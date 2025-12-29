'공천 보험·투자?' 혁신당, 양부남 고액 후원금 논란 저격

조국혁신당 광주광역시당이 내년 6·3 지방선거 더불어민주당 광주지역 공천을 총괄하는 양부남(서구을) 광주광역시당위원장이 서구청장 출마가 거론되는 인사로부터 500만원을 후원받은 것에 대해 "민주주의의 근간을 흔드는 행위"라고 저격했다.
조국혁신당 광주시당은 29일 논평을 내고 "지금 호남 지역 정치권에서 벌어지고 있는 일련의 사태는 낡고 부패한 공식이 당내 민주주의를 얼마나 깊이 부패시키고 있는지 여실히 보여주고 있다"며 "이러한 퇴행적 행태에 심각한 우려를 표하며, 즉각적인 정치혁신을 촉구한다"고 밝혔다
앞서 <오마이뉴스>는 '2025년도 상반기 300만원 초과 기부자 명단'을 분석, 조승환 전 광주 서구청 총무국장이 올해 3월과 6월 두 차례에 걸쳐 양 위원장에게 300만원과 200만원, 총 500만원을 후원한 사실을 확인해 보도했다. 조 전 총무국장은 서구갑 지역위원장인 조인철 의원에게도 500만원을 후원한 것으로 파악됐다.
조 전 총무국장은 내년 지방선거 광주 서구청장 출마자로 거론되고 있다.
이에 대해 혁신당 광주시당은 "민주당 광주시당위원장은 후원자가 출마하려는 지역의 지역위원장이며 지방선거 공천에서는 기초단체장의 시당 평가가 크게 작용한다"며 "현직 구청장을 하위 20%로 평가할 수 있는 막중한 자리에 있는 시당위원장이, 그 자리에 영향을 받을 수 있는 출마 예정자로부터 고액 후원을 받았다는 것은 상식적으로 부적절할 뿐 아니라, 공정성 훼손 비판을 피할 수 없다"고 강조했다.
이어 "후원금이 순수한 정치적 후원이었는지, 아니면 공천 과정에서의 '보험' 또는 '투자' 성격을 띠고 있었는지 철저히 밝혀야 한다"고 촉구했다.
혁신당 광주시당은 "'민주당 공천이면 곧 당선'이라는 호남 정치의 현주소는 지역 주민들의 온전한 선택권을 박탈하고 공천 과정을 혼탁하게 만드는 구조적인 원인으로 작용하고 있다"며 "경쟁과 견제가 사라진 독점 정치는 필연적으로 부패와 정체를 낳으며, 이는 호남 정치 발전의 가장 큰 걸림돌이 되고 있다"고 일침을 가했다.
그러면서 "'공천=당선'이라는 낡은 공식에 기생하는 모든 불공정 행위를 근절하고, 시민들이 주도하는 투명하고 공정한 정치 시스템을 구축해 새로운 호남 정치의 미래를 열어갈 것"이라고 밝혔다.
[관련 기사]
[단독] '공천 총괄' 양부남에게 광주 서구청장 예비후보자 500만원 후원
https://omn.kr/2gi32