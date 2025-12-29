대구시장 출마 추경호 '정치탄압에 당당히 맞서겠다"

큰사진보기 ▲추경호 국민의힘 의원이 29일 오후 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 내년 지방선거에서 대구시장에 출마하겠다고 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

추경호 국민의힘 의원(대구 달성군) "저는 대구에 정치를 하러 온 것이 아니라 일을 하러 왔다"며 내년 6월 치러지는 지방선거에서 대구시장에 출마하겠다고 선언했다. 추 의원의 대구시장 출마 선언은 현역 국회의원 가운데 처음이다.추 의원은 29일 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "지금 대구는 대한민국 3대 도시라는 과거의 영광을 뒤로한 채 깊은 침체에 빠져 있다"며 "청년들은 일자리를 찾아 고향을 떠나고 시민들의 한숨은 날로 깊어지고 있다"고 지역 경제 회복을 출마의 가장 큰 이유로 제시했다.이어 "그동안 대구 시민들과 많은 이야기를 나누며 출마를 권유받아 왔다"면서 "한 해가 가기 전에 결심을 밝히고 새해부터 본격적으로 시민들을 만나 대구 발전의 청사진을 제시하겠다는 판단에서 지금 시점에 결단했다"고 출마 배경을 설명했다.최근 같은 당 최은석 의원이 '실물경제 전문가'를 자처하며 대구시장 출마를 시사한 것과 관련해 그는 "특정 의원이 어떤 말을 했다고 해서 일일이 대응하는 것은 적절치 않다"며 말을 아꼈다.다만 그는 "35년간 경제부처에서 거시·미시 경제를 모두 다뤄왔고 금융·산업·재정 정책 전반을 경험했다"면서 "국회에서도 기확재정위원회와 예산결산특별위원회, 정무위원회를 거치며 경제 전 분야를 망라하는 경험을 쌓아왔다"고 강조했다.추 의원은 현역 의원들의 출마와 관련 당내 조율이 필요하지 않느냐는 질문에는 "출마 입장을 밝히기 전 대구 지역 모든 의원들에게 직접 전화로 뜻을 전했다"며 "경선에 참여하는 분들과 공정하고 아름다운 경선을 치르고 결과에 승복할 것"이라고 말했다.또 당내 경선 룰과 관련한 질문에는 "출마자가 특정 룰에 대해 공개적으로 입장을 밝히는 것은 적절하지 않다"고 했다.국회의원직 사퇴 여부는 "사람마다 선택은 다를 수 있지만 경선이 끝날 때까지 국회의원직을 유지하며 경선에 참여하겠다"고 답했다.차기 대구시장 임기가 이재명 정부와 겹치는 점에 대해 추 의원은 "정권이 다르다고 해서 대구 발전이 멈춰서는 안 된다"며 "대구는 대한민국의 소중한 일부다. 정권과 무관하게 대구 시민의 삶을 나아지게 하는 데 집중하겠다"고 강조했다.자신의 사법 리스크에 대한 부담을 묻는 질문에 그는 "향후 재판 과정에 성실히 임해 진실을 당당히 밝히겠다"며 "정치 공세에는 정치 탄압이라는 점을 분명히 하며 맞서겠다"고 했다. 그러면서 "아마 상대 진영에서는 정치 공세를 하겠지만 우리 진영 후보자들이 그런 말을 하겠느냐"며 "저와 힘을 합쳐서 오히려 이겨내야 되는 것 아니냐"고 반문했다.앞서 그는 이날 오전 자신의 출마선언문을 통해 "저에 대한 정치적 공격이 계속될지도 모른다"며 "저열한 정치탄압과 정치보복에는 단호히 맞서 반드시 이겨내겠다. 사법적 진실은 법정에서 당당히 가려내겠다"고 말했다. 이어 "이번 도전은 정치탄압의 심판이 아니라 대구와 대한민국을 사랑하는 대구시민의 평가를 받는 과정"이라고 덧붙였다.이혜훈 전 국민의힘 의원의 기획예산처 장관 발탁 논란에 대해서는 "장관급 정무직은 소신과 철학의 일치가 중요하다"며 "본인의 기존 발언과 이재명 정부의 경제 철학이 부합하는지 스스로 점검해볼 필요가 있다"고 비판적 입장을 밝혔다.