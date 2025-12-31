단 10분 공연을 위해 2년이란 시간이 필요했다

큰사진보기 ▲경남장애인부모연대 사천시지회 소속 발달장애인 주간활동센터가 12월 29일 오후 2시 30분 경남장애인부모연대 사천시지회에서 연극 발표회 '비토섬 토끼전: 용왕과 신하들'을 선보였다. 공연 시작 전 힘찬 출발을 다짐하고 있는 장애인 배우들과 보조 강사 선생님들. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

"기분이 좋습니다. 매일매일 연습했습니다. 다음에도 또 하고 싶습니다."

AD

"처음엔 대본 연극을 할 거라고 생각도 못 했어요. 예술 놀이, 치료 놀이 위주로 준비해 갔죠."

큰사진보기 ▲경남장애인부모연대 사천시지회 소속 발달장애인 주간활동센터가 12월 29일 오후 2시 30분 경남장애인부모연대 사천시지회에서 연극 발표회 '비토섬 토끼전: 용왕과 신하들'을 선보였다. 공연 장면. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

"마당극은 여백이 있어요. 실수해도 채워질 수 있는 여지가 많은 장르예요. 완벽하지 않아도 괜찮은 너그러움이 있죠."

"처음엔 글자를 읽는 것조차 어려워했어요. 감정을 이해하고 표현하는 건 불가능해 보였죠. 그런데 2년이 지나니, 대사를 온몸으로 체득하고, 극의 흐름에 맞는 애드리브까지 구사해요. 완벽하지 않아도 괜찮다는 자신감, 서로의 부족함을 채워주는 팀워크. 그게 이분들이 2년간 배운 가장 큰 것들입니다."

"느리지만 멈추지 않는 거북이처럼, 이분들은 계속 성장하고 있어요. 2년 전엔 상상도 못 했던 일들이 지금 일어나고 있습니다. 내년엔 또 어떤 기적이 일어날지, 저도 기대됩니다."

큰사진보기 ▲경남장애인부모연대 사천시지회 소속 발달장애인 주간활동센터가 12월 29일 오후 2시 30분 경남장애인부모연대 사천시지회에서 연극 발표회 '비토섬 토끼전: 용왕과 신하들'을 선보였다. 배우들과 장애인부모연대 관계자들이 인사를 하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

29일 경남 사천시 용현면 경남장애인부모연대 사천시지회. 용왕 역을 맡은 김서준씨는 짧지만 또렷한 목소리로 말했다. 거북 역의 김선옥씨도 "뿌듯했어요. 어려운 점 없었어요. 재밌었어요"라고 했다. 10분 남짓한 무대를 마친 발달장애인 배우들은 짧지만 힘차게 소감을 말했다.이날 이곳에서 사천 지역 최초의 발달장애인 연극 발표회 '비토섬 토끼전: 용왕과 신하들'이 열렸다. 발달장애인 10명이 주연으로, 센터 선생님 5명이 보조 역할로 무대에 올랐다. 용왕, 거북, 잉어, 문어, 도미, 문어, 꽃게, 미역 등 저마다 배역을 맡아 혼신의 연기를 펼쳤다. 사천시 전문 극단 '장자번덕'이 공연 의상을 지원하고, 발성과 대사, 연기를 지도했다.이날 공연 시간은 10분. 그러나 이 짧은 무대를 위해 2년이라는 시간이 필요했다.2023년 6월 사천 열린 발달장애인 주간활동센터에서 연극 수업이 시작됐다. 주 1회, 비가 오나 눈이 오나 이어진 수업이었다. 지도를 맡은 건 극단 '장자번덕' 단원 이수정씨.이수정씨의 말이다. 당시 대부분의 이용자들은 글자조차 읽기 어려웠다. 한 글자씩 더듬더듬 읽으며 눈도 맞추지 못했다. 감정을 이해하고 표현하는 건 불가능해 보였다.그런데 첫 수업 이후 변화가 시작됐다. 음악에 맞춰 몸을 움직이는 이용자들의 집중력과 표현력에 모두가 놀랐다. 이수정씨는 "한 번도 본 적 없는 움직임이었다. 선생님들도 놀라고, 저도 놀랐다"고 전했다.처음 도전한 작품은 '오즈의 마법사'였다. 하지만 대사가 너무 많았다. 이용자들이 따라가기 어려웠다. 이수정씨는 방향을 틀었다. 선택한 건 마당극 '토끼전'이었다.공연을 준비하는 과정에서 위기도 있었다. 공연 한 달 전 주요 배역 2명이 갑자기 빠졌다. 센터 선생님 5명이 급히 보조 역할로 합류해 무대를 완성했다.2년간 가장 큰 변화는 장애인 배우들의 '호흡'이었다. 연극은 혼자 잘해서 완성되지 않는다. 상대방의 대사를 듣고 기다리고 반응해야 한다. 처음엔 눈조차 맞추지 못했던 이들이 이제는 서로를 바라보며 대사를 주고받는다. 긴장해서 대사를 잊으면 옆 동료가 힌트를 주고, 상황에 맞는 애드리브로 위기를 넘기기도 한다.이수정씨는 이 변화가 가장 놀랍다고 했다.객석에선 가족들이 지켜봤다. 잉어 역 김은진씨의 아버지 김광주씨는 "집에서 연습하는 줄 전혀 몰랐다"며 "기본적인 것도 어려웠을 텐데 다 소화해내서 눈물 날 정도로 감동받았다"고 말했다.오채연 사천시지회장은 "우리가 오히려 아이들을 통해 배운다"며 "느리지만 2년이 오늘 결실을 맺었다. 이 프로그램이 아이들에게 자존감을 심어주고 있다"고 덧붙였다.오 회장은 올해 보다 좀 더 나아간 내년을 기약했다.이번 발표회는 기관 내 종사자 대상 소규모 시연회였다. 하지만 목표는 더 크다. 센터는 2026년 새 작품에 도전해 지역 주민을 초대하는 정식 공연을 계획하고 있다.10분의 무대가 끝났다. 박수 소리가 작은 강당을 가득 채웠다. 무대 위 열 명의 배우들은 어색하게, 그러나 분명하게 웃고 있었다. 이들의 이야기는 이제 시작이다. 느리지만, 멈추지 않을 것이다.