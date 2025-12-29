'탄핵 반대' 이혜훈에 대한 대통령의 주문, 송미령 때와 닮았다

[기사보강 : 29일 오후 5시 24분]
이재명 대통령이 29일 윤석열 탄핵 반대 전력으로 논란을 빚고 있는 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자 문제와 관련 "과거의 용납할 수 없는 내란 관련 발언은 후보자 본인이 충분히 소명하고 그 부분(탄핵 반대 과거 행적)에 대한 단절 의사를 명확히 표명해야 한다"는 취지의 입장을 밝혔다.
강유정 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 대브리핑룸에서 관련 질문을 받고 "이 대통령이 (차담 회의 때) 이 후보자 관련 언론 보도에 대한 보고를 받고 이 후보자의 조금 더 명확한 입장 표명이 필요하지 않겠냐는 이야기가 있었다"며 밝힌 내용이다.
그에 따르면, 이 대통령은 이 후보자 관련 논란에 대해 "이제부터는 지명을 받은 후보자이기 때문에 국민들의 의문과 질문에 대해서는 본인 스스로 단절의 의사를 밝히고 그 해명의 태도에 있어서는 후보자 본인의 책임이 있다"고 했다.
또 "(후보자가) 충분히 자신의 실력을 검증 받아야 하고 그 과정에서 국민의 검증도 통과해야 한다"고 강조했다.
송미령 유임 논란 땐 "직접 반대 의견 들어보고 갈등 조정 역할 하라"
'후보자 본인이 납득할 만한 해명을 통해 검증을 통과하라'는 주문은 윤석열 정부에서 발탁됐지만 이른바 '일잘러'로 확인돼 이재명 정부의 초대 내각 각료로 유임된 송미령 농림축산식품부 장관 때와 같다.
송 장관은 과거 윤석열 정부 당시 더불어민주당의 양곡관리법 개정안을 '농망법'이라며 반대한 바 있다. 이 때문에 이 대통령의 장관 유임 결정 이후 민주당 농림축산식품해양수산위원회 위원들은 물론 농민단체의 거센 반발이 이어졌다.
이 대통령은 이때 송 장관에게 직접 자신의 유임과 관련된 갈등을 조정해볼 것을 주문했다. "(유임 결정 관련) 사회적인 충돌 혹은 이해관계에 있어서 다른 의견들이 있다면, 송 장관이 유임된 장관으로서 (반대 의견을) 들어보고 그 부분에 있어서 갈등을 조정하는 데 직접 역할하는 것이 좋지 않겠냐"는 취지의 제안이었다(관련기사 : 이 대통령, 송미령 장관에 "유임 반대 의견 직접 들어보라" https://omn.kr/2e9pp
).
실제로 송 장관은 이 대통령의 제안 사흘 뒤인 6월 27일 여당 농해수위 위원들과 비공개 정책간담회를 하고 양곡관리법 개정안을 포함한 농업 관련 민생 6법 추진에 합의한 바 있다. 또한 김민석 국무총리의 농민단체 면담, 우상호 청와대 정무수석의 농해수위 위원 설득 등의 지원 사격을 받아 이재명 정부의 각료로 안착했다.
청와대 관계자들의 판단도 이 대통령의 주문과 비슷한 편이었다. 청와대 고위관계자는 이날 '이 후보자의 탄핵 반대 전력에 대한 논란을 예상했을 텐데 인사를 단행한 이유가 뭐냐'는 <오마이뉴스>의 질문에 "그만큼 (대통령의) 통합 의지가 강하다고 봐야 한다. 송미령 장관 유임 때도 농해수위 (여당) 위원 중심으로 반발이 있었잖나"라고 했다.
송 장관 때처럼 충분한 소명이 있다면 통합·실용에 방점을 찍은 이 대통령의 뜻이 여권과 지지층에도 수용될 수 있을 것이란 기대다.
또 다른 청와대 관계자도 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "내·외부의 비판은 예상된 바였지만 결국 본인이 넘어야 할 지점 같다"며 송 장관의 경우와 유사하다고 짚었다.
구체적으론 "계엄 당시 본인의 말과 행동에 대해 국민께 설명을 드리고 판단을 구하는 과정이 필요하고 '이 사람은 일을 잘 할 것'이란 부분에서 인선됐기 때문에 성과로 증명하는 과정이 필요하다"면서 "그런 부분을 보고 최종적으로 판단해도 늦진 않을 것"이라고 했다.
"서로 같은 생각 가진 사람들로만 정부 구성하는 것 아냐"
과거 기본소득·지역화폐·확장재정 등 이재명 정부의 국정철학에 반대해 왔던 이 후보자가 새 정부의 '곳간지기'로 지명된 데 대한 우려도 존재한다.
하지만 한 청와대 관계자는 이와 관련해 "토론 및 조율 이후에도 다른 목소리를 내는 것은 비판 받아야 하지만, 서로 다른 시각이 활발한 토론을 유도하고 리스크가 적은 결론을 낸다는 점에서 토론 과정에서 다른 시각을 얘기하는 것은 오히려 더 장려해야 한다"고 말했다.
이 대통령이 이날 참모들에게 "차이 자체는 잘못된 것이 아니다. 차이를 잘 조율하는 것이 필요하고 더 나은 의견을 도출할 수 있으면 된다"며 이 후보자 발탁 배경을 설명한 것과 같은 취지다.
강유정 대변인 브리핑에 따르면, 이 대통령은 특히 "서로 같은 생각을 가진 사람들로만 정부를 구성하는 것이 아니다"며 "서로 다른 생각을 가진 사람들이 격렬한 토론을 통해서 차이와 견해에 있어서 접점을 만들어가는 것이고 그 과정이 합리적인 정책을 만드는 지점이 될 수 있다"고 강조한 것으로 전해졌다.
김남준 청와대 대변인도 이날 유튜브 방송 <매불쇼>와 한 인터뷰에서 "(이 후보자 지명 관련) 제가 잘 알고 있지 못하고 인사 과정이기 때문에 답변 드리는 건 적절치 않을 수 있다"면서 "이번 정부 초기에서부터 경제와 관련된 인적풀 가운데에는 포함돼 있었던 것으로 알고 있다"고 밝혔다.
또 "정책을 추진해 나감에 있어서 '레드팀' 역할을 해줄 수 있는 사람 있다면 단점을 보완해나갈 수 있다"며 "(이 후보자에게) 그런 역할을 기대하면서 기획예산처 장관 후보로 지명하게 된 것"이라고 설명했다.
다만, 강 대변인은 이날 브리핑 때 '후보 검증 과정에서 이 후보자의 탄핵 반대 전력 등을 파악했느냐'는 질문에 "구체적인 인사검증과정에 대해서는 확인해드리기 어렵다. 양해 부탁드린다"고 답했다.
또 '이 대통령이 지난 3일 비상계엄 1년을 맞아 강조했던 '정의로운 통합'의 범주 안에 이 후보자가 포함되는 것이냐'는 질문에는 "대통령 말씀에 대한 첨언이라 답변드리기 어렵다"고 했다.
강 대변인은 "이 후보자는 통합의 메시지로 선택된 후보자가 맞다"라며 "(저는) 이후 언론에서 제기되고 있는 여러 문제에 대해, 국민들의 질문에 대해 후보자 스스로 대답할 의무가 있다는 (대통령의) 말씀을 전달해 드리는 것"이라고 했다.