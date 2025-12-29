김병기 "안사람이 업추비 카드 직접 써... 법에 걸리나?"

▲해당 통화 후 이틀 뒤, 김 의원은 다시 A씨와의 통화에서 "OOOOO(배우자가 업추비를 쓴 식당) 그런 데는 이렇게 직접 가서. 혹시라도 누가 물어보면 그런 거 일체 제공하지 말아라, 의원에 대한 거. 그런 얘기를 갖다가 해 둘 필요가 있을까?"라며 배우자가 업추비를 유용한 식당에 직접 찾아가 CCTV 자료를 제공하지 말아달라고 언질을 해둬야 하지 않겠냐고 말했다. ⓒ <뉴스타파> 보도 갈무리 관련사진보기