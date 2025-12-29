[6.3지방선거] 김현수 강릉시의원 강릉시장 출사표

큰사진보기 ▲김현수 현 강릉시의회 의원 ⓒ 김현수 제공 관련사진보기

AD

내년 6.3지방선거 강릉시장선거 예상 후보군들의 출마 선언이 이어지고 있다. 더불어민주당 소속 김현수 강릉시의원은 자신의 SNS를 통해 내년 지방선거 강릉시장 출마를 공식화했다.29일 오전 김현수 시의원은 자신의 SNS를 통해 '10년 젊은 시장, 10년 앞선 강릉"이라는 슬로건의 출마선언문을 공개했다.김 의원은 출마선언문에서 "10년 젊은 시장은 단순한 나이나 이미지의 문제가 아니라 행정을 운영하는 방식, 시민을 대하는 태도, 미래를 준비하는 관점의 근본적인 변화를 의미한다"고 설명했다.그는 현재 강릉의 상황은 "영업 폐업, 청년 이탈, 노년층의 걱정 등 시민들에게 '견디는 시간'이 되고 있다"고 평가 한 뒤 "강릉의 오늘을 외면하지 않고 시민과 함께 강릉의 내일로 나아가기 위해 출마를 결심했다"고 밝혔다. 이어 "강릉 토박이이자 25년 MBC강원영동 아나운서 경력, 4년의 의정 활동을 통해 시민의 희로애락과 행정을 모두 경험했다"고 강조했다.그러면서 현 강릉시정에 대해 "일방적인 '밀어붙이기식' 행정으로 인해 시민들의 피로감이 깊어졌다"고 진단하고 "과거의 권위적인 방식과 결연히 결별하겠다"고 선언했다.MBC강원영동 아나운서를 지낸 김현수 시의원은, 지난 2022년 지방선거에서 더불어민주당 소속으로 출마해 당선된 초선 의원으로 현 강릉시의회 운영위원장을 맡고 있다.내년 6.3지방선거 강릉시장 선거 출마 예상 후보들은 모두 7명으로, 정당별로는 더불어민주당 김중남 현 지역위원장, 김한근 전 강릉시장, 김현수 현 강릉시의원 등 3명이 경선을 준비하고 있고, 국민의힘에서는 김홍규 현 강릉시장, 심영섭 현 동해안권경제자유구역청장, 권혁렬 전 강원도의회 의장, 최익순 현 강릉시의회 의장 등 4명이 경선에 나설 것으로 전망된다.앞선 지난 23일에는 더불어민주당 김한근 전 강릉시장이 강릉시장선거 출마를 선언한 바 있다.