새내기들 잘 봐, 서울 4개 대학에만 있는 동아리가 있어

큰사진보기 ▲인터뷰이 이채원씨가 필기를 하는 모습 ⓒ 강이랑 관련사진보기

"한혜윰('큰 생각'을 의미하는 순우리말). 이름만 봐도 재밌어 보이고, '범상치 않다'는 게 보이잖아요. 여기라면 나를 품어줄 수 있겠다라는 생각에 신청하게 됐어요. 그래서 친구들을 모아서 같이 들어갔어요."

"(자료에 적혀있는) 춤 프로그램 중에 '이한열 열사 추모의 춤' 같은 것도 있었어요. 그걸 보면서 민주주의의 역사와 탈춤이 떼려야 뗄 수 없는 관계라는 증거가 여기에 녹아있는 걸 알았어요."

큰사진보기 ▲서울여자대학교 탈춤동아리 한혜윰의 역사가 담긴 자료들 ⓒ 강이랑 관련사진보기

"방학 때마다 가는 '전수' 프로그램은 꼭 가려고 노력하는데, 비용 부담이 좀 있어요. 교통비에 순수 전수 참여비만 해도 일주일에 30만 원 정도가 들죠. 일주일이라는 시간이 짧아 보일 수는 있는데, 방학 중 계절학기나 다음 학기를 준비하는 시기라 꽤 크게 느껴져요."

"탈패끼리 교류하려면 연합 체계를 만들어서 회의도 하긴 하지만, 전수나 큰 행사가 아니면 만날 계기가 별로 없어요. 전수에 가면 단번에 친해질 수 있고, 그 인연으로 내년 활동을 이어가기도 해서 전수가 학교 간 교류에 큰 역할을 합니다."

"(동아리 활동을 하다 보면) 질투가 날 때가 있어요. 다른 동아리들이 많은 인원으로 북적북적하고 재밌게 지내는 걸 보면 '우리도 이렇게 재밌는데, 왜 사람이 없을까?' 하는 아쉬움이 있어요."

큰사진보기 ▲고성오광대 서울여자대학교 교내정기공연 사진 ⓒ 이채원 관련사진보기

"취업이나 현실적인 압박도 중요하지만, 사실 내가 어떻게 살아가는지가 제일 중요하잖아요."

취업, 스펙 등으로 인해 대학의 낭만이 사라졌다고들 이야기한다. 이를 증명하듯 과거 대학의 낭만을 담당했던 통기타, 풍물, 탈춤, 연극 동아리 등은 신입 부원을 구하지 못해 폐부 위험에 놓여 있다.실제로 탈춤 동아리의 경우 서울 4개 대학에만 남아 있을 정도이다. 이에 반해 주식 투자, 코딩, 창업, 공모전 준비 동아리는 입부 테스트를 볼 정도로 경쟁이 치열하다. "자소서에 쓸 수 없으면 쓸모가 없다"라는 인식 때문이다.또한 '갓생'이라는 단어가 유행하며, 대학생들은 자신의 삶을 분 단위로 쪼개며, 부지런하지 못한 자신에 대해 죄책감을 느끼기도 한다. 성실히 살았을 뿐인데 '번아웃' 증상을 겪는 이들도 있다. 대학은 취업사관학교로 변질되었다. 나 역시 여러 동아리 활동을 하고 있지만 대부분 취업 관련 동아리이다.이러한 상황 속에서도 '낭만'을 지키며 살아가는 사람을 보았다. 어떻게 그런 '낭만'을 지킬 수 있는지 궁금해 서울여자대학교 탈춤 동아리 '한혜윰' 부회장인 이채원(23, 첨단미디어디자인학과)'씨를 지난 11일 만나 이야기를 나눴다.처음은 거창한 포부에서 비롯된 것이 아니였다. 예술적인 활동을 하고 싶었던 그녀는 춤 동아리에 가고 싶었으나 '직접 춤을 추는 영상'을 보내야 하는 것이 부담스러웠다. 그러던 와중 영상을 제출하지 않아도 되는 탈춤 동아리가 눈에 들어왔다.이러한 마음은 동아리방을 청소하다 바뀌었다. 동아리의 역사가 그대로 보관된 자료를 접한 것이다. 그 자료를 보며 그녀는 단순히 학생들이 거치는 공간이 아니라 서울여대의 역사가 담겨있는 공간임을 알게 되었다고 한다. 또한 그녀는 해당 동아리가 민주주의의 역사와 함께 해왔음을 해당 자료들을 통해 알게 되었다고 한다.그녀는 이렇게 민주주의와 서울여자대학교의 역사가 담겨있는 동아리를 지켜야 한다는 책임감을 가지게 되었다.그녀의 동아리에 대한 진심은 대단했다. 미대생으로서 과제가 많은 편임에도, 과제와 동아리 활동이 겹치면 항상 동아리를 택했다. 또한 자신의 시간과 돈을 투자해 '고성 오광대'를 배우는 전수(전통 탈춤이나 풍물에서 탈을 쓰는 법, 춤, 연행 방식 등을 배우고 익히는 과정을 의미)를 매 학기 방학마다 갔다.전수를 가는 것이 필수로 느껴지지 않아 왜 매번 전수에 참여하는지 물어보았다. 그녀의 대답을 통해 동아리를 유지하기 위해, 더 나아가 남은 서울권의 탈춤 동아리들을 지키기 위함임을 알 수 있었다.이렇듯 '한혜윰'을 지키기 위해, 더 나아가 서울권 탈춤 동아리들을 지키기 위해 노력과 시간 그리고 돈을 투자하고 있었다.그녀는 자신의 신념을 어떻게 지킬 수 있었을까. 그녀는 오로지 자신의 관심사만 봤다. 흘러가는 대로 세상이 자신에게 답을 줄 것으로 생각했다. 그런 그녀가 동아리에 힘든 부분은 동아리 부원이 많지 않다고 했다.그녀는 탈춤은 '탈'이라는 요소로 공연에 부담이 적다고 한다. 또한 표현 방식에 있어 자유로움이 존재해 자신이 넣고자 하는 메시지를 담을 수 있어 좋다고 한다. 탈춤의 특성이 그대로 적용된 동아리의 분위기 역시 자유롭다고 한다. 이렇게 그녀는 탈춤의 매력과 '한혜윰'의 매력을 온전히 느끼며, '낭만'을 지키고 있었다.이렇게 낭만을 느낀 그녀는 자신과 같은 청춘들에게 자신이 무엇에 끌리는지 생각해 보았으면 좋겠다고 말했다. 그렇게 자신에 대해 충분히 고민하는 시간을 가졌으면 좋겠다고 했다.