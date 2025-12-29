윤병태 나주시장 "권리당원 당비 대납 의혹, 나와 무관"

윤병태 전남 나주시장은 29일 "최근 특정 인터넷 매체가 제기한 당비 대납 의혹 관련 보도는 저와 전혀 관계없는 사안"이라고 말했다.
윤 시장은 이날 입장문을 내고 "분명히 말씀 드린다. 논란이 되고 있는 권리당원 모집, 당비 대납 등 불법행위에 관여한 사실이 없으며 알지도 못한다"며 이같이 밝혔다.
윤 시장은 "제기된 의혹에 대해서는 선거관리위원회나 사법당국이 사실 확인과 불법 여부를 따져 엄중한 조치를 해야 할 것"이라고 덧붙였다.
윤 시장은 "앞으로 악의적 허위·과장보도 및 허위사실 유포, 확대 재생산을 통한 명예훼손, 지방선거 방해 행위 등에 대해서는 손해배상청구 등 민·형사상 책임을 엄중히 물을 것"이라고도 했다.
최근 나주에 기반을 둔 한 인터넷 매체는 내년 지방선거를 앞두고 올봄 특정 후보자 측이 권리당원을 모집하는 과정에서 당비를 대납해줬다는 취지로 보도했다.
이 매체는 당비 대납을 시사하는 입출금 내역 사진을 공개하면서 윤 시장 측 연루 가능성도 제기했다.
나주시장 예비주자들, 수사 및 중앙당 조사 촉구
윤 시장의 재선 도전에 맞서는 민주당 소속 이재태 전남도의원과 김덕수 민주당 정책위 부의장은 각각 입장문을 내고 수사기관과 중앙당의 수사 및 조사를 촉구하기도 했다.