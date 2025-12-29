5.18특별법 개정안 발의... "합천군, '일해'란 이름 걷어 내야"

큰사진보기 ▲합천 옛 새천년생명의숲에 있는 합천3.1운동기념탑과 그 앞에 있는 '일해공원' 표지석. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

헌정질서 파괴범과 반인도적 범죄자를 기념하는 사업에 국가와 지방자치단체의 예산 지원을 제한하고 이미 투입된 예산을 환수할 수 있도록 하는 내용을 담은 5·18민주화운동등에관한특별법(5·18특별법) 개정안이 발의된 가운데, 전두환(1931~2021) 아호를 딴 합천 '일해공원'의 이름을 개원 명칭인 새천년생명의숲으로 바꿔야 한다는 목소리가 나오고 있다.조국혁신당 차규근 의원은 5·18특별법 일부개정법률안을 발의했다고 29일 밝혔다. 합천 출신인 차규근 의원과 생명의숲되찾기 합천군민운동본부는 이날 각각 낸 자료를 통해 "이번 개정안이 통과될 경우, 합천 '일해공원'이 대표적인 적용 대상"이라고 밝혔다.합천군은 경남도비를 포함해 68억원을 들여 2004년 새천년생명의숲을 조성했다. 하지만 이후 합천군은 2007년 공원 명칭을 일해공원으로 바꾸었고, 전두환씨 친필을 새긴 표지석을 설치했다.11~12대 대통령을 지낸 전두환씨는 반란수괴와 살인, 뇌물수수로 1심에서 사형, 항소심에서 무기징역을 선고받았고 2017년 김영삼정부 때 사면되었으며, 전직 대통령 예우가 박탈되었다.차규근 의원실이 합천군으로부터 제출받은 자료에 따르면, 진입로 조성과 운반비 2120만 원, 설치비 893만 원을 포함해 해당 표지석 설치에만 3000만 원의 예산이 투입됐다.차 의원실은 "지난해 11월 생명의숲되찾기 합천군민운동본부는 전두환을 찬양하는 공원의 폐지와 관련 법률 제정을 요구하는 청원을 국회에 제출했다"라며 "이러한 문제의식을 바탕으로, 더불어민주당 정동영 의원(현 통일부 장관)과 함께 이번 5·18특별법 일부개정법률안을 공동대표발의했다. 개정안은 헌정질서 파괴범이자 반인도적 범죄자인 전두환 씨에 대해 일해공원과 같은 기념사업을 명시적으로 금지하는 내용을 담고 있다"라고 설명했다.차규근 의원은 "전두환씨가 5·18 광주민주화운동 학살의 주범이라는 사실은 명명백백하다. 반란과 내란수괴죄로 사형을 선고받은 인물을 기념하는 것은 일반 상식과 민주주의 가치에 정면으로 배치된다"라며 "전두환의 호 '일해'는 합천의 미래가 아니라, 반드시 바로잡아야 할 어두운 과거"라며 "일해공원에 투입된 혈세 3000만 원을 환수하고, 공원의 본래 이름인 '새천년 생명의 숲'을 되찾아야 한다"고 강조했다.생명의숲되찾기 합천군민운동본부는 "5·18특별법 개정안은 전두환을 미화·기념하는 사업을 금지하는 내용을 담고 있으며, 합천 일해공원 문제 역시 그 적용 대상에 포함된다"라며 "이는 단순한 법률 발의가 아니라, 십수년 넘게 이어져 온 시민들의 문제 제기가 마침내 국회의 문턱을 넘은 역사적 결과이다"라고 밝혔다."국가가 나서기까지, 합천군은 무엇을 했는가"라고 한 합천군민운동본부는 "일해공원은 애초에 만들어지지 말았어야 할 시설이었다. 그러나 설령 누군가의 그릇된 판단과 왜곡된 역사 인식으로 조성되었다 하더라도, 합천군은 이를 관내에서, 역사회 스스로 해결했어야 할 책임이 있다"라며 "그럼에도 불구하고 합천군은 문제 제기를 외면했고 역사적 상처를 '논란'으로 축소했으며 주민들의 요구를 '갈등 관리 대상'으로만 취급해 왔다. 그 결과, 지방자치단체가 감당했어야 할 문제를 결국 국가 입법의 영역으로 끌고 온 것이다. 이는 결코 자랑이 아니며, 합천군 행정의 명백한 실패이다"라고 비판했다.합천군민운동본부는 "법률 제정 이전이라도, 지금 당장 해야 할 일이 있다"라며 "법률이 제정되기 전이라도, 합천군은 결자해지와 참회의 자세로 '일해'라는 이름을 먼저 걷어 내야 한다. 역사를 바로잡는 일은법에 쫓겨서 하는 일이 아니라,공동체의 양심과 책임으로 먼저 나서는 일이어야 한다. 지금이라도 합천군이 스스로 결단한다면,이 문제는 강제 이전에 '자발적 성찰'로 기록될 수 있다"라고 밝혔다.합천군민운동본부는 "이 법안이 발의되기까지 18년간 싸워 왔으며, 법률이 제정되고, 현장에서 실질적으로 이행될 때까지 멈추지 않을 것이다. 역사는 외면한다고 사라지지 않는다. 그러나 바로잡을 때에만, 공동체는 앞으로 나아갈 수 있다"라며 "합천군은 지금이라도 선택해야 한다. 외부의 강제에 의해 바뀔 것인지, 아니면 스스로의 결단으로 바로 설 것인지"라고 촉구했다.