청와대, '김병기 의혹'에 "엄중히 인식하지만..."

▲강유정 청와대 대변인이 29일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령 청와대 출근 관련 브리핑을 하고 있다. 대통령이 청와대로 출근하는 것은 문재인 전 대통령이 마지막으로 출근한 퇴임일인 2022년 5월 9일로부터 1천330일 만이다. 2025.12.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기