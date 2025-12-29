거제 연초면 새마을지도자협의회-부녀회, 라면 기탁

큰사진보기 ▲연초면 새마을지도자협의회·부녀회 새해 맞아 이웃사랑 실천 ⓒ 거제시청 관련사진보기

거제시 연초면 새마을지도자협의회와 새마을부녀회는 29일연초면사무소(면장 김옥연)를 방문해 이웃을 위해 100만 원 상당의 라면 165상자와 변기용 안전 손잡이 5개를 기탁했다.