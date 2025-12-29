[단독] 신정훈 현수막 훼손 남성, 경찰에 "주철현 측 지시"

큰사진보기 ▲여수경찰서 청사 전경 ⓒ 여수경찰서 관련사진보기

AD

내년 6·3 지방선거 전남지사 출마를 선언한 신정훈(나주·화순) 의원 측이 여수 지역에 내건 현수막 20여 점을 훼손한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.29일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 전남 여수경찰서는 특수 손괴 혐의를 적용해 A(44)씨를 붙잡아 조사 중이다.A씨는 28일 새벽 3시부터 오전 8시 사이 신 의원 측이 여수 시내 주요 길목에 내건 새해 인사 현수막 25점을 훼손한 혐의를 받는다.해당 현수막에는 새해 인사가 담겨 있었는데, A씨는 자신의 차를 몰고 다니며 현수막 줄을 낫으로 잘라낸 뒤 돌돌 말아 인근 길에 버려둔 것으로 조사됐다.경찰은 범행 현장 CCTV에서 용의자를 특정한 뒤 주거지에 있던 A씨를 검거했다.A씨는 경찰 조사에서 범행을 자백했으며, 이 과정에서 사실상 단독 범행이 아니라는 취지의 진술도 한 것으로 전해졌다.경찰의 추궁에 A씨가 신 의원의 도지사 선거 경쟁 주자인 주철현(여수갑) 의원 측 지시 내지 공모를 거쳐 범행을 저질렀다는 취지로 진술했다는 것이다.경찰은 조사 과정에서 A씨가 주 의원 여수 지역위원회 관계자로부터 수고비 명목으로 소액의 현금을 받았다는 진술도 확보한 것으로 전해졌다.경찰은 주 의원 측 관계자 공모 가능성 등 제기된 의혹 규명을 위해 A씨 휴대전화에 대한 포렌식과 통화 내역 확인에 나선다는 방침이다.경찰 관계자는 "A씨 진술을 토대로 수사를 진행 중이며, 구체적 사실에 대해서는 언급할 수 없다"고만 말했다.주 의원 측 관계자는 <오마이뉴스>에 "사실 관계를 파악 중이다"고만 밝혔다.