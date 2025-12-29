[사진] 떠나는 시대에 남아 있는 집, 150년 고택의 현재

큰사진보기 ▲150년 고택의 마당감나무와 엄나무, 대추나무가 함께 자라며 세대를 건너 이어진 생활 공간의 모습을 보여준다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲헛간 벽에 걸린 시래기겨울을 대비한 일상의 준비가 지금도 이 고택에서 이어지고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲150년 고택에 남아 있는 여닫이 부엌문일상 속에서 사용되며 주거 공간의 연속성을 보여준다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲세월의 흔적이 남은 흙벽여러 차례 손을 거쳐 보수가 진행 중인 벽면은 이 공간이 실제 거주지임을 드러낸다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲현재 사용 중인 재래식 화장실전통적인 주거 방식이 생활 속에서 유지되고 있는 모습이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲사람이 살고 있는 고택의 풍경박제된 문화재가 아닌 생활형 고택의 현재를 보여준다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 28일 양산시 다방마을에 자리한 150년 된 고택의 일상이 사진 기록으로 남았다. 이 고택은 약 한 세기 반 전 지어진 이후 지금까지 자손이 실제 거주하며 생활을 이어오고 있는 공간이다. 문화재로 분리·전시된 장소가 아니라, 현재도 사람이 살고 있는 주거 공간이라는 점에서 주목된다.도시 집중과 고령화로 농촌 지역의 빈집과 폐가가 늘어나는 가운데, 이 고택은 '떠남'이 아닌 '유지'라는 선택이 지속되고 있는 사례다. 허물고 새로 짓는 방식이 아닌, 고쳐 쓰며 공간을 이어가는 생활 방식이 그대로 남아 있다. 이곳을 지키는 어르신은 부산 본거주지에서 수시로 와서 숙식을 하며 고택 유지관리를 하며 일상을 보낸다고 한다.마당에는 고택의 시간과 함께 한 감나무와 엄나무, 대추나무가 함께 자라고 있으며, 흙벽에는 여러 차례 보수의 흔적이 남아 있다. 헛간 벽에는 겨울을 대비해 말려둔 시래기가 걸려 있고, 재래식 화장실 역시 현재까지 사용되고 있다. 전통적인 주거 형태가 일상 속에서 유지되고 있는 모습이다.전문가들은 이러한 생활형 고택이 지역의 역사와 공동체의 기억을 보여주는 중요한 사례라고 설명한다. 사람이 떠난 뒤 남겨진 건축물보다, 실제 삶이 이어지는 공간이 지역의 시간을 보다 온전히 증언한다는 것이다.고택을 유지하는 일은 상당한 관리와 비용, 생활의 불편함을 수반한다. 그럼에도 불구하고 공간이 이어지고 있다는 점은 전통 보존이 개인의 의지에만 맡겨져 있는 현실을 드러낸다. 생활 속 문화유산을 어떻게 사회적으로 지원하고 보호할 것인지에 대한 과제도 함께 제기된다.지난 28일 촬영된 고택의 모습은, 보존이란 과거를 고정하는 일이 아니라 현재의 삶을 지속하는 과정임을 보여준다.