'탄핵 반대' 이혜훈에 대한 대통령의 주문, 송미령 때와 닮았다

▲농망장관 내란장관 송미령 유임 철회 촉구전국농민회총연맹과 전국여성농민회총연합 대표자들이 24일 오후 서울 용산구 대통령실 앞에서 '농망장관 내란장관 송미령 유임 철회 촉구 기자회견'을 열어 농림축산식품부 송미령 장관의 유임은 농민들에게는 도저히 납득할 수 없는 결정이라며 철회를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기