민주당 울산시당 "울산 '분산에너지 특구' 지정, 정부와 지속 협의 결과"

정부가 울산광역시 '분산에너지 특구' 지정을 보류한 후 2개월 만인 지난 12월 25일 ''울산시 분산에너지 특구 지정'을 확정한 데 대해 더불어민주당 울산시당이 "정부와 지속적인 협의를 한 결과"라는 취지의 입장을 밝혔다.
민주당 울산시당은 29일 울산시의회 프레스센턴에서 기자회견을 열고 "울산의 특구 지정 보류 이후 기업, 상공계와 함께 '특구 지정이 단순한 지역 사업이 아닌 국가 에너지 전환 전략'이라는 당위성으로 정부 부처에 설명하고 설득해 왔다"라고 밝혔다.
또한 "기업과 상공계는 현장의 요구를 구체화했고, 울산시당과 정부는 재생에너지 확대와 공공성 강화라는 쟁점을 놓고 지속적인 협의를 이어갔다"라고 지정 배경을 설명했다.
그러면서 "이번 특구 지정은 끝이 아니라 시작"이라며 "더불어민주당 울산시당은 집권여당으로서, 전력의 지산지소(지역에서 전력을 생산해 지역에서 소비)로 전력망 안정성과 에너지 효율을 높이는 한편, 향후 증가할 AI데이터센터와 첨단산업을 안정적으로 수용할 수 있는 미래산업도시로 나아가기 위해 더욱 노력하겠다"라고 밝혔다.
이어 "에너지 대전환 시대를 대비해 재생에너지를 확대하고, 미래 전력 수요를 대비해 분산에너지의 적용 규모 또한 확대하겠다"라며 "분산에너지특구 지정이 울산 산업 미래에 실질적인 변화로 이어질 수 있도록, 지역사회 전체와 끝까지 함께하겠다"라고 강조했다.
한편 기후에너지환경부는 지난 10월 5일 에너지위원회를 열고 제주와 전남, 부산 강서구, 경기 의왕시를 분산에너지 특화지역으로 확정한 반면 울산과 포항, 충남은 보류 판정을 내렸다. 울산시의 경우 제시한 'LNG 기반 모델'이 신재생에너지가 아니라는 이유로 보류됐다.
이에 다음날인 6일 국민의힘 울산시의원들이 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "울산시의 LNG 기반 분산에너지 특구 모델 지정을 보류한 결정에 대해, 깊은 유감을 표한다"며 "이는 국가의 미래 비전과 현실적인 산업 정책에 정면으로 역행하는 전략적 오판임을 강력히 규탄한다"고 비판했다(관련기사 : '분산에너지 특구' 울산 보류에 국민의힘 "정부가 지역 현실과 노력 외면했다"
그러자 더불어민주당 김태선 시당위원장과 지역위원장들은 17일 같은 장소에서 브리핑을 하고 "울산이 반드시 잡아야 할 기회인데도 불구하고 울산시는 이를 충분히 전략화하지 못해 보류라는 결과를 받았다"라고 반박했었다.