비정규직 당사자들, '노조법 시행령 개정안 폐기' 촉구 농성 돌입

큰사진보기 ▲비정규직 당사자들이 서울고용노동청 3층 민원실에서 농성을 하고 있다. ⓒ 박세영 관련사진보기

비정규직 당사자들과 비정규직이제그만 공동투쟁단이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 노조법) 시행령 개정안 폐기를 촉구하며 29일 서울 중구 장교동 서울고용노동청 3층 민원실에서 농성에 돌입했다.농성에 돌입한 현대제철 비정규직 노동자, 한화오션 조선하청 노동자, 철도 비정규직(코레일네트웍스) 노동자, 현대기아차 판매 비정규직 노동자, 현대차 비정규직 이수기업 해고자, 쿠팡 물류센터 노동자들은 이번 노조법 시행령 개정안이 비정규직 당사자들을 더욱 옥죄는 법안이 될 것이라고 밝혔다.이번 노조법 시행령 개정안은 하청 노동자의 원청 사용자성 인정을 골자로 개정된 노조법의 취지와는 달리 교섭창구단일화를 통해 원청의 교섭 의무를 줄이는 방향으로 발표되었다. 이어 원청의 사용자성을 지방노동위원회의 판단으로 결정하도록 해 원청의 사용자성을 제한하고 교섭 의제를 좁힘으로써 개정된 노조법의 방향성과는 다르게 원청의 사용자성이 대폭 줄어들 것으로 예상되는 상황이다.비정규직 당사자들은 12월 24일 더불어민주당 김주영 의원이 대표발의한 '일하는 사람 기본법안'에도 문제가 많다고 지적했다.당사자들은 "'일하는 사람 기본법안'은 기존 노동법 체제에서 제외되었던 특수고용노동자, 플랫폼노동자, 프리랜서 노동자들을 보호하는 취지를 가지고 있지만, 이는 별도의 입법으로 해결할 사안이 아니다"라며 "최저임금법과 노조법, 산업안전보건법 등의 적용을 확대하는 방안으로 나아가야 한다"고 밝혔다.