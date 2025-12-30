탁한 흙탕물에서 생명을, 지는 해에서 인생을 배우다

큰사진보기 ▲무아라 봉가안 ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲맹그로브숲은 새우 서식지로 적합니다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲내 휴대폰 카메라에 잡힌 긴꼬리원숭이 ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲코주부원숭이를 만났다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲무아라봉가인의 아름다운 해넘이 ⓒ 전갑남 관련사진보기

"여보, 이제 반딧불이 만나러 가야죠!"

코타키나발루 시내의 활기를 뒤로하고 차로 한 시간 반을 달렸다. 차창 밖 풍경이 점점 짙은 초록색으로 물들 때쯤, 우리는 '무아라 봉가안(Muara Bongawan)'에 도착했다. 이곳은 강물과 바닷물이 만나는 기수역(汽水域)으로, 말로만 듣던 신비로운 맹그로브 숲이 거대한 군락을 이루고 있다.배에 오르니 습한 강바람이 뺨을 스친다. 단순한 바람이 아니었다. 맹그로브 숲이 뿜어내는 눅눅하고 짙은 습기는 피부에 닿자마자 끈적하게 달라붙는다. 동시에 열대 우림 특유의 비릿하고도 싱그러운 흙 내음을 코끝에 실어 날랐다.뱃머리에는 이곳 마을에 거주한다는 앳된 중학생 소년이 길잡이로 동승했다. 강물은 언뜻 보기에 탁한 흙탕물처럼 보였다. 하지만 가이드는 이 탁함 속에 '생명의 비밀'이 숨어있다고 귀띔했다.맹그로브 나무들이 복잡하게 얽힌 뿌리는 천연 필터 역할을 하며, 나무에서 떨어진 잎들이 썩어 풍부한 유기물을 만들어낸다. 새우와 작은 수생 생물들에게는 더할 나위 없는 '천연 양식장'이자, 포식자를 피할 수 있는 완벽한 은신처다.특히 이곳의 타이거 새우는 일반 새우보다 월등히 커서 상품 가치가 높다고 한다. 실제로 강가 곳곳에서 통발로 민물 새우를 낚는 현지인들의 평화로운 모습이 눈에 들어왔다. 겉모습은 투박한 흙탕물이지만, 그 안은 수천수만의 생명이 태동하는 가장 역동적인 '부엌'이었던 셈이다.맹그로브 숲은 원숭이들에게 집이자 요새다. 우리는 이곳의 주인인 코주부원숭이와 긴꼬리원숭이를 만나러 왔다. 가이드는 긴꼬리원숭이는 자주 볼 수 있지만, 경계심이 많은 코주부원숭이를 만나는 것은 전생에 덕을 쌓아야 할 정도의 행운이 따라야 한다며 웃어 보였다.얼마나 강줄기를 따라 거슬러 올라갔을까, 뱃머리의 소년이 갑자기 손가락을 입에 대며 "쉿!" 하고 신호를 보냈다. 소년이 가리킨 곳을 보니 나무 위에 매달린 원숭이 한 마리가 보였다. 녀석은 재빨리 몸을 숨겼지만, 이내 다시 나타나 우리에게 얼굴을 보여주었다. 바로 긴꼬리원숭이였다.몸길이보다 더 긴 꼬리, 동그랗고 호기심 가득한 눈망울, 그리고 날렵한 체구. 셔터를 누르는 손이 떨렸지만, 간신히 녀석의 형체를 카메라에 담는 데 성공했다.그리고 곧이어 믿기 힘든 광경이 펼쳐졌다. 가이드가 강조하던 행운이 우리에게 찾아온 것이다. 나무 꼭대기 부근에서 묵직한 존재감을 드러낸 것은 바로 코주부원숭이였다. 수컷 코주부원숭이는 암컷보다 두 배정도 커서, 그가 앉은 나뭇가지가 휘청거릴 정도였다.길게 늘어진 코는 과연 압권이었다. 녀석은 인간의 접근을 허용하지 않겠다는 듯 높은 곳에서 우리를 관조하고 있었다.해가 기울기 시작하면 원숭이들은 잠자리를 찾아 나무 위로 모여든다. 이른바 피크타임이다. 숲의 질서에 따라 각자의 자리를 잡는 원숭이들의 모습을 보며, 인간이 감히 침범할 수 없는 야생의 경건함을 느꼈다.원숭이들과 짧은 만남을 뒤로하고, 우리는 반딧불이 탐방하기 전 해넘이를 보기 위해 해변으로 향했다. 오후 5시 반, 강과 바다가 맞닿은 지점에 발을 내디뎠다. 마침 밀물 때라 파도는 거침없이 발등을 적시며 밀려왔다.6시가 가까워지자 하늘은 서서히 마법을 부리기 시작했다. 탄중아루 해변의 낙조가 화려한 도심의 축제 같다면, 이곳 봉가안의 낙조는 태초의 고요함을 간직한 장엄한 서사시 같았다. 찬란한 핏빛으로 물든 하늘과 바다는 경계를 허물고 온 세상을 붉은색 하나로 통합시켰다.그 붉은 물결 속에서 현지 아이들은 윗옷을 벗어 던진 채 파도에 몸을 맡기고 있었다. 파도가 부서질 때마다 아이들의 해맑은 웃음소리가 공중으로 흩어졌다. 언어가 통하지 않아도 그 소리만으로 세상의 모든 시름이 씻겨 내려가는 듯한 순수하고 깨끗함을 주었다.그 천진난만한 모습에서 문득 나의 어린 시절이 겹쳐 보였다. 고향 마을 저수지에서 깨복쟁이 친구들과 시간 가는 줄 모르고 뛰어놀던 그 시절이 있었는데... 아내도 순수함에 이끌려 어느새 아이들 곁으로 다가가 환한 미소와 함께 사진 한 장을 남겼다.장엄하게 타오르는 석양을 바라보며 나는 묘한 감정에 젖어 들었다. '나도 이제 저 낙조처럼 황혼의 나이에 접어들었구나' 하는 생각이 스쳤다.늙어간다는 것은 어쩌면 해가 지는 것과 같아 슬픈 일일지도 모르나, 마주한 봉가안의 노을은 전혀 슬프지 않았다. 오히려 낮 동안의 태양보다 더 강렬하고 아름다운 빛을 뿜어내고 있었다.나의 황혼도 저러할 수 있을까. 젊은 날의 치열함을 지나, 이제는 세상을 더 따뜻하고 찬란하게 물들일 수 있는 깊이를 가질 수 있다면 얼마나 좋을까.주변을 둘러보니 친구, 연인, 가족들이 서로의 인생샷을 찍어주며 이 찰나의 순간을 기억하고 있었다. 누군가에게 아름다운 기억으로 남는다는 것, 그것이 바로 황혼이 줄 수 있는 최고의 선물이 아닐까 싶었다. 그림 같은 풍경 속으로 깊게 빠져들고 있을 때, 등 뒤에서 아내의 다정한 목소리가 들려왔다.그래, 태양이 지고 나면 또 다른 빛의 향연인 반딧불이가 우리를 기다리고 있을 것이다. 인생의 황혼 뒤에도 우리가 미처 발견하지 못한 작은 빛들이 반짝이고 있음을 예감하며, 나는 아내의 손을 잡고 다시 배로 향했다. 코타키나발루의 붉은 노을은 내 가슴 속에도 지지 않는 불꽃 하나를 남겨주었다.