[서울시교육감 후보 지지도] 정근식 14.4%, 이주호 9.4%

내년 6월에 실시되는 서울시교육감 선거를 앞두고 실시한 여론조사에서 정근식 현 서울시교육감과 이주호 전 교육부장관이 양강 구도를 형성하고 있는 것으로 조사됐다. 하지만 지지 후보를 결정하지 못한 유보층이 절반에 가까워 선거 판세는 아직 유동적이다.<오마이뉴스>가 여론조사 전문기관인 리얼미터에 의뢰, 지난 26, 27일 만18세 이상 서울시 남녀 808명을 대상으로 실시한 차기 서울시교육감 후보 지지도에서 진보성향인 정근식 현 교육감이 14.4%, 보수 성향의 이주호 전 장관이 9.4%를 얻어 오차범위(±3.4%p) 내에서 선두권을 형성하고 있는 것으로 조사됐다.이어 보수 성향 조전혁 전 국회의원(4.7%), 류수노 전 방송통신대 총장(3.7%), 진보 성향 강민정 전 국회의원(3.5%), 보수 성향 홍후조 고려대 교수(3.4%) 등이 뒤를 이었다. 이어 진보 성향 한만중 전 서울시교육청 정책기획관(2.3%), 홍제남 전 서울 남부교육지원청 교육지원국장(2.1%), 보수 성향 안양옥 전 한국교총 회장(2.0%), 중도 성향 김현철 전 서울시교육청 대변인(1.9%), 진보 성향 강신만 전 서울시교육청 혁신미래교육추진위원장(1.7%), 보수 성향 이건주 K-교육연구소 대표(1.6%) 순으로 나타났다.이번 조사에서 유보층이 절반에 이르는 것은 눈여겨 볼 대목이다. '지지 후보 없음'이 19.5%, '잘 모름'이 27.0%로 나타나 전체 응답자의 46.5%가 아직 지지 후보를 정하지 못한 것으로 확인됐다. 리얼미터는 "낮은 후보 인지도로 유보층이 절반에 가까워 아직 마음을 정하지 못한 유권자가 많은 사실이 확인됐다"라면서 "앞으로 선거 구도가 매우 유동적일 것"이라고 내다봤다.교육감은 정당 소속이 없지만 정당과 정치성향별로 지지 후보가 뚜렷하게 갈렸다. 정근식 교육감은 지역별로 남부권(17.6%)에서, 연령별로 40대(17.4%)와 50대(18.6%), 성별로는 남성(15.1%)에서 상대적으로 지지도가 높았다. 정당별로는 더불어민주당 지지층(24.5%)의 지지를 받았다.반면 이주호 전 장관은 지역별로 서부권(12.4%)에서, 연령별로 60대(14.3%)와 70세 이상(15.0%), 성별로는 남성(11.7%)에서 비교적 지지도가 높았다. 정당별로는 국민의힘 지지층(13.7%)이 선호하는 것으로 조사됐다.한편, 정근식 교육감의 직무수행 평가는 긍정보다는 부정이 앞섰다. '잘못하고 있다'는 부정 평가가 33.0%(매우 잘못함 17.7%, 잘못하는 편 15.4%...*소수점 아래 반올림 과정에서 수치 편차가 생김)로 나타나 '잘하고 있다'는 긍정 평가 25.6%(매우 잘함 9.3%, 잘하는 편 16.3%)보다 7.4%포인트 높았다. 긍·부정 격차는 오차범위 밖이다. '잘 모르겠다'는 응답이 41.4%에 달했다. 리얼미터는 "정근식 교육감의 직무수행에 대한 시민들의 관심과 인지도가 다소 떨어지는 것으로 보인다"라고 분석했다.이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 무선 ARS(100%) 전화조사로 실시했다. 응답률은 5.9%. 통계보정은 2025년 11월 말 행정안전부 주민등록 인구기준으로 성·연령·지역별 인구 비례에 따른 가중을 적용했다(림가중). 표본오차는 95% 신뢰수준, ±3.4%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.