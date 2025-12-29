사회부산경남한줄뉴스 25.12.29 18:06ㅣ최종 업데이트 25.12.29 18:06 거제 연초면 새마을지도자협의회-부녀회, 라면 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲연초면 새마을지도자협의회·부녀회 새해 맞아 이웃사랑 실천 ⓒ 거제시청 관련사진보기 거제시 연초면 새마을지도자협의회와 새마을부녀회는 29일연초면사무소(면장 김옥연)를 방문해 이웃을 위해 100만 원 상당의 라면 165상자와 변기용 안전 손잡이 5개를 기탁했다. #라면 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사박주용 경남교육청 부교육감 부임 갤러리 오마이포토 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 1/9 이전 다음 이전 다음 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.