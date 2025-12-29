윤병태 나주시장 "권리당원 당비 대납 의혹, 나와 무관"

큰사진보기 ▲윤병태 전남 나주시장. 더불어민주당 소속이다. 기획재정부 관료 출신으로 전남도 경제부지사를 거쳤다. ⓒ 나주시 제공 관련사진보기

윤병태 전남 나주시장은 29일 "최근 특정 인터넷 매체가 제기한 당비 대납 의혹 관련 보도는 저와 전혀 관계없는 사안"이라고 말했다.윤 시장은 이날 입장문을 내고 "분명히 말씀 드린다. 논란이 되고 있는 권리당원 모집, 당비 대납 등 불법행위에 관여한 사실이 없으며 알지도 못한다"며 이같이 밝혔다.윤 시장은 "제기된 의혹에 대해서는 선거관리위원회나 사법당국이 사실 확인과 불법 여부를 따져 엄중한 조치를 해야 할 것"이라고 덧붙였다.윤 시장은 "앞으로 악의적 허위·과장보도 및 허위사실 유포, 확대 재생산을 통한 명예훼손, 지방선거 방해 행위 등에 대해서는 손해배상청구 등 민·형사상 책임을 엄중히 물을 것"이라고도 했다.최근 나주에 기반을 둔 한 인터넷 매체는 내년 지방선거를 앞두고 올봄 특정 후보자 측이 권리당원을 모집하는 과정에서 당비를 대납해줬다는 취지로 보도했다.이 매체는 당비 대납을 시사하는 입출금 내역 사진을 공개하면서 윤 시장 측 연루 가능성도 제기했다.윤 시장의 재선 도전에 맞서는 민주당 소속 이재태 전남도의원과 김덕수 민주당 정책위 부의장은 각각 입장문을 내고 수사기관과 중앙당의 수사 및 조사를 촉구하기도 했다.