박주민 "세금 먹는 '한강버스' 폐기하고 '지옥철 9호선' 해결하겠다"

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

박주민 더불어민주당 의원이 오세훈 서울시장의 역점 사업인 '한강버스'를 강하게 비판하며, 관련 예산을 '지옥철'이라 불리는 9호선 문제 해결에 전용해야 한다고 주장했습니다.박 의원은 29일 SBS <편상욱의 뉴스브리핑>에 출연해 "한강버스는 사건·사고가 잦았고 심지어 한강 위에서 배가 멈추는 일까지 발생했다"라며 "운영 실태를 점검해 보니 수익이 서울시 예상보다 터무니없이 적었다"고 지적했습니다.이어 박 의원은 "대중교통으로서의 기본 기능조차 갖추지 못했는데 안전성도 문제고 수익성도 낮다"라며 "계속해서 예산을 쏟아부어야만 하는 상황"이라고 꼬집었습니다.박 의원의 해법은 '선택과 집중'입니다. 그는 "이 사업을 무리하게 끌고 가느니 차라리 백지화하고 그 예산을 9호선 증량에 쓰겠다"라며 "현재 6량으로 운행되는 9호선의 출퇴근 시간 혼잡도는 182%에 달한다"고 설명했습니다.구체적인 실현 가능성에 대해서도 자신감을 보였습니다. 박 의원은 "9호선 플랫폼과 궤도는 이미 8량 기준으로 완공된 상태"라며 "약간의 공사만 거치면 현재 6량 열차를 8량으로 운행할 수 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "한강버스에 들일 돈이면 시민들의 발인 9호선을 훨씬 더 편안하게 만들 수 있다"라며 "외화내빈이 아니라 실질적인 시민의 삶을 개선하는 방향으로 가야 한다"고 강조했습니다.앞서 박 의원은 지난 24일 '박주민의 9호선 혁신 약속'을 발표하며 구체적인 공약을 제시한 바 있습니다. 당시 박 의원은 "출근길 지하철은 도시의 민낯"이라며 "오세훈 시장이 교통 대안으로 내놓은 한강버스는 대실패"라고 규정했습니다. 주요 공약으로는 ▲급행열차 8량화 즉시 추진 ▲승강장 연장 및 차량 구매 2,000억 투입 ▲3년 내 혼잡도 140%대 완화 등을 내걸었습니다.박 의원은 수치상의 개선뿐만 아니라 시민 안전을 최우선 가치로 내세웠습니다. 그는 "경제성만으로 판단할 사안이 아니다. 혼잡은 곧 사고 위험이며 시민의 안전이 우선이다"라고 역설했습니다.이어 "중앙정부 및 국회와의 협의를 통해 제도와 재원을 함께 풀어가겠다"라며 "서울 교통은 화려할 필요 없다. 안전해야 하고 숨 쉴 수 있어야 한다"고 힘주어 말했습니다. 아울러 "한강버스 말고 9호선 문제 해결이 '기본특별시'의 약속"이라고 덧붙였습니다.이러한 정책 행보는 내년 6월 서울시장 선거를 겨냥한 것으로 풀이됩니다. 박 의원은 지난 11일 광화문 광장에서 기자회견을 열고 "이재명의 대한민국과 윤석열의 대한민국이 다르듯 박주민의 서울과 오세훈의 서울도 분명히 다를 것"이라며 서울시장 출마를 공식 선언했습니다.박 의원은 "서울은 어떤 시민의 삶도 바닥으로 떨어지지 않게 기본을 보장하는 도시가 돼야 한다"라며 "누구나 잠재력을 끝까지 펼칠 수 있는 기회의 도시가 되어야 한다"고 밝혔습니다.9호선을 이용하는 서울 시민들에겐 솔깃한 이야기입니다. 화려한 한강의 야경이나 수상 교통도 좋지만, 당장 매일 아침 숨쉬기조차 힘든 '지옥철'에서의 탈출이 더 절실하기 때문입니다. 박 의원이 던진 '한강버스 폐기'와 '9호선 해결'이라는 승부수가 서울 시민들에게 어떤 울림을 줄지 지켜봐야겠습니다.