팡 물류센터 알바 경험이 많지 않아 이번에 들어간 작업장은 처음 접하는 곳이었다. 팔레트 단위의 적재물들이 가득한 곳 한쪽에 관리 데스크가 있었다. 업무 시작까지 시간이 좀 남아 주변을 살펴보았는데, 도크 쪽에 즉석밥 박스로 가득한 팔레트가 보였다. 아마도 도크 쪽을 통해 물류센터로 들어온 지 얼마 안 된, 전산으로 입고 처리하기 전의 팔레트 같았다.즉석밥 팔레트는 한둘이 아니었다. 대략 눈으로 보았을 때, 최소 150팔레트는 돼 보였다. 살면서 한자리에 이렇게 많은 즉석밥이 있는 걸 보는 것은 처음이었다. 층이 달라 눈높이보다 낮게 있는 팔레트는 마치 거대한 패턴 미술품을 보는 듯한 장관을 이루기도 했다.그러다 문득 궁금증이 일었다. 저 팔레트 하나에는 몇 끼의 밥이 들어 있을까 하는 그런 궁금증 말이다. 나는 머릿속으로 팔레트 위에 쌓인 즉석밥의 숫자를 헤아려보았다.즉석밥의 박스 구성은 총 12개들이였다. 하루 세 끼를 먹는다면 나흘 치 정도의 밥이 될 터였다. 한 줄에는 8박스가 있었으니, 일수로 따지면 총 32일 치. 대략 한 달 정도 먹을 수 있는 밥이다. 그리고 그게 딱 12줄로 쌓여있으니(384개), 묘하게도 한 팔레트에 있는 즉석밥은 한 사람이 1년 정도 먹을 수 있는 밥이었다.150팔레트면 산술적으로 한 사람이 150년은 먹을 수 있는 밥의 양이다. 150개도 너무 많고, 백세시대라는 용어에 맞추어 100팔레트만 해도 충분하다. 순간 외부에서 좀비 사태가 터져 물류센터에 홀로 고립된다면, 최소한 밥이 없어 굶을 걱정은 하지 않아도 되겠다는 생각이 들었다. 아, 물론 유통기한 등의 문제 등은 차치하고서 말이다.그러면서 한편으로는 서글픈 마음이 들었다. 물류센터 한 쪽에 놓인 저 즉석밥 중 100팔레트 정도면 한 사람이 평생 먹을 수 있는 밥이겠구나 생각하니까 어쩐지 삶이라는 게 몹시도 작고 초라하게 느껴졌다. 한 사람이 평생 먹을 수 있는 밥의 양을 한 눈으로 담는 일은 그렇게 묘한 감정을 일으켰다.암 투병 끝에 유명을 달리했던 일본의 뮤지션 류이치 사카모토의 유고집 제목은 <나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼 수 있을까>였다. 이미 40~50팔레트 분량의 밥을 먹어온 나로서는 앞으로 몇 팔레트 정도의 밥을 먹을 수 있을까. 20팔레트? 혹은 30팔레트? 운이 좋으면 지금까지 먹은 만큼의 밥을 한 번 더 먹을 수도 있겠지.가끔 사람들은 먹기 위해 사는 것인지, 살기 위해 먹는 것인지 하는 이야기를 화두로 삼고는 한다. 이건 마치 닭이 먼저인지, 달걀이 먼저인지 하는 물음처럼 쉽게 답을 내릴 수 없는 문제이기도 하다. 주말 노동을 앞두고 물류센터 한쪽에 가득 쌓여있는 즉석밥을 보며 나 또한 먹기 위해 일을 하는 것인지, 일을 하기 위해 먹는 것인지 하는 물음을 잠시 떠올리기도 했다. 역시나 쉽게 답을 구할 수 없는 물음이었다.시간은 무심하게 흘러 어느새 한 해의 끝자락에 다다랐다. 즉석밥 팔레트를 보는데 이상하게 최근 1년 안에 세상을 떠난 몇몇 얼굴이 떠올랐다. 프란치스코 교황처럼 전 세계적 종교 지도자가 있었는가 하면, 유년 시절 TV 앞으로 강력하게 끌어 당겼던 프로레슬러 헐크 호건이 떠오르기도 했다.개인적으로는 나와 비슷한 연배의 한 뮤지션의 죽음에 마음이 쓰리기도 했다. 살면서 그의 음악을 통해 많은 위로를 받았던 나는 그에게 적잖은 빚을 지고 있는 느낌이다. 많은 이들이 아는 유명 인사들과 달리 개개인의 얼굴은 모르지만, 다른 방식으로 기억되는 죽음도 있다.무안공항에서 동체착륙을 시도하다 수많은 생명을 앗아간 사고가 일어난 지도 어느새 1주기가 되었다. 그날은 마침 일요일 아침이었고, 이불 안에서 TV 채널을 돌리다가 뉴스 속보를 보며 애를 태웠던 기억이다. 다시는 일어나지 말아야 할 그런 일이 일어났다는, 탄식으로 가득했던 날.많으면 많다고 할 수 있겠지만, 먼저 떠나간 누군가의 삶을 생각하면 한 눈에 담기고 마는 100팔레트의 밥 앞에서는 아무래도 '고작'이라는 단어가 떠오른다. 평생이래야 고작 100팔레트의 밥을 먹을 수 있는 사람의 삶. 사람들 다들 고작 저 정도의 밥은 먹으면서, 아프지 않고 무탈하게 살아갈 수 있으면 좋겠다는 그런 생각이 들었다.