이완섭 시장 "LH, 공동 시행 의무 이행해야"

▲이완섭 시장, "일자리연계형 지원주택사업 정상 추진 강력 촉구" 이완섭 시장이 29일 "일자리연계형 지원주택사업의 공동사업 시행자인 LH가 부당한 사업 포기를 중단하고 책임 있는 공기업으로서 사업에 참여해야 한다"고 촉구했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲29일 기자회견을 진행하고 있는 이완섭 시장. ⓒ 서산시 관련사진보기

이완섭 시장이 29일 기자회견을 열고 "일자리연계형 지원주택사업은 산업 현장에서 땀 흘리는 근로자들의 삶, 서산의 미래 경쟁력을 지키는 문제다. 시는 국가 공모사업의 신뢰를 지키고, 근로자의 주거권을 지키기 위해 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.일자리연계형 지원주택사업의 공동사업 시행자인 LH가 부당한 사업 포기를 중단하고 책임 있는 공기업으로서 사업에 참여해야 한다는 것을 촉구한 것이다.일자리연계형 지원주택사업은 2023년 8월 국토교통부가 주관한 공모사업에 시와 LH가 공동 진행해 선정됐으며, 시는 지방재정 투자심사를 비롯한 굵직한 행정절차를 마무리했다.특히, 해당 사업을 위해 공모 선정 이전인 2022년부터 시는 LH와 사업 규모와 건축비, 사업비 분담 방식 등에 대한 협의를 거쳤다.해당 사업은 총사업비 798억 5천만 원을 투입, 대산읍 대산리 일원에 290세대의 공공 임대 아파트와 비즈니스 지원센터 등을 조성하는 사업이다.그러나, 2024년 10월 24일 LH는 사업대상지와 26km나 떨어진 당진 석문국가산단의 공실을 이유로 사업 참여가 어렵다며 입장을 일방적으로 통보했다.이에, 서산시는 국토교통부와 LH를 직접 방문해 사업 추진의 필요성과 공모사업의 신뢰가 훼손되면 안 된다는 입장을 전하는 등 즉각 대응에 나섰다.이후 7월과 8월 LH와 시는 해당 사업 추진 여부를 결정하기 위한 수요 조사를 각각 추진, LH의 조사 결과는 45세대, 시의 조사 결과는 수요 예정 세대 647호로 큰 차이를 보였다.특히, LH는 당진 국가석문산단의 공실을 이유로 사업 참여가 어렵다는 통보를 했음에도 해당 산단에 2026년 1124세대의 공공임대주택을 추가 공급하는 사업을 추진 중이다.이완섭 시장은 "한쪽에는 대규모 공공임대주택 추가 공급사업을 추진하면서, 서산시의 290세대 건설사업은 추진하지 않겠다는 것은 형평성에 맞지 않다"며 "국토교통부 역시 단순한 중재자가 아니라, 공모사업의 선정 주체로서 책임 있는 역할을 다해야 할 것"이라고 강조했다.대산읍 지역 주민들도 4월과 12월 LH 본사와 대전·충남 지역 본부를 찾아 해당 사업의 조속한 추진을 강력히 요청했었다.