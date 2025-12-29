충북 최초의 3·1만세운동, 초등학생이 시작했다고?

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

일제에 맞서 독립을 쟁취하기 위해 해외 무장독립투쟁 기지촌을 세웠던 보재 이상설(李相卨, 1870~1917. 충북 진천 출생)이 위대한 이유는 '최초성'이다. 아무도 가지 않았던 길, 누구도 시도하지 않았던 길을 연 개척자였던 보재 이상설 선생.그는 일제가 대한제국을 강제병합하기 한 해 전이였던 1909년 4월 동지 이승희, 김학만, 정순만 선생과 중국 헤이룽장성(=흑룡강성) 미산시(=밀산시) 싱카이호(홍개호) 부근 한흥동에 한인가구 100호를 이주시켰다.대한독립전쟁사에서 최초의 '해외무장독립투쟁 기지'로 평가받는 한흥동의 첫발은 그렇게 시작됐다.이상설 선생이 독립운동기지를 건설 한 것은 궁극적으로 광복군 양성을 목표로 한 것이었다. 이곳 한흥동에는 한민학교와 '밀산무관학교'를 세워졌다.. 독립운동가 이갑(李甲. 1877~1917) 선생과 홍범도(洪範圖, 1868~1943) 장군이 무관학교에서 독립전쟁 전사를 양성했다.1919년 3월 19일 충청북도 괴산군 괴산읍 동부리 괴산장터에서 군중 1600명이 참여한 가운데 '대한독립 만세'가 우렁차게 울려 퍼졌다.3월 2일 충북 청주에 독립선언서가 배부된 지 17일만에 벌어진 일이다. 그해 3월 9일 청주공립농업학교생이 만세운동을 촉구하는 유인물을 제작해 동맹휴교와 더불어 만세운동을 시작하려 했지만 사전에 발각돼 실행에 옮겨지지 않았다.3월 14일과 15일 충북 진천군 지역에서도 일제경찰과 밀정에 의해 사전에 발각됐다.(참고 : 만세운동이 전개됐다는 조선총독부 내부 문서가 존재한다. 다만 공식적으로 인정되지 않은 상태다)3월 19일 괴산장터에서 벌어진 '독립만세' 운동은 어떻게 전개됐을까?소설 <임꺽정>을 지은 벽초 홍명희(洪命熹, 1888~?, 충북 괴산출생) 선생은 3월 15일 대한제국 고종황제의 장례를 마치고 괴산읍 동부리 자택으로 귀가했다. 홍명희 선생은 이 무렵 의암 손병희(孫秉熙, 1861~1922) 선생으로부터 괴산지역의 만세운동을 이끌어 달라는 부탁받았다.3월 17일과 18일, 홈명희 선생은 괴산 지역 청년 유지 이재성, 윤용식(尹用植), 윤명구 등과 만세운동을 협의한 뒤 선언서와 태극기를 준비했다. 이들은 "최후의 1인까지 조선의 독립운동을 하지 않으면 안 된다"는 내용의 선언서를 작성했다.드디어 3월 19일, 이들이 작성한 선언서가 군중에게 배포되고 부지불식 간에 1600여명의 군중이 모여들었다. 만세운동이 시작되자 일제국주의 경찰이 급파됐다. 홍명희 선생과 이재성, 홍용식, 윤명구, 심형택 등 만세운동을 주도했던 인사들이 일제 경찰에 체포됐다.일제 경찰이 만세시위에 참여한 지도부를 체포해 괴산경찰서에 구금했지만, 군중들의 기세는 사그라들지 않았다. 만세운동에 참여한 군중들은 괴산경찰서로 몰려가 구금자를 탈출시켜려고 경찰서 유리창 창문과 문에 달린 등을 깨뜨렸다.급기야 조선총독부는 군인을 급파했다. 충주에 주둔했던 일본육군 수비대가 도착했고, 밤 10시경 본격전인 해산작전이 시작됐다. 군중들은 괴산 읍내 곳곳에 흩어져 산발적으로 만세운동을 이어가다 3월 20일 새벽 2시경에 해산됐다.홍명희 선생이 1919년 3월 19일 만세운동을 지도한 것는 의심할 수 없는 주지의 사실이다. 여기서 주목할 것은 당시 '괴산공립보통학교' 학생의 역할이다. 당시 '공립보통학교'는 현재 초등학교 과정에 해당한다. 지금의 초등학생에 불과한 '괴산공립보통학교'를 주목해야 한다니, 다소 뜬금없이 보일지 모른다.자료를 보자. <국사편찬위원회 삼일운동 데이터베이스>에 게재된 '3월 19일 충북괴산 시위'편에 따르면 괴산장터 만세운동을 시작한 이들은 바로 '괴산공립보통학교'의 학생들이다.여기에는 "3월 19일 먼저 괴산공립보통학교 학생들이 무리를 지어 읍내를 활보하며 독립만세를 외쳤다. 이에 괴산경찰서 일경(日警=일본경찰)들은 학생 3명을 체포해 경찰서에 구금하고 경계태세를 갖추고 있었다. 오후 5시경 홍명희, 이재성, 홍용식은 괴산 시장에 나아가 흩어져 있던 학생 수십명을 이끌고 선언서를 군중들에게 배포하고 조선독립만세를 부르며 독립운동을 하자고 권유했다"고 기록하고 있다.이 기록에 따르면 괴산장터에서 진행된 '독립만세'를 최초로 외친 주체는 '괴산공립보통학교' 학생들이다.1980년 3월 1일 <민족운동총서 편찬위원회>(위원장 노산 이은상 선생)가 펴낸 <민족운동총서 학생운동>(횃불사) 편에는 "괴산 장날인 이 날을 기하여 이 지방의 군중들과 학생들이 궐기했다. 이 날 궐기에서는 청주농업학교에 재학중이던 홍태식(洪台植)이 맹렬한 활동을 전개했다. 괴산보통학교 4년생의 급장 곽용순(郭容淳)은 이병석(李炳錫) 등 생도 35명을 이끌고 학교를 나와 군중 속에서 태극기를 흔들고 전단을 뿌리며 맹렬한 시위를 벌였다. 이때 홍규호, 이덕호 등 8명이 일경에게 심한 매를 맞았다. 검거 인원 20명 중 학생 15명은 석방되었으나 청년 층 주모자는 모두 송치됐다"고 기록돼 있다.그렇다면, 이런 기록들을 뒷받침 하는 사료들은 어떤 것이 있을까? 당시 조선총독부가 작성한 내부 보고문건과 언론에 이같은 사실이 자세히 기록돼 있다. 먼저 조선총독부가 작성한 문건을 살펴보자.1919년 3월 20일 '조선총독부 경무총감부 고등경찰과'과 작성한 <독립운동(獨立運動에 관한 건. 제21보> 문건에는 "충청북도 괴산군 괴산. 3월 19일 저녁부터 괴산(槐山) 학교 생도는 19일의 시일(市日)을 틈타 독립만세를 고창해 시장에 모이는 군중과 합류해서 읍내를 돌아다니는 불온한 정태(情態)가 있어서 응원(應援=지원군)으로 헌병경찰관 10명과 보병장교 이하 12명이 급행하여 현재 진정 중"이라고 기록돼 있다.여기서 언급된 '괴산 학교 생도'는 괴산공립보통학교 학생을 지칭한다. 조선총독부 기관지 역할을 했던 <매일신보>에도 이같은 사실이 기록돼 있다.1919년 3월 24일 <매일신보>가 보도한 '소요사건의 후보(後報=후속보도), 충청북도 괴산, 자세한 후보(후속보도)' 기사는 "괴산군에는 수 일 전부터 (괴산)보통학교 생도와 일반 인민 측들이 독립시위운동을 한다는 소문이 있어 (조선총독부) 당국에서는 엄밀이 경계하던 중 19일 하오 3시경 보통학교생도 35명이 구한국국기를 흔들고 독립만세를 높이 부르면서 시장으로 돌아다니며 시위운동을 했다. 인민 측에 선언서를 배포하며 시위운동을 하여 홀연 수 천명의 군중이 이에 참가하여 만세를 부르면서 시장으로부터 인산, 수진리을 돌아 경찰서 너른 마당에서 만세를 부름으로 경찰서에서는 주모자로 인정할 만한자 8명을 검거했다"고 보도했다.이어 "이 군중은 맹렬한 성음(=큰 소리)으로 만세를 더욱 급히 부르며 경찰서 안마당으로 돌입하여 검거한 자를 내어달라고 소동을 일으키다가 경관이 진압으로 오후 11시 경에 이 군중은 아무 폭행도 없이 자연 해산되었다. 시위운동이 되자(=벌어지자) 시장의 각 상점은 모두 가가(=가게, 상점문)를 닫고 인심이 흉흉한데 경찰서에는 만일 염려하여 청주, 충주 양지에 전보로 응원하기를(=응원군을 보내기를) 청하였고 이 급보를 접한 양지에서는 응원군이 자동차로 급행하여 오후 12시에는 당지에 도착하여 엄중히 경계하는 중이다. 소요의 주모자로 검거된 자는 학생 측에는 곽용순, 이병석, 윤명구 인민측에는 이재성, 홍명희, 홍용식, 홍태식, 김인수 이라더라"고 보도했다. (참고 : 윤명구는 당시 괴산공립통학교 학생은 아니다.)괴산장터 만세운동에 참여한 학생들의 이름도 여러 자료에서 확인된다.<매일신보>에 따르면 괴산공립보통학교 곽용순((郭容淳)과 이병석(李炳錫) , 윤명구(尹命求) 가 만세운동 과정에서 일제 경찰에 검거됐다.공훈전자사료관에 공개된 <독립운동사 제3권. 삼일운동사 괴산면>편에는 "괴산보통학교 학생 중 곽용순(郭容淳)은 4학년 급장으로 이병석(李炳錫) 등 학생 35명과 같이 학교를 뛰어나와 태극기를 흔들고 전단(傳單)을 살포하며 경찰서쪽으로 가다가 일제 경찰에게 검거됐다.. 이때 홍규호·이덕호 등 8명이 경찰에게 맞아 심한 타박상을 입었다"고 돼 있다.청주공립농업학교(현 청주농업고등학교) 학생 홍태식도 가세했다.국사편찬위원회 <암일운동 데이터베이스. 3월 19일 충북괴산시위> 편에 따르면 홍태식(洪台植)은 보통학교 학생들에게 만세를 부를 것을 권유했다공훈전자사료관에 공개된 <독립운동사 제3권. 삼일운동사 괴산면>편에선 1919년 3월 19일 괴산장터 만세운동과 관련 "홍태식(洪台植)의 혁명적 활약도 군중의 사기를 북돋우는 데에 큰 힘이 되었다"고 기록했다.35명이 독립만세를 외치다, 8명이 일제 경찰에 체포되고, 이 과정에서 구타를 당했지만, 괴산공립보통학교 학생 누구도 국가로부터 공적을 인정받지 못했다. 참가자 35명 중 이름이 밝혀진 이는 곽용순, 이병석, 홍규호, 이덕호 등 4명에 불과하다.이들이 만세운동에 참여했다는 이유로 일제와 학교로부터 어떤 불이익을 받았는지 확인할 길도 난망하다.괴산공립보통학교를 승계한 명덕초등학교에 확인한 결과 당시 학적부는 사라지고 없다. 3.1만세운동에 참여한 학생들은 대부분 퇴학과 정학 등 학교로부터 징계를 당했다. 안타까운 것은 또 있다. 충북지역에서 최초로 만세운동을 시작한 역사성에도 불구하고 학교에 이런 사실을 기록하거나, 기념하는 기록물과 조형물 조차 없었다.충북지역 최초로 3.1만세운동을 벌인 괴산공립보통학교의 현재 학교명은 명덕초등학교다. 1911년 괴산공립보통학교로 개교해 1945년 3월 명덕국민학교로 교명이 변경됐다. 1996년 현재 이름으로 교명이 확정됐다.현재 특수학급(1학급) 포함 총 7개학급이 편성돼 운영되고 있다.