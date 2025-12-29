주철현 "현수막 훼손 사주 보좌관 면직...신정훈 의원께 죄송"

큰사진보기 ▲더불어민주당 주철현(여수 갑) 의원. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲여수경찰서 청사 전경 ⓒ 여수경찰서 관련사진보기

전남 여수에서 발생한 더불어민주당 신정훈(나주·화순) 의원 현수막 무더기 훼손 사건과 관련해 주철현(여수갑) 의원이 범행을 사주한 지역 보좌관에 대해 면직 처분했다고 29일 밝혔다.경찰이 붙잡은 현수막 훼손 사건 피의자인 40대 남성으로부터 "주 의원 측 지시를 받았다. 수고비도 받았다"는 취지의 진술을 확보했다는 <오마이뉴스> 보도가 나온 지 약 2시간 만이다.주 의원과 신 의원은 내년 지방선거에서 3선 도전에 나서는 김영록 전남지사의 대항마로 거론되며, 선거를 앞두고 치열한 신경전을 벌이고 있다.주철현 의원은 이날 오후 이 사건 관련 입장문을 내고 "신정훈 국회의원의 여수 지역 신년 현수막 훼손을 사주한 김아무개 지역 보좌관을 면직 처분했다"고 밝혔다.주 의원은 "해당 보좌관에게는 경찰에 자수해 수사를 받도록 조치하였으며, 훼손된 현수막은 즉시 복구하도록 업체에 의뢰했다"고 덧붙였다. 주 의원은 "이번 사건을 계기로 지역위 등 내부 관리 체계를 전면 재점검하겠다"고도 밝혔다.신 의원 현수막 훼손을 지시한 것으로 지목된 지역 보좌관 김씨는 주 의원의 복심으로 지역 정치권에서 평가된다. 이 때문에 정치권 일각에선 "이번 사건에 주 의원이 연루된 게 아니냐"는 주장을 펴는 이들도 있다.주 의원은 통화에서 "참담하고 답답하다"며 "신정훈 의원께는 제가 직접 전화를 드려 사과했다"고 했다.주 의원은 '보좌관이 현수막 훼손을 사주한 사실을 사전에 알고 있었느냐'는 물음엔 거듭 "참담하다"며 선을 그었다.주 의원은 피의자가 "수고비 10만 원을 받았다"고 진술한 것과 관련해 돈 출처를 확인했느냐는 질문에 "거기까지는 모르겠다"며 "잘못을 인정하고 필요한 조치를 취하겠다"고 밝혔다.이에 앞서 여수경찰서는 신 의원 측이 여수 시내에 내건 새해 인사 현수막 25점을 지난 28일 새벽 훼손한 혐의로 여수에 사는 A(44)씨를 특수 손괴 혐의로 붙잡아 조사 중이다.주거지에서 경찰에 붙잡힌 A씨는 경찰의 추궁에 신 의원의 도지사 선거 경쟁 주자인 주철현(여수갑) 의원 측 지시를 받았으며, 주 의원 여수 지역위 관계자로부터 수고비 명목으로 10만 원을 받았다는 취지로 진술했다.경찰은 주 의원 측 입장문 배포와 무관하게 의혹이 남지 않도록 관련 수사를 이어간다는 방침이다.