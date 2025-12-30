[고양시장 민주당 후보 지지도] 명재성 10.7%,정병춘 8.3%,민경선 6.2%...10명 중 6명 응답 유보

큰사진보기 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

내년 6월 지방선거를 앞두고 경기도 고양시장 더불어민주당 후보군이 모두 10%대 지지율을 넘지 못하면서 오차범위 내 혼전 양상을 보여, 향후 민주당 내 경선 경쟁이 매우 치열할 것으로 예상된다. 고양시민 10명 중 6명은 지지하는 민주당 후보에 대한 응답을 유보했다.<오마이뉴스>가 여론조사 전문기관인 리얼미터에 의뢰해 지난 26일, 27일 고양시민 18세 이상 남녀 505명을 대상으로 실시한 '2026년 고양시장 지방선거' 조사에 따르면, '더불어민주당 후보 지지도'에서 명재성 전 덕양구청장(10.7%), 정병춘 현 더불어민주당 정책위 부의장(8.3%), 민경선 전 경기교통공사 사장(6.2%), 장제환 전 고양시의원(4.9%), 이영아 전 고양신문 대표(4.0%), 최승원 전 경기도의원(3.8%) 순으로, 모두 오차범위 내에서 혼전 양상을 보이는 것으로 나타났다. 그 외 '기타 인물'은 2.8%였다.특히 '없음'과 '잘 모름'은 각 29.3%, 29.9%로, 유보층이 59.2%에 달해, 차기 고양시장 선거는 후보들의 낮은 인지도로 인해 아직 후보를 결정하지 못한 유권자가 10명 중 6명에 달해 유동성이 높은 것으로 조사됐다.더불어민주당 지지층 내 지지도는 명재성 전 구청장 13.6%, 정병춘 부의장 12.1%, 민경선 전 사장 7.7%, 장제환 전 시의원 6.9%, 최승원 전 도의원 4.7%, 이영아 전 대표 3.2% 순이였다.'국민의힘 후보 지지도' 조사에서는 이동환 현 고양시장(18.2%)이 타 후보를 오차범위 밖에서 제치며 우위를 점한 가운데, 오준환 경기도의원(6.6%), 곽미숙 경기도의원(4.8%), 김완규 경기도의원(4.2%) 순으로, 모두 한 자릿수대 지지율에 그쳤다. 그 외 '기타 인물'은 4.0%였다.특히 지지 후보가 '없음'이라는 응답이 42.3%를 기록한 점이 눈에 띈다. '잘 모름'은 19.8%였다.국민의힘 지지층 내에서는 이 시장이 42.9%를 기록하며 현역 프리미엄을 과시했고, 이어 오준환(14.5%), 곽미숙(7.0%), 김완규(6.2%) 순이어서, 당 지지층 내에서는 이 시장에 대한 선호가 뚜렷한 것으로 나타났다.그러나 이 시장은 시정운영 평가에서 부정 평가가 절반을 넘은 57.4%(매우 잘못함 40.6%, 잘못하는 편 16.8%)를 기록했다. '잘하고 있다'는 긍정 평가(24.8%) 대비 두 배 이상 높은 수치다. '잘 모름'의 유보 응답은 17.8%였다. 이 시장의 시정운영에 대한 고양시민의 부정 평가가 과반을 차지하고, 특히 '매우 잘못함'(40.6%)의 비율이 높다는 점은 민선8기 고양시정에 대한 시민들의 강한 불만과 이 시장의 약한 지지 기반이 반영된 것으로 분석된다.한편 고양 시민을 대상으로 한 이재명 대통령의 국정 수행 평가에서 '잘하고 있다'는 긍정 평가가 60.3%(매우 잘함 48.0%, 잘하는 편 12.3%)로 과반에 달했다. '잘못하고 있다'는 부정 평가는 35.1%(매우 잘못함 26.3%, 잘못하는 편 8.8%)에 머물러, 긍정이 부정 대비 25.2%p 높았다.정당 지지도에서는 여당인 더불어민주당이 과반인 51.2%를 기록하며 고양시 지역 내 타 정당을 압도하는 견고한 지지 기반을 보였다. 제1야당인 국민의힘(23.0%)은 20% 초반대 지지율로 더불어민주당과 큰 격차를 보였고, 이어 개혁신당은 4.7%, 조국혁신당은 4.3%, 진보당은 1.1% 순이였다. 그 외 '기타 정당'은 3.1%, '없음'과 '잘 모름'은 각 9.3%, 3.3%였다.이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 무선 ARS(100%) 전화조사로 실시했다. 응답률은 6.5%. 통계보정은 2025년 11월 말 행정안전부 주민등록 인구기준으로 성·연령·지역별 인구 비례에 따른 가중을 적용했다(림가중). 표본오차는 95% 신뢰수준, ±4.4%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.