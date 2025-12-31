기도할 일 많은 때, 여기 부처님이 다 들어주신다

큰사진보기 ▲운주사 석조불감과 원형다층석탑. 석조불감은 부처님을 모신 돌집이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲운주사 석조불감은 불상 2구가 등을 맞대고 있다. 운주사에서만 볼 수 있는 불감의 배치구조다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲운주사 석조불감은 팔작 모양의 지붕을 얹었다. 그 위에 용마루가 조각돼 있다. 목조 건축 형식을 그대로 갖추고 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲운주사 원형다층석탑. 기단부터 꼭대기까지 둥근 모양을 하고 있다. 운주사에서만 볼 수 있는 석탑이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲운주사 석탑. 다이아몬드와 꽃무늬가 새겨진 석탑까지 다양한 석탑이 줄지어 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲운주사 석불. 커다란 바위 아래에 모여있다. 생김새도 다양하다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲운주사 와불. 서 있고, 앉아 있는 모양의 불상이 나란히 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

'운주사엔 1000기의 석불과 1000기의 석탑이 있다. 석실에 두 석불이 서로 등을 대고 앉아 있다.'

큰사진보기 ▲운주사 석탑. 옛날엔 1000기의 불상과 1000기의 탑이 있었다지만, 지금은 석불과 석탑 100여 기만 남아있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

운주사 와불님을 뵙고

돌아오는 길에

그대 가슴의

처마 끝에

풍경을 달고 돌아왔다



먼 데서 바람 불어와

풍경소리 들리면

보고 싶은

내 마음이

찾아간 줄 알아라.

큰사진보기 ▲운주사 대웅전. 석탑과 빨간 피라칸타 열매가 한데 어우러져 더 멋스럽다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

'불감(佛龕)'이다. 그것도 석조(石造)다. 석조불감, 돌로 만든 불감이다. 불감은 불상을 모시기 위해 만든 집이나 방을 가리킨다. 석조불감이니, 부처님을 모신 돌집이다. 돌로 만든 대웅전이란 표현이 맞겠다.석조불감은 팔작 모양의 지붕을 얹었다. 그 위에 용마루가 조각돼 있다. 목조 건축 형식을 그대로 갖추고 있다. 감실 안은 남북으로 통한다. 안에는 불상 2구가 등을 맞대고 있다. 야외 불당의 주존불이다. 석가모니불과 비로자나불인 셈이다. 여기에서만 볼 수 있는 불감의 배치구조다.표정도 색다르다. 경직되고 도식적인 표정이 평면에 조각돼 있다. 고려시대 불상 양식이라고 한다. 우리나라에선 거대한 석조불감을 볼 수 없다. 등을 맞댄 쌍배 불상도 유례가 없다. 이곳이 유일하다고 한다. 우리나라에 하나뿐인 석조불감이고, 쌍배 불상이다. 국가유산 '보물'로 지정돼 있다.지난 28일 석조불감을 품은 절집 운주사를 찾았다. 화순 운주사의 석불과 석탑은 정형화되지 않았다. 형태가 일정하지 않은, 자유분방한 스타일이다. 어찌 보면, 제멋대로다. 생김새뿐 아니다. 배치 장소도 바위 아래, 산등성이, 골짜기 가리지 않는다. 생각하지 못한 장소에서 불쑥불쑥 나타난다. 파격적이다.석탑은 대부분 자연 암반에 세워져 있다. 모양도 각양각색이다. 호떡이나 항아리를 쌓아 놓은 것 같은 탑이 있다. 다듬지 않은 자연석을 그냥 올려놓은 것 같은 탑도 있다. 생김새가 볼품없다고 거지탑, 동냥치탑으로 이름 붙은 탑도 있다.기단부터 꼭대기까지 둥근 원형다층석탑도 있다. 운주사에서만 볼 수 있는 석탑이다. 제사 때 쓰는 제기에 떡을 담아 포개 놓은 것처럼 보인다. '떡탑'으로 통한다.다이아몬드와 꽃무늬가 새겨진 구층석탑도 신비롭다. 문양이 무엇을 상징하는지 알 수 없어 미스터리를 더해준다. 원형다층석탑과 구층석탑도 국가유산 '보물'로 지정돼 있다.부처의 자비와 지혜를 상징하는 불상도 소박하다. 석불은 커다란 바위 밑에 모여있다. 돌로 깎은 불상이다. 생김새도 할아버지에서 아기 형상까지 다양하다. 한데 모여 '해바라기' 나온 가족 같다. 서 있고, 앉아 있는 형상의 와불과 일곱 개의 돌이 배열돼 있는 칠성바위도 기이하다.석탑과 석불은 언뜻 거칠어 보이지만, 정겹다. 해학적이다. 어떤 열망으로 가득 찬 느낌이 금세 반하게 한다. 역동적인 힘도 느껴진다. 그래서 더 아름답다. 매력적이다. 빨간 피라칸타 열매와 어우러지는 대웅전도 소박하다. 절집에 담장도 없다. 누구라도 부담 없이, 편한 마음으로 둘러볼 수 있는 절집이다.1530년에 나온 <신증동국여지승람>에 묘사된 운주사 얘기다. 지금은 석불과 석탑이 100여 기 남아있다. 일제강점 때만 해도 지금보다 2배 많았다고 한다. 절집 주변 주민들이 집의 주춧돌로 가져다 쓰고, 논둑을 쌓는 재료로 쓰면서 사라졌다. 관리가 제대로 됐더라면… 지금은 어떤 모습이었을까.운주사 창건 시기는 명확히 밝혀지지 않았다. 전해지는 이야기와 유물을 통해 고려시대로 추정할 뿐이다. 전설은 도선국사와 연결된다. 새로운 세상을 꿈꾸던 도선국사는 하룻밤 사이에 천불천탑을 만들고 싶었다. 하지만 완성하지 못했다. 지금의 운주사라는 얘기다.미완의 이야기가 문학작품 소재로 자주 등장한다. 옛사람들의 열망이 작가의 상상력과 버무려진다. 작가 황석영이 대하소설 <장길산>에서 미륵의 성지로 표현한 것도 매한가지다.정호승의 시 '풍경 달다' 전문이다. 한 해의 끝자락이다. 새해를 앞두고 있다. 여느 때보다 소망하고, 기도할 일이 많은 때다. 절집 처마 끝 풍경소리에 새해 소망을 살포시 실어보는 건 어떨까? 내 소망이 풍경소리에 실리는 것도 괜찮을 것 같다.