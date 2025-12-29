정보공개 후퇴한 청주시... 시민단체가 내놓은 해법은

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲청주시 정보공개 처리현황. 충북참여연대 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북참여연대가 2024년 청주시 정보공개 청구에 대한 처리 결과를 조사한 결과 비공개율은 5.5%로 충북도내 평균인 2.8%의 약 두 배에 달했고, 이의신청 기각률은 79.2%로 전국 평균인 50%보다 무려 29.2%p나 높은 것으로 나타났다.충북참여연대는 29일 이같은 결과를 내놓으며, 시민의 시정 참여 활성화를 위한 5가지 개선사항을 제안했다.첫째, 청주시장은 적극적인 정보공개 의지를 분명히 밝히고, 정보공개제도 운영 전반을 점검해야 한다. 정보 비공개율은 증가하고 있고, 위원회 회의 결과 공개율은 매우 낮으며, 공개하더라도 지나치게 지연되고 시민이 이해하기 어려운 형태로 제공되고 있다. 형식적 운영을 넘어 시민에게 정보를 제공하겠다는 분명한 정책적 의지 표명과 운영반에 대한 점검이 필요하다고 지적했다.둘째, 퇴직 청주시 공무원을 정보공개심의회 위원 그리고 위원장으로 위촉하는 관행을 폐기하고 실질적인 민간위원을 위촉해야 한다.현재 심의회는 퇴직 공무원이 반복적으로 참여하고 위원장을 맡는 구조다. 정보공개심의회는 퇴직 공무원이 아닌 외부 민간위원으로 구성하고, 위원장 또한 민간위원 중에서 선출해야 한다. 이는 심의회의 신뢰성과 '청주시 정보공개에 관한 조례'의 취지에도 부합하는 일이다.셋째, 정보공개심의회는 대면심의를 원칙으로 운영해야 한다. 2024년 심의회의 서면심의 비율이 52.7%에 달하는 것은 시민의 권리와 직결된 사안을 충분한 논의 없이 처리했을 가능성을 보여준다. 비공개 결정과 이의신청은 원칙적으로 대면심의를 의무화하고, 서면심의는 단순·비쟁점 사안으로 제한해야 한다고 요구했다.넷째, 원문정보공개 제도의 운영 전반에 대한 점검이 필요하다. 2024년 청주시의 원문 등록 건수는 전년 대비 감소했으며, 천안시의 절반 수준에 불과하다. 단체장·부단체장 결재 문서가 적은 것인지, 공개 문서 위주로 선별 등록한 것인지, 제도를 소극적으로 운영한 결과인지에 대한 분석이 필요하다. 원문정보공개 제도가 취지에 맞게 운영되고 있는지 전면적으로 점검해야 한다고 지적했다.다섯째, 청주시 산하 위원회의 회의 공개 실태를 근본적으로 개선해야 한다. 회의 결과 공개율은 16.4%에 불과하고, 공개까지 평균 125.6일이 소요되며, 시민들이 내용을 알기 어려운 형태로 게시하는 등 '청주시민참여 기본 조례' 제7조의 취지가 사실상 무력화되고 있다. 청주시는 회의록과 회의자료를 포함해 시민이 내용을 이해할 수 있도록 위원회 회의 정보를 충실히 공개해야 한다고 요구했다.충북참여연대는 이번 조사를 위해 정보공개 청구와 청주시청 홈페이지에 게시된 위원회 회의 관련자료를 확인했다.분석 결과, 정보공개심의회는 2024년 1년간 총 19회 개최됐고, 이 가운데 10회가 서면 심의로 진행됐다.또한 2024년 청주시의 정보공개 이의신청 기각률은 79.2%로, 충북 평균을 상회할 뿐 아니라 전국 평균인 50.0%보다 29.2%p나 높다. 2023년과 2024년의 기각률은 각각 78.1%, 79.2%로 80%에 육박하며, 2022년 이후 상승세를 보이고 있다.특히 청주시 산하 위원회 회의결과 홈페이지 게시율은 16.4%에 그쳐 '청주시민참여 기본 조례' 규정에도 어긋난다. 충북참여연대는 "2024년 개최된 위원회의 회의록과 회의자료는 대부분 확인할 수 없었고, 일부 위원회의 회의결과 게시물만 확인할 수 있었다"며 "2024년 시민의 시정참여 활동 평가결과에 따르면, 청주시 산하 175개 위원회는 2024년 한 해 동안 801회 회의를 개최했으나, 이 중 홈페이지에서 회의 결과를 확인할 수 있었던 것은 37개 위원회가 개최한 131회 회의에 불과했다"고 지적했다.충북참여연대는 무엇보다 정보공개심의회 총원 7명 가운데 2명이 퇴직 청주시 공무원이라는 점을 문제 삼았다. 특히 한 퇴지 공무원은 6년째 정보공개심의회 위원장을 맡고 있는 것으로 확인됐다. 충북참여연대는 "정보공개심의회 위원은 2년마다 위촉하는데, 2020년·2022년·2024년에 구성된 모든 심의회에 퇴직 청주시 공무원 2명이 동일하게 참여했고, 그중 1명이 위원장을 맡아왔다"며 "이는 시민의 이의신청을 심의하는 기구의 독립성과 공정성에 의문을 갖게 한다"고 비판했다.