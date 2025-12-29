청와대, '김병기 의혹'에 "엄중히 인식하지만..."

청와대가 29일 김병기 더불어민주당 원내대표와 가족 관련 비위 의혹에 대해 "당연히 엄중히 인식하고 있다"고 했다. 다만 이를 비롯해 김 원내대표의 거취 등에 대한 청와대의 의사 표명은 어렵다는 입장이다.
강유정 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 김 원내대표 비위 의혹 관련 청와대의 입장을 묻는 질문에 이같이 답했다.
그는 "원내에서 의원들이 직접 선출한 원내대표인 만큼 그 부분에 대해서 대통령실이 쉽게 의사를 표명하는 것은 좀 더 거리를 둬야 되지 않을까 싶다"며 "아직은 대통령실에서 의사 표명을 따로 할 기회는 없지 않을까 싶다"고 말했다.
한편, 김 원내대표와 가족을 둘러싼 각종 비위 의혹과 논란은 연일 나오고 있는 중이다. ▲ 아들 대학 편입시 보좌진 사적 업무 지시 의혹 ▲ 대한항공의 KAL(칼) 호텔 숙박권 수령 및 이용 논란 ▲ 지역구 내 병원 이용시 혜택 의혹에 이어 최근엔 ▲ 배우자의 구의원 업무추진비 유용 의혹까지 불거졌다.
김 원내대표는 오는 30일 예정된 원내대책회의에서 지금까지 제기된 일련의 비위 의혹들에 대한 입장을 표명할 예정이다
