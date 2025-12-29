"'느린학습자'라고 말하지 못하는 분위기... 가족도 함께 움직여야"

"작은 관심과 지원이 아동들에게는 큰 희망이 되고, 성장이 발판이 될 수 있다"

큰사진보기 ▲지역아동센터대구광역시지원단 사무실에 놓인 현판. 지원단은 사회복지법인 대구광역시사회복지협의회가 대구광역시로부터 위탁받아 운영있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역아동센터대구지원단 정효정 사회복지사 ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 10월 24일 열린 '나답게 북콘서트'에서 동시 작가들이 이야기를 나누고 있다 ⓒ 지역아동센터대구지원단 관련사진보기

"똑딱똑딱 시계가 돌아간다. 보면은 걷고 안 보면 뛰고. 특히 공부할 때 자꾸만 시계를 본다." - 시계

"아빠 옆에 나란히 서서 몰래 키 재 보면 나도 모르게 씨익! 자전거 타고 바람이 볼 간질이며 하하 웃음이 펑! 시험 잘 보고 선생님이 "잘했어." 내 마음은 방긋! 이런 순간들이 내 마음을 살랑살랑 행복하게 해!" - 나를 행복하게 하는 것

큰사진보기 ▲정효정 사회복지사가 동시집 '나는 하늘에 뜬 구름이야'에 실린 아동 작가들의 동시를 소개하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.* 이 기사는 ‘2025 경계선지능(느린학습자) 아동 지원사업’의 일환으로, 통합지원센터를 운영하는 전국지역아동센터협의회와 함께 제작했습니다. 경계선지능 아동 지원사업은 느린학습자의 사회적응력 향상과 생활적응을 지원하기 위한 사업으로 사회복지공동모금회와 복권위원회가 지원합니다.

대구에서 5년째 이어지고 있는 '나답게 크는 아이' 지원사업은 이런 믿음에서 출발했다. 사업의 대상은 경계선지능인이라고 불리는 느린학습 아동이다. 이들은 인지, 학습 속도가 또래보다 느릴 수 있지만, 적절한 개입과 지원이 있다면 자신만의 속도와 방향을 가지고 성장할 수 있다.다만 문제 '느린 속도'가 학습에만 영향을 미치는 게 아니라는 점이다. 일상생활과 또래 관계 등 여러 부분에서 어려움이 겹칠 때, 어떻게 아이들의 성장을 지지할 수 있을까. 지역아동센터대구지원단은 이 고민을 가지고 아이들의 곁에서 변화를 만들어오고 있다.대구지원단은 대구 지역 207개 지역아동센터를 총괄해 지원한다. 센터 운영 컨설팅과 평가 지원, 종사자 교육, 홍보, 지역사회 네트워크 구축, 특성화 사업, 틈새돌봄 사업 등 다양한 역할을 하고 있다. 나답게 크는 아이도 그중 하나다.대구지원단은 사회복지공동모금회와 복권기금의 지원을 받아 경계선지능 아동 사회적응력 향상 지원사업인 나답게 크는 아이 지원사업을 5년째 운영하고 있다. 현재 대구 지역 내 40개 지역아동센터에 디딤돌교사(파견전문가)를 배치해, 총 160명의 아동을 지원한다.센터마다 디딤돌교사 1명이 아동 4명을 전담하며, 학습·정서·사회성 전반을 함께 살피는 게 핵심이다. 지난 12일, '나답게 크는 아이' 사업을 담당하고 있는 남연희 과장과 정효정 사회복지사를 만나 이야기를 나눴다.나답게 크는 아이 지원사업에서 각 시·도 지원단은 현장의 센터와 파견전문가들이 아이의 성장을 꾸준히 지지할 수 있도록 운영 기반을 만드는 역할을 맡는다. 파견 인력을 배치하는 데서 끝나지 않고, 프로그램 진행 상황을 점검하며 필요한 맞춤형 프로그램을 지원한다. 자문위원회의를 통해 사업을 보강하고, 지역 내 느린학습 아동 지지체계를 만들기 위한 지역간담회 등을 운영하는 것도 지원단의 역할이다.현장에서 아동을 직접 만나는 건 파견전문가, 대구지원단이 디딤돌교사라 부르는 이들이다. 디딤돌교사는 각 아동센터로 파견돼 1년 동안 아동 4명을 전담한다. 인지·학습 프로그램을 운영하는 강사이자, 정서 상담과 생활 관리까지 함께 맡는다. 출석 관리와 초기 상담, 아동 일지 작성까지 아동 지원 전반을 책임지며, 아이들의 변화를 가장 가까이서 함께한다.이 구조가 자리 잡기까지는 시간이 필요했다. 남연희 과장은 "처음에는 '경계선지능 아동 지원'이라는 말 자체를 현장에서 조심스러워 했다"고 말했다. 지역아동센터에 대한 낙인감이 있는 상황에서 '느린학습자'라는 이름을 꺼내는 것 자체가 부담이었기 때문이다. 디딤돌교사 선발도 쉽지 않았다. 느린학습 아동을 전문적으로 지도해본 인력이 많지 않아, 초반에는 학습지도 경험이 있는 인력이나 상담가를 중심으로 꾸리며 현장에서 지도 방법을 함께 만들어가는 과정이 필요했다.지금은 전문성을 가지고, 오래 아동들을 본 디딤돌교사가 이 사업의 강점이 됐다. 지난해 사업에 참여했던 디딤돌교사 40명 중 35명은 올해도 함께했으며, 내년에는 6년 차 디딤돌교사도 나온다. 신규 디딤돌교사는 대구여성인력개발원과 업무협약을 통해 '느린학습자 맞춤형지도사 양성과정'을 이수한 인력을 중심으로 선발한다. 정효정 사회복지사는 "아동의 특성과 지도 방법을 잘 알고 있는 교사들이 현장에 함께하니, 아이들도 더 안정적으로 관계를 맺고 변화를 이어갈 수 있다"고 말했다.다만, 디딤돌교사 한 명이 아동 네 명을 맡다 보니 일이 힘에 부칠 때도 있다. 정 사회복지사는 "아이들을 밀착 지원하다 보면 소진이 빨리 올 수 있다"면서 운영 과정 중 디딤돌교사의 역량강화뿐만 아니라 소진 예방도 필수적인 요소라고 설명했다.디딤돌교사는 지원단 소속으로 각 지역아동센터에 파견되지만, 현장에서 함께하는 동료들을 만날 기회가 많지 않다. 그렇게 시작된 게 '공유모임'이다. 5명씩 8개 조로 나눠 한 달에 한 번씩 수업 내용을 공유하고, 교재·교안을 나눈다. 그림책 읽기와 스토리텔링, 동시 쓰기, 만들기 프로그램 등 다양한 수업 방식을 공유하고, 동시에 동료들과 끈끈한 유대도 쌓을 수 있었다. 사업 종료 무렵에는 성과공유회를 통해 한 해의 성취를 돌아볼 수 있는 시간도 마련했다. 이렇게 축적된 경험과 관계들은 디딤돌교사가 지치지 않게 붙잡아주고, 아이들이 꾸준히 성장할 수 있는 기반이 되고 있다.대구지원단이 성과로 꼽는 변화는 아이에게만 머물지 않는다. 결국 아동들이 가장 많은 시간을 보내는 곳은 가정이다. 보호자가 아이의 특성과 어려움을 이해하고 수용할 수 있느냐에 따라, 지원의 효과와 지속성도 달라진다.정 사회복지사는 한 아동 사례를 들었다. 사업 초기 보호자는 자녀가 느린학습자라는 사실을 받아들이기 어려워했다. 그러나 사업 과정에서 종합심리검사 지원을 받았고, 경계선지능이라는 결과를 확인하면서 상황이 달라졌다. 검사 결과를 듣고, 아이의 특성을 이해하게 되면서 센터와 함께 '아이를 위해 무엇을 어떻게 도와야 하는지'를 고민하기 시작했다. 이후 아이와 보내는 시간을 늘리려 노력했고, 그 변화가 아동의 정서 안정에도 영향을 줬다고 설명했다.이처럼 느린학습 아동의 발굴과 지원에서 가장 큰 어려움은 여전히 인식이다. 남 과장은 "느린학습자를 느린학습자라고 말하지 못하는 분위기"가 있다고 했다. 많은 보호자들이 느린학습자라는 표현을 꺼리고, 센터도 '혹시 아이에게 낙인이 되지는 않을까'하는 우려 때문에 사업 참여를 권하는 것조차 조심스럽다.부모교육에도 시행착오가 있었다. 대구지원단은 지난해 느린학습자 부모교육을 별도로 진행했지만, 신청인원이 3명에 그쳤다. 교육 방식을 바꿔야 했다. 느린학습 아동이라는 말을 전면에 내세우기보다, 전체 부모교육 안에 관련 내용을 한 파트로 넣어 자연스럽게 설명하는 방식으로 조정했다.정 사회복지사는 "무엇보다 중요한 건 느린학습 아동에 대한 특성을 정확히 이해하고, 아동과 가정이 이를 수용하는 과정이 선행돼야 한다"고 말했다. 이런 문제의식 속에서 내년에는 가족 기능 향상 지원을 중심에 두고 부모교육, 가족활동, 상담을 강화할 계획이다. 정 사회복지사는 "아동만을 위한 사업이 아니라, 가정이 같이 움직일 수 있도록 돕는 게 목표"라고 설명했다.대구지원단이 매년 북콘서트를 여는 이유도 이 대목과 맞닿아 있다. 지원단은 지역 출판사와 연계해 동시집을 발간하고, 아이들이 직접 참여하는 북콘서트를 연다. 느린학습 아동들은 부정적인 평가를 반복해 경험하면서, 자신의 생각이나 감정을 표현하는 데 위축되기 쉽다. 북콘서트는 아동들이 직접 쓴 동시를 공유하고 자신의 작품을 전시하면서, 자존감과 성취감을 높일 수 있도록 기획됐다. 이날만큼은 아이 한 명 한 명이 주인공이 되는 셈이다.올해 지원단은 다섯 번째 동시집 '나는 하늘에 뜬 구름이야'를 출간했다. 지난 10월 24일에는 대구출판산업지원센터에서 전시와 북콘서트를 진행했다. 아이들이 쓰고 그린 동시와 그림을 전시하고, 11명의 아동이 무대에 올라 직접 작품을 소개했다.처음에는 아이들에게 성취 경험을 주기 위해 만든 자리였지만, 북콘서트를 거듭하며 아이들의 색다른 모습을 발견하게 됐다. 각자 무엇을 좋아하고, 어떤 마음을 품고 있는지, 어떤 방식으로 세상을 바라보는지 작품 속에 고스란히 담겨있었기 때문이다. 구름이 저마다 다른 모양과 속도로 하늘을 건너듯, 동시집에는 아이들 각자의 생각과 감정이 모여 한 권의 하늘을 이뤘다.북콘서트에 참석한 한 보호자는 "아이에게 이런 생각이 있는 줄 몰랐다"며 "아이를 새롭게 보게 됐다"고 말했다. 정 사회복지사는 "이런 모습을 볼 때마다 보람을 느낀다"며 "더 많은 보호자 분들이 참여해 아이들의 생각과 성장 과정을 함께하셨으면 좋겠다"고 말했다.무대에 오른다는 건 아이들에게 그 자체로 큰 도전이었다. 지난해에는 발표를 앞두고 긴장한 나머지 대기실에서 한참을 울던 아이도 있었다. 청심환을 먹고도 떨리는 마음을 가라앉히지 못했지만, 결국 무대에 올라 자신의 작품을 읽어 내려갔다. 발표를 마친 뒤 받은 박수와 꽃다발은 아이에게 '나도 할 수 있다'는 소중한 경험이 됐다.지원단은 동시집은 판매를 목적으로 하지 않지만, 출판번호를 부여해 결과물로 남도록 했다. 아이들에게 새로운 꿈이 생겼을 때, 이 결과물이 하나의 포트폴리오이자 발판이 되길 바란다는 게 남 과장의 설명이다. 실제로 한 디딤돌교사는 아동이 제출한 그림을 통해 재능을 확인했고, 대학교에서 주관하는 그림대회 참여를 도와 수상으로 이어진 적도 있었다.이런 아동들의 성장과 변화가 일회성에 그치지 않기 위해서는, 지원의 구조가 이어져야 한다. 대구지원단은 느린학습 아동 지원이 개별 사업에 머물러서는 안 된다고 말한다. 지자체 차원의 조례 마련이 필요하고, 더 근본적으로는 보건복지부 차원의 법령과 안정적인 지원 체계가 뒷받침돼야 한다는 것이다. 조례가 있더라도 지역마다 지지 체계가 충분하지 않으면 사업을 지속하기 어렵다는 점도 강조했다.사회복지공동모금회와 복권기금이 지원하는 경계선지능 아동 지원사업에 배정된 내년도 예산은 약 205억 원이다. 적지 않은 예산이 투입되고 있지만, 현장에서는 느린학습 아동이 해마다 더 많이 발견되고 있다. 남 과장은 "아이들의 수와 현장의 어려움이 늘어나는 만큼, 단기 사업이 아니라 안정적으로 이어지는 구조가 필요하다"고 말했다.인터뷰 말미, 남 과장은 "선생님은 왜 화를 안 내요?"라고 말한 아동의 이야기를 전했다. 느린학습 아동의 특성을 잘 모르거나, 마음처럼 따라오지 않는 아이들의 모습을 보면 아이의 행동은 '답답함'이나 '문제'로 보이기 쉽다. 하지만 느린학습 아동들 곁에 이들의 특성을 이해하고, 속도를 재촉하지 않는 어른들이 있다면 아이들은 자기만의 방향으로 자랄 수 있다는 게 지원단의 생각이다.올해 출간된 동시집 앞에는 이런 말이 있었다. "아이들이 쓴 시 속에 '나를 행복하게 하는 것', '한 번 더 폴짝!'이라는 표현을 발견했습니다. 어려움이 있을 때에도 '한 번 더 폴짝!' 뛰어넘으며 스스로의 힘으로 성장할 수 있는 아이들이 되기를 바랍니다." 대구지원단은 앞으로도 자신만의 속도를 가진 아이들의 성장을 곁에서 지켜보는 '든든한 버팀목'이 되고 싶다고 말했다.