박주민 "세금 먹는 '한강버스' 폐기하고 '지옥철 9호선' 해결하겠다"

박주민 더불어민주당 의원이 오세훈 서울시장의 역점 사업인 '한강버스'를 강하게 비판하며, 관련 예산을 '지옥철'이라 불리는 9호선 문제 해결에 전용해야 한다고 주장했습니다.
박 의원은 29일 SBS <편상욱의 뉴스브리핑>에 출연해 "한강버스는 사건·사고가 잦았고 심지어 한강 위에서 배가 멈추는 일까지 발생했다"라며 "운영 실태를 점검해 보니 수익이 서울시 예상보다 터무니없이 적었다"고 지적했습니다.
이어 박 의원은 "대중교통으로서의 기본 기능조차 갖추지 못했는데 안전성도 문제고 수익성도 낮다"라며 "계속해서 예산을 쏟아부어야만 하는 상황"이라고 꼬집었습니다.
박 의원의 해법은 '선택과 집중'입니다. 그는 "이 사업을 무리하게 끌고 가느니 차라리 백지화하고 그 예산을 9호선 증량에 쓰겠다"라며 "현재 6량으로 운행되는 9호선의 출퇴근 시간 혼잡도는 182%에 달한다"고 설명했습니다.
구체적인 실현 가능성에 대해서도 자신감을 보였습니다. 박 의원은 "9호선 플랫폼과 궤도는 이미 8량 기준으로 완공된 상태"라며 "약간의 공사만 거치면 현재 6량 열차를 8량으로 운행할 수 있다"고 밝혔습니다.
그러면서 "한강버스에 들일 돈이면 시민들의 발인 9호선을 훨씬 더 편안하게 만들 수 있다"라며 "외화내빈이 아니라 실질적인 시민의 삶을 개선하는 방향으로 가야 한다"고 강조했습니다.
앞서 박 의원은 지난 24일 '박주민의 9호선 혁신 약속'을 발표하며 구체적인 공약을 제시한 바 있습니다. 당시 박 의원은 "출근길 지하철은 도시의 민낯"이라며 "오세훈 시장이 교통 대안으로 내놓은 한강버스는 대실패"라고 규정했습니다. 주요 공약으로는 ▲급행열차 8량화 즉시 추진 ▲승강장 연장 및 차량 구매 2,000억 투입 ▲3년 내 혼잡도 140%대 완화 등을 내걸었습니다.
박 의원은 수치상의 개선뿐만 아니라 시민 안전을 최우선 가치로 내세웠습니다. 그는 "경제성만으로 판단할 사안이 아니다. 혼잡은 곧 사고 위험이며 시민의 안전이 우선이다"라고 역설했습니다.
이어 "중앙정부 및 국회와의 협의를 통해 제도와 재원을 함께 풀어가겠다"라며 "서울 교통은 화려할 필요 없다. 안전해야 하고 숨 쉴 수 있어야 한다"고 힘주어 말했습니다. 아울러 "한강버스 말고 9호선 문제 해결이 '기본특별시'의 약속"이라고 덧붙였습니다.
이러한 정책 행보는 내년 6월 서울시장 선거를 겨냥한 것으로 풀이됩니다. 박 의원은 지난 11일 광화문 광장에서 기자회견을 열고 "이재명의 대한민국과 윤석열의 대한민국이 다르듯 박주민의 서울과 오세훈의 서울도 분명히 다를 것"이라며 서울시장 출마를 공식 선언했습니다.
박 의원은 "서울은 어떤 시민의 삶도 바닥으로 떨어지지 않게 기본을 보장하는 도시가 돼야 한다"라며 "누구나 잠재력을 끝까지 펼칠 수 있는 기회의 도시가 되어야 한다"고 밝혔습니다.
9호선을 이용하는 서울 시민들에겐 솔깃한 이야기입니다. 화려한 한강의 야경이나 수상 교통도 좋지만, 당장 매일 아침 숨쉬기조차 힘든 '지옥철'에서의 탈출이 더 절실하기 때문입니다. 박 의원이 던진 '한강버스 폐기'와 '9호선 해결'이라는 승부수가 서울 시민들에게 어떤 울림을 줄지 지켜봐야겠습니다.
