25.12.29 13:09최종 업데이트 25.12.29 13:09

새해에도 광양 경기는 '암울'…경기전망지수 51개월 연속 '부정적'

BSI 77.3P 전분기 대비 4.6P 상승했지만 호전 응답은 6.8% 불과

포스코 광양제철소 전경.
포스코 광양제철소 전경. ⓒ 포스코

전남 광양시의 기업들은 내년 1분기 경기 전망도 어려울 것으로 예상하면서 기업경기전망지수(BSI:Business Survey Index)는 4년 3개월 연속 부정적인 전망이 나왔다.

광양상공회의소가 지역기업 100여 곳을 대상으로 지난 2일부터 12일까지 조사한 '2026년 1분기 기업경기전망조사' 결과 기업경기전망지수는 77.3P로 집계됐다고 29일 밝혔다.

BSI는 기업들의 현장 체감경기를 수치화한 것으로 0~200 사이로 표시되며, 100을 넘으면 이번 분기 경기가 전 분기에 비해 호전될 것으로 예상하는 기업이 더 많음을, 100 미만이면 반대로 악화될 것으로 예상함을 의미한다.

전체 응답 기업 중 전분기보다 호전될 것으로 예상한 기업이 6.8%에 불과했으며, 전분기와 비슷할 것은 63.7%, 전분기보다 악화될 것은 29.5%로 각각 조사됐다.

이번 전망지수(77.3P)는 4분기(72.7P) 대비 4.6P 증가했지만, 17분기(22년 1분기~26년 1분기) 연속 100 이하를 기록했다.

올해 매출실적을 묻는 질문엔 ▲연간목표 달성이 36.4% ▲10% 이상 미달 36.3% ▲10% 이내 미달 25% ▲10% 이상 초과 달성 2.3% 순으로 응답했다. 영업이익 ▲10% 이내 미달 40.9% ▲10% 이상 미달 34.1% ▲연간목표 달성 25% 순으로 응답했다.

내년도 한국경제의 전반적인 경기흐름도 올해와 비교해 ▲비슷할 것이라는 응답이 50% ▲소폭 둔화 31.8% ▲소폭 개선 11.4% ▲뚜렷한 악화 6.8% 순으로 조사됐다.

광양상공회의소 관계자는 "2026년에도 기업들의 보수적인 경영 기조가 예상되는 만큼, 기업의 투자를 촉진하기 위한 실효성 있는 정책과 지원 방안이 다양하게 마련돼야 할 것"이라며 "이른바 'K-스틸법'이 국회를 통과한 만큼 지역 주력산업인 철강산업의 실질적인 경쟁력 회복지원을 위한 시행령 제정 등 정부의 후속 조치가 신속하게 이뤄지기를 기대한다"고 말했다.

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

