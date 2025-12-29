김영환 지사 10대성과 자화자찬에 민주당 "성과 아닌 착시"

큰사진보기 ▲충북도가 지난 28일 발표한 민선8기 10대 성과 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당 충북도당이 김영환 충북지사가 연일 민선 8기 도정 성과를 자찬하고 있는 것을 두고 '실체 없는 성과 부풀리기'라며 강하게 비판했다.충북도당은 29일 발표한 성명을 통해 "김 지사가 말하는 '놀라운 성과'의 실체가 무엇인지 되묻지 않을 수 없다"며 "충북 경제는 전국에서 유일하게 역성장을 기록했고, 도민이 체감할 만한 변화는 찾아보기 어렵다"고 지적했다.충북도당은 김 지사가 언급한 경제성장률 5.8%는 일시적 반등에 따른 기저효과에 불과하며, 연간 기준으로는 –1.5% 역성장했다고 지적했다. 전국 평균 성장률이 2%를 웃도는 상황에서 충북만 뒷걸음질쳤다며 김지사가 거짓 지표를 발표했다는 것이다.투자 유치 성과에 대해서도 의문을 제기했다. 충북도당은 "64조 원에 달한다는 투자 유치는 실제 집행이 아닌 MOU 중심의 숫자 나열에 불과하다"며 "실제 공장 등록 업체 수는 줄었고, SK하이닉스 투자를 제외하면 민선 7기와 비교해 뚜렷한 차별성도 보이지 않는다"고 말했다.또한 '일하는 밥퍼', '오송 선하마루' 등 김영환 지사의 주요사업을 두고는 "수익성 검증 없이 추진된 선심성 사업"이라며 "막대한 예산 투입에도 불구하고 매년 유지비 부담만 생겼다. 충북 미래 성장 동력과 어떤 연관성이 있는지 불분명하다"고 비판했다.재정 운영에 대한 우려도 제기했다. 충북도당은 "김 지사 취임 이후 발행된 지방채가 3000억 원을 넘어섰고, 이제 상환 부담이 본격화되는 상황"이라며 "미래 세대에 빚을 떠넘기는 방식의 도정은 책임 행정이라 보기 어렵다"고 평가했다.충북도당은 "이런 상황에서 수천억원이 투입될 다목적 돔구장 건설까지 거론되고 있다"며 "재정 여건을 외면한 채 선거를 앞두고 또 하나의 대형 사업을 띄우는 것은 도민을 위한 정책이라기보다 정치적 계산에 가깝다"고 지적했다.민주당 충북도당은 "도정은 홍보가 아니라 결과로 평가받아야 한다"며 "도민의 삶은 정말 나아졌는지, 충북 경제의 체질은 강화됐는지, 지속 가능한 미래를 준비하고 있는지에 대해 김 지사는 답해야 한다"고 덧붙였다.