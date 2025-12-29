메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.29 18:06최종 업데이트 25.12.29 18:06

거제 연초면 새마을지도자협의회-부녀회, 라면 기탁

원고료로 응원하기
연초면 새마을지도자협의회·부녀회 새해 맞아 이웃사랑 실천
연초면 새마을지도자협의회·부녀회 새해 맞아 이웃사랑 실천 ⓒ 거제시청

거제시 연초면 새마을지도자협의회와 새마을부녀회는 29일연초면사무소(면장 김옥연)를 방문해 이웃을 위해 100만 원 상당의 라면 165상자와 변기용 안전 손잡이 5개를 기탁했다.

#라면

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사박주용 경남교육청 부교육감 부임

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기