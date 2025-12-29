김종인 "이혜훈 장관 발탁은 획기적... 국민의힘 제명은 옹졸"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 서울 용산 대통령실 청사에서 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 오찬 회동을 하고 있다. 2025.7.17 ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 이재명 대통령이 이혜훈 전 국민의힘 의원을 기획예산처 장관에 발탁한 결정이 "획기적"이라며 긍정적으로 평가했습니다. 반면, 이 후보자를 제명한 국민의힘을 향해서는 "옹졸하다"며 쓴소리를 아끼지 않았습니다.김 전 위원장은 29일 BBS 라디오 <금태섭의 아침저널>에 출연해 정치권 현안에 대한 견해를 밝혔습니다.김 전 위원장은 이 대통령이 국민의힘 출신 이혜훈 전 의원을 기획예산처 장관 후보자로 지명하고, 김성식 전 의원을 국민경제자문회의 부의장에 임명한 인사를 높이 샀습니다. 그는 "대한민국 정부 역사상 예산을 담당하는 총책임자를 관료가 아닌 정치인으로 임명한 것은 처음"이라며 "상당히 획기적인 일"이라고 평했습니다.일각에서 제기되는 정체성 논란에 대해서는 "이혜훈 전 의원은 경제를 전문적으로 공부했고, 3선 의원으로 정치적 감각도 있다"며 일축했습니다. 이어 "예산은 단순한 수치가 아니라 대통령의 정책을 숫자로 표시하는 것으로 정치적 영향력이 크다"면서 "이 대통령이 예산처 장관을 비교적 잘 선택했다"고 덧붙였습니다.반면, 국민의힘이 후보자 발표 2시간 만에 이 전 의원을 제명한 것에 대해서는 비판의 날을 세웠습니다. 김 전 위원장은 "너무 옹졸하다"며 "정치적 화합의 계기로 삼을 수도 있는데 잘못된 반발만 하는 것이 제1야당의 올바른 태도인가"라고 반문했습니다.김 전 위원장은 장동혁 대표 체제의 국민의힘에 대해서도 혹독한 평가를 내렸습니다. 그는 장 대표의 행보를 두고 "과거 새누리당에서 자유한국당으로 돌아가던 전철을 그대로 밟고 있다"고 진단했습니다.국민의힘이 정강·정책에서 기본소득 등을 삭제하려는 움직임도 비판했습니다. 김 전 위원장은 "시대의 변화를 모르고 과거로 회귀하는 것"이라며 "전직 대통령 예방이나 하면서 선거 승리를 기대하는 것은 어리석다"고 꼬집었습니다.또한 "윤석열 전 대통령이 왜 이 모양이 됐는지 생각해 봐야 한다"며 "집권 내내 이재명 사법 리스크만 가지고 싸우다 총선에서 대패했다. 지금도 이재명 대통령 공격에만 몰두해서는 내년 지방선거 결과도 뻔하다"고 경고했습니다.재판이 진행 중인 윤석열 전 대통령에 대해서는 "전직 대통령으로서 품위를 갖추고 있는지 회의적"이라며 "하고 싶은 대로 말하고 변명 위주의 답변으로 일관하고 있다"고 지적했습니다. 특히 최근 최후 진술에 대해 "대통령답지 않은 진술이었다"고 혹평했습니다.취임 6개월을 맞은 이재명 정부 평가도 이어졌습니다. 김 전 위원장은 "지난 6개월간 정책 등을 종합해 보면 별로 흠잡을 데가 없다"고 호평했습니다.특히 국무회의 공개 등을 언급하며 "새로운 시도를 했고 국민적 관심을 받았다"면서 "큰 하자 없이 성공적"이라고 평가했습니다. 다만, 민주당 일각에서 주장하는 '내란 세력' 언급에 대해서는 "모든 상황이 정상적으로 가동되고 있는데 왜 자꾸 내란을 강조해 국민을 불안하게 하는지 이해가 안 간다"며 자제를 당부했습니다.끝으로 김 전 위원장은 내년도 정치권의 과제로 경제 문제 해결을 꼽았습니다. 그는 "노인 빈곤율 1위는 창피한 일"이라며 "정치권이 국민의 실질적인 생활을 이해하고, 과도기 한국 경제의 경쟁력을 되찾는 데 집중해야 한다"고 조언했습니다.