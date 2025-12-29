좌초 국면 못 벗어나는 서산 일자리 연계 주택... 공방만 격화

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장이 29일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 일자리연계형 지원주택사업의 정상 추진을 촉구했다. ⓒ 서산시 관련사진보기

2023년 국토교통부 공모사업으로 선정되며 지역사회의 기대를 모았던 충남 서산시 대산읍 '일자리 연계형 지원주택' 사업이 사실상 좌초 국면을 벗어나지 못하고 있다.29일 이완섭 서산시장이 기자회견을 열고 사업 정상 추진을 재차 촉구했지만, 한국토지주택공사(LH)의 입장엔 변화가 없는 것으로 알려졌다. 이번 사안은 단순히 사업 추진 여부를 넘어, 공모 선정 이후에도 사업이 무산될 수 있다는 구조를 누가, 언제, 어떻게 설명했어야 했는가라는 행정 책임의 문제로 확장되고 있다.기자의 취재를 종합한 결과, 서산시는 공모 선정 당시 해당 사업이 중단될 수 있는 구조라는 점을 사전에 인지하지 못했다는 입장이다. 시는 LH로부터 조건부 사업이라는 설명이나, 향후 협약 체결이 전제된다는 공식적인 안내를 받은 적도 없다고 밝혔다. 서산시 관계자는 "일방적으로 '사업이 어렵다'는 통보를 받았다"고 말했다.반면 LH의 설명은 다르다. LH는 29일 기자와 한 통화에서 "공모 당시 서산시가 국토부에 사업 신청을 하면서 LH와 공식 공문을 주고받은 사실이 없다"며 "LH가 이 사업에 참여하겠다는 의사를 명확히 밝힌 문서도 존재하지 않는다"고 밝혔다. 이어 "협약이 체결된 적이 없기 때문에 '일방적 철회'라는 표현은 성립하지 않는다"며 "무엇을 하겠다는 약속이 없었던 만큼, 철회할 대상도 없었다"고 설명했다.LH는 공모 제도 자체의 한계도 언급했다. LH 관계자는 "공모 제도가 처음 도입됐을 당시에는 공동 시행 구조가 지금처럼 명확하지 않았다"며 "서산시가 당시 제도를 충분히 이해하지 못했을 가능성도 있다"고 말했다. 현재는 공동 시행을 전제로 한 공모의 경우, 참여 기관의 사전 협의와 참여 의사를 증명하는 공문 첨부가 필수로, 제도가 개선됐다는 설명도 덧붙였다.이는 공모 선정 당시, 지자체가 사업의 조건과 한계를 명확히 인지하기 어려운 구조였음을 시사한다. 다만 그 과정에서 지자체와 시민에게 해당 사실이 충분히 설명됐는지에 대해서는 여전히 답이 엇갈린다.서산시는 공모 선정 당시 LH가 공동 시행자로 참여하는 사업으로 이해했고, 이를 전제로 지방재정 투자심사 등 관련 행정 절차를 진행했다. 그러나 LH는 "참여 의사를 공식화한 적도, 역할 분담이나 사업비 협의를 본격적으로 논의한 적도 없다"며 "협약 체결을 위한 논의 자체가 시작되지 않았다"고 선을 그었다. 결과적으로 지자체는 공기업 참여를 기정사실로 인식한 반면, LH는 법적·행정적 책임이 발생하지 않는 위치에 머문 셈이다.수요조사를 둘러싼 공방도 이어지고 있다. 서산시는 1000명 설문과 대면 조사를 통해 실입주 의사가 확인된 수요가 647호에 달한다고 주장한다. 이에 대해 LH는 통계 분석 기법을 활용한 공동 수요조사 결과, 유효 수요는 45∼47호에 불과하다고 밝혔다.서산시는 "서로 다른 용역업체가 참여한 조사를 어떻게 공동 수요조사라고 할 수 있느냐"며 "LH의 방식은 현장 실수요를 반영하지 못했다"고 반박한다. 반면 LH는 "서산시가 별도로 진행한 수요조사에 대해 사전 공유나 보고를 받은 적이 없다"며 "공식 절차를 거치지 않은 수요 결과의 신뢰성에 대해서는 판단하기 어렵다"고 밝혔다.이 대목에서 쟁점은 숫자의 진위라기보다, 수요조사가 어떤 절차와 합의 구조 속에서 이뤄졌는지에 맞춰지고 있다.지역 정치권에선 LH의 '공문 부재' 설명에 대한 반발도 나왔다. 대산을 지역구로 둔 안효돈 더불어민주당 시의원은 29일 본지와의 통화에서 "공모 당시부터 LH 담당자와 함께 사업 부지를 둘러보고 입지 검토까지 진행했다"며 "이제 와서 공문 한 장 없었다는 이유로 공동 시행이 아니었다고 말하는 것은 납득하기 어렵다"고 말했다. 안 의원은 "서산시는 절차상 최선을 다했고, 잘못이 있다면 공모 이후 책임을 회피한 쪽"이라고 비판했다.이런 가운데 서산시는 LH의 입장에 대응해 '일자리 연계형 지원주택 정상 추진'을 촉구하는 릴레이 챌린지를 진행하고 있다. 시 관계자는 "뭐라도 해봐야 하지 않겠느냐"고 말했다. 다만 LH가 "입장 변화는 없다"고 밝힌 상황에서, 이러한 방식이 실제 협상 국면에 변화를 가져올 수 있을지에 대해서는 물음표가 남는다. 일각에서는 챌린지가 정책 전환의 수단이라기보다, 행정의 의지와 한계를 동시에 드러내는 상징적 장면으로 읽힌다는 평가도 나온다.공모의 선정 주체인 국토교통부의 역할도 다시 거론된다. 공모에 선정됐다는 사실이 사업 추진을 보장하지 않는다면, 그 사실을 누가, 언제, 어떤 방식으로 지자체와 시민에게 설명했어야 했는가라는 질문이 남는다.