사회

부산경남

25.12.29 18:06최종 업데이트 25.12.29 18:06

[진주] '88년 애환'남문산역, 놀이-문화공간으로 탈바꿈

조규일 시장, '남문산역 폐역사 공원화사업' 현장점검

조규일 진주시장, 29일 ‘남문산역 폐역사 공원화 사업’ 현장점검.
조규일 진주시장, 29일 ‘남문산역 폐역사 공원화 사업’ 현장점검. ⓒ 진주시청

폐역사인 산역이 진주 남문산역이 자전거도로 휴게시설과 놀이, 문화공간으로 탈바꿈된다. 진주시는 조규일 시장이 29일 '남문산역 폐역사 공원화 사업' 현장점검을 실시했다고 전했다.

문산읍에 있었던 남문산역은 1925년 6월 15일 '함안 군북역~진주역' 간의 기차 개통과 함께 영업을 시작해 2012년 10월 23일까지 88년간 진주 동부 5개 읍면의 주민들과 애환을 함께해 왔다.

남문산역이란 이름은 당시 경기도 파주군에 문산역이 이미 운영되고 있어 남쪽의 문산역이라고 해 남문산역으로 지었다.

남문산역은 2012년 10월 경전선 마산~진주 간 복선전철화 개통으로 경전선 자체가 운행이 중단되면서 남문산역도 폐역으로 10여 년간 방치돼 왔다.

진주시는 "폐지된 경전선 구간을 자전거도로로 개설하면서 이반성 평촌역을 비롯한 5곳의 폐역사를 자전거 이용자들과 주민들이 이용할 수 있는 공원으로 조성해 왔다"라며 "이번에 공원화 사업이 완공되면 옛 경전선로에 설치된 자전거도로 주변의 폐역사 공원화 사업이 모두 완료된다"라고 소개했다.

이곳에는 옛 남문산역의 흔적을 보존하면서 어린이 놀이공간, 문화공간, 공중화장실 등이 들어선다.

조규일 진주시장은 "100년 만에 재탄생된 이곳이 과거를 기억하고, 미래를 이어가는 공간으로 재탄생하기를 바란다"며 "무엇보다 이용자가 안전하고 편리한 시설이 돼야 한다"고 강조했다.

