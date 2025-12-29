권오을 장관 "친일재산 환수해 독립유공자 후손 위해 써야"

큰사진보기 ▲29일 권오을 국가보훈부 장관이 충북을 방문해 친일재산 환수활동을 벌이고 있는 진천군과 충북참여연대, 김남균 충북인뉴스(사진 가운데) 편집국장에게 감사패와 표창장을 수여했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

<충북인뉴스> 김남균 편집국장이 친일재산 국가귀속에 힘쓴 공로를 인정받아 국가보훈부 장관 표창장을 받았다29일 충북도의회 회의실에서는 '보훈의 가치, 지역과 함께 키우다'라는 주제로 권오을 보훈부장관과 친일재산국가귀속시민단체 간담회가 열렸다.지난해 11월 '친일재산 국구귀속법 개정안'을 발의한 이강일 국회의원(청주 상당)과 친일재산국가귀속시민단체가 공동 주관한 이 행사에서 권오을 장관은 충북도민의 투철한 역사의식에 감탄하며 "친일재산을 환수해 독립유공자 후손들을 위해 써야 한다"고 말하며 충북이 주도하는 친일재산 환수 작업에 힘을 보탰다.이번 간담회에는 친일재산 환수 작업을 하고 있는 전국 유일의 지자체인 진천군 송기섭 군수를 비롯해 충북참여연대·민주노총충북지부·충북시민단체연대회의 등 지역 시민단체, 그리고 김남균 충북인뉴스 편집국장이 참석했다.간담회에 앞서 권오을 장관은 친일재산 환수 작업에 대해 환영을 표하며 진천군에 감사패를, 충북참여연대와 김남균 충북인뉴스 편집국장에게 각각 표창장을 수여했다.김남균 편집국장은 5년여에 걸친 작업을 통해 도내 환수 가능한 친일반민족행위자 소유(후손)의 토지(수백억원 대)를 찾아냈고, 실제 상당산성 일대 8필지(20억원 상당)를 국가가 환수하는 길을 열였다.또한 충북지역 친일반민족행위자의 친일행위를 조사해 기록한 '불망'과 '파묘' 두권의 책을 내기도 했다.한편 이날 간담회에서 강태재 상임고문(충북참여자치시민연대)은 충북이 전국적으로 치열한 항일운동을 전개했음에도 항일운동 기념관이 없음을 지적하며, 조속한 기념관 건립을 가장 시급한 문제로 건의했다. 특히, 기념관을 후손들이 항일운동 역사를 공부하는 장과 광복회 충북지부의 사무실로 활용할 경우, 친일재산 환수 운동을 더 활성화하는 계기가 될 것이라고 강조했다. 아울러 이상설 선생의 재평가 및 헌정 음악회 등 관련 문화행사에 대한 국가의 관심과 지원도 요청했다.송기섭 진천군수는 '보재 이상설 기념관 건립 사업(총사업비 118억)' 중 90억 원을 재정 여력이 어려운 군에서 부담해야 했던 사례 등을 언급하며, 보훈 사업비의 60~70%에 달하는 지자체 자부담의 어려움을 호소했다. 이에 대해 국가보훈부가 보훈 사업의 전반적인 재원 부담 구조를 살펴보고 개선해 달라고 부탁하며, 보훈 사업에 적극적인 지자체에 대한 인센티브 제공을 건의했다.김남균 편집국장은 충북이 친일재산 환수 연구와 시민운동을 선도한 지역임을 강조하며, 충북 도청, 청주 상당산성 등 주요 친일재산의 상징성을 언급했다. 특히 상당산성 내 항일기념관 조성과 함께, 친일재산 환수에 앞장서는 지자체에 대한 상응하는 보상을 제안했다.류윤걸 광복회 충북지부장은 친일재산 환수가 민족 정체성 회복의 상징적 의미가 있음을 강조하며, 일명 '이강일법'(친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법안, 이하 친일재산귀속법)과 같은 특별법을 제정하여 2011년 이후 활동이 중단된 친일재산 조사위원회를 재개하도록 할 것을 강력히 호소했다. 아울러 중앙-지방 정부 공동 실무 기구 조직을 통해 전국적인 친일재산 환수 조사를 진행해야 한다고 역설했다.권오을 국가보훈부 장관은 이러한 현장의 건의에 대해 구체적인 견해를 밝혔다. 송 군수와 장주식 이사장(보재이상설기념사업회) 등이 제기한 이상설 선생 서훈 품격 문제에 대해서는 현재 신청된 유사 사례들이 18건에 달하는 형평성 문제를 고려, 내년 1월 또는 2월 중 공론화 과정을 거쳐 종합적인 해결 방안을 모색하겠다고 답변했다.또한, 지자체의 기념관 건립 자부담 문제 역시 "예산이 가장 어려운 문제임을 인정한다"고 밝히며, 보훈 사업과 관련한 보훈부의 국비 비중이 크지 않은 맹점을 보완하기 위해 기업·단체와 연계한 방법을 제안하기도 하였다. 이어 지역 인센티브와 관련하여서는, '지역 보훈은 지역이 전문가'임을 인정하며 "지역의 친일재산 환수를 지방정부에서 진행했다면, 그 재산을 지방정부가 우선 활용할 수 있도록 의견을 제시하겠다"고 하여 이목을 끌었다.이강일 의원은 "오늘의 친일재산 국가 귀속 간담회를 통해 각계각층의 역사 정의 실현을 향한 강력한 의지를 재확인했다"며 "사업을 선도하고 있는 진천군 및 시민단체와 함께 관련한 활동을 이어가는 한편, 민주당 보훈정책특위 및 국회 법제사법위원회와의 논의를 통하여 특별법 통과를 끌어내어, 미완의 과제를 반드시 완수할 것"이라고 의지를 표명했다.