이재준의 '생활밀착' 정책 통했나?... 수원시민 75.2% "일 잘하고 있다"

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 화서1동 새빛만남에서 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시정연구원이 발표한 ‘수원특례시 정책 시민체감 인식조사’ 결과에 따르면, 응답자의 75.2%가 “수원시가 일을 잘하고 있다”고 답했다. ⓒ 수원시정연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시정연구원이 발표한 ‘수원특례시 정책 시민체감 인식조사’ 결과에 따르면 응답자의 78.0%는 ‘수원시 정책이 내 삶을 더 좋게 만드는 데 도움이 될 것’이라고 기대했다. ⓒ 수원시정연구원 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 지난 11월 27일 영통3동 새빛만남에서 주민들과 소통하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 내세운 '시민 체감' 중심의 생활밀착·민생 기조가 수원시민의 시정 만족도를 높이고 있는 것으로 나타났다.29일 수원시정연구원이 발표한 '수원특례시 정책 시민체감 인식조사' 결과에 따르면, 응답자의 75.2%가 "수원시가 일을 잘하고 있다"고 답했고, '불만족'은 7.0%에 그쳤다. 특히 ​시정에 만족하는 이유로는 '정책 추진 방향에 공감'(22.0%), '내 삶에 도움 되는 정책이 많다'(21.8%) 순으로 나타나 시민 체감 성과가 핵심 요인으로 보인다.​이재준 수원시장은 민선 8기 전반을 관통하는 시정 기조로 '시민 체감, 수원 대전환'을 내세우며, 대규모 개발사업이 아니라 시민 삶의 질을 바꾸는 작고 실질적인 민생·생활밀착 정책을 강조해 왔다. 2026년 시정 기조 역시 '시민 체감, 수원 대전환'으로 이어가며 문화관광·첨단과학연구·시민의 삶을 세 축으로 삼겠다고 밝혀 일관된 방향성을 유지하고 있다.이번 조사는 케이스탯리서치에 의뢰해 12월 11일부터 17일까지 수원에 거주하는 19세 이상 시민 3,355명을 대상으로 진행했다.시정에 만족하는 이유는 '수원시 정책 추진 방향에 공감해서'가 22.0%로 가장 많았고, '내 삶에 도움 되는 정책이 많아서'(21.8%), '시민과의 소통·경청을 잘해서'(17.6%), '정책 추진력, 추진 속도가 빨라서'(13.4%)가 뒤를 이었다.응답자의 78.0%는 '수원시 정책이 내 삶을 더 좋게 만드는 데 도움이 될 것'이라고 기대했다.이재준 시장은 수원페이 인센티브 확대, 골목상권 활성화 등 지역경제를 직접적으로 돕는 민생 정책을 지속 추진해 시민들의 체감 만족도를 끌어올렸다. '문 앞까지 찾아가는 행정' 새빛민원실 등 찾아가는 행정·생활밀착 행정을 통해 공공서비스 접근성을 높이고, 일상에서 편의를 체감하도록 한 점이 긍정 평가로 이어졌다는 분석이다.이재준 시장은 또 민원 현장 방문, '새빛만남' 등 대면 간담회로 시민과의 거리감을 줄이는 소통 방식과 '과정 중심 행정'을 강조해, 관료적 행정보다 참여·협치에 방점을 찍어 왔다.실제 시민들이 체감한 정책은 일상 속 불편을 줄이거나 경제적 부담을 낮춰주는 실속형 사업들이었다.민선 8기 주요 시책 중 시민 삶·수원시 발전에 기여도가 가장 높은 정책으로 응답자의 79.5%가 '무인민원발급기 수수료 무료'를 꼽았다. 수목원 개장/손바닥정원 조성(75.8%), 초중고교 운동장·체육관 개방(74.2%), 지역 상권/민생경제 활성화(73.9%) 등이 뒤를 이었다.수원시가 내년 1월부터 시행하는 '새빛생활비 패키지 사업'에 대한 기대감도 높았다.가장 기대되는 정책으로는 '대상포진 접종 지원'(79.3%)이 1위에 올랐고, '노인 일자리 확대'(76.1%), '출산 지원금 확대'(75.0%), '여성 청소년 생리용품 지원'(74.2%), '사회초년생 청년, 어르신, 장애인 무상교통'(73.8%) 순이었다.고물가 시대에 의료비와 교통비 등을 줄여주는 정책에 대한 시민들의 갈증이 반영된 것으로 보인다.시민들이 생각하는 도시 중장기 발전을 위한 미래 성장 시책은 '교통'과 '주거'가 핵심이었다. 격자형 광역철도망구축, 노후도시 재개발·재건축 정비, 환상형 첨단과학 혁신클러스터 조성 등 수원의 미래를 만들어가는 정책에 대한 공감도는 80% 내외였다.'격자형 광역철도망구축'(81.8%), '노후도시 재개발·재건축 정비'(80.4%)는 80% 이상의 압도적인 공감대를 형성했고, 첨단과학 혁신클러스터 조성(76.9%), 지역대학 연계 캠퍼스타운 조성(76.2%), 수원형 역세권 고밀도 복합개발(75.6%) 등 도시 성장 전략도 고른 지지를 받았다.김성진 수원시정연구원장은 "이번 조사 결과는 시민들이 정책을 통해 일상에 실제로 얼마나 편해졌는가를 시정 평가의 핵심 척도로 삼고 있음을 보여준다"며 "생활밀착형 정책의 체감도를 계속 높여가면서, 미래 성장 정책이 시민 개개인 삶과 어떻게 연결되는지 끊임없이 소통하는 노력이 필요하다"고 말했다.