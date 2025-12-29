경남 버스운송사업조합-노조, 이웃돕기성금 8천만원 기탁

큰사진보기 ▲강태인 천일고려밀성여객 총괄이사, 박지훈 자동차노조 위원장, 강동현 경전여객 대표, 양기환 이사장, 류충현 운송사업조합 부이사장, 김호성 거제현대고속 대표, 김상수 거창고속 사장 등이 29일 경남도청을 방문해 이웃돕기 성그 8000만원을 박완수 도지사한테 전달했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

경남버스운송사업조합(이사장 양기환)과 경남지역자동차노동조합(위원장 박지훈)이 이웃돕기 성금 8000만 원을 경남도에 전달했다.강태인 천일고려밀성여객 총괄이사, 박지훈 자동차노조 위원장, 강동현 경전여객 대표, 양기환 이사장, 류충현 운송사업조합 부이사장, 김호성 거제현대고속 대표, 김상수 거창고속 사장 등이 29일 경남도청을 방문해 박완수 도지사한테 성금을 전달했다.이번 성금은 함양지리산고속, 천일여객, 신흥여객자동차, 거제현대고속, 경전여객자동차, 거창고속, 부산교통, 경남지역자동차노동조합이 각 1000만 원씩 마련한 것으로, 경남사회복지공동모금회를 통해 해당 계층의 의료비 지원과 사회복지시설 운영에 사용될 예정이다.양기환 이사장과 박지훈 위원장은 "이번 성금이 도내 취약 계층에게 힘든 시기를 극복할 수 있는 작은 희망과 위로가 되길 바란다"고 전했다.박완수 도지사는 "어려운 경영 여건 속에서도 더 힘든 이웃을 먼저 생각해 주신 버스업계와 노동조합 관계자분들게 감사드린다"며, "여러분의 나눔이 추운 겨울을 보내고 있는 도민들에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.