이장우 "대전충남 통합, 조직·예산·세수권 확보가 가장 중요"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

이장우 대전시장이 침체된 지역경제 회복을 위해 내년도 예산의 신속한 집행과 함께, 대전·충남 행정통합 추진 과정에서 실질적인 자치권을 확보해야 한다고 강조했다.이 시장은 9일 열린 주간업무회의에서 "지금은 민생과 충청의 미래를 위해 공직자 모두가 적극적으로 나서야 할 때"라며 "침체된 지역경제를 회복하기 위해 예산을 최대한 조기에 집행하라"고 지시했다. 그는 특히 내년 1월부터 예산이 즉시 집행될 수 있도록 사전 준비를 철저히 하고, 소상공인과 서민경제에 도움이 되는 사업을 중심으로 속도를 높이도록 주문했다.대전시는 이에 따라 공유재산 임대료 감면, 영세 소상공인 30만 원 지원금 지급, 서민생활 안정 예산 조기 집행 등을 통해 체감 가능한 민생 성과를 조기에 창출한다는 계획이다. 이 시장은 "지원금은 관계기관 확인 절차를 거쳐 설 명절 이전 지급을 목표로 하라"고 지시했다.또한 소비 위축 국면에서 시민 부담을 줄이기 위한 공공시설 이용 요금 재검토도 주문했다. 월드컵경기장 주차요금을 1만 원에서 5000원으로 인하한 조치에 대해 "시민 체감도가 충분한지 점검하고, 필요시 추가 인하 등 실효성 제고 방안을 검토하라"고 당부했다.이날 회의에서 이 시장은 특히 대전·충남 행정통합(특별시) 추진과 관련해 "형식이 아닌 실질적 특별시를 완성해야 한다"고 강조했다. 그는 "통합의 핵심은 법안"이라며 "조직권·예산권·세수권 등 실질적 자치권이 반드시 반영돼야 시민의 동의를 얻을 수 있다"고 말했다.이 시장은 "충청권이 수도권과 경쟁할 수 있는 획기적인 지방정부 모델을 만들어야 한다"며 "행정통합이 이름뿐인 통합이 되어서는 안 된다"고 덧붙였다. 이에 따라 시는 행정통합에 필요한 예산 규모, 제도 개선 사항 등을 면밀히 점검해 정부와 국회 차원의 정책 지원을 적극적으로 확보해 나갈 계획이다.한편, 지역 성장동력 확보를 위한 핵심 사업들도 속도감 있게 추진된다. 웹툰 IP 첨단클러스터 조성사업은 설계와 행정 절차를 앞당겨 조기 착공을 목표로 하고, 카이스트 혁신 디지털 의과학원은 연구·강의 공간 확충과 장비·인프라 구축을 통해 의사과학자 양성 및 창업 연계를 강화할 예정이다.이 시장은 "공직자들이 어려움을 이유로 주저해서는 안 된다"며 "조기 예산 집행과 행정통합 특례 확보를 통해 시민이 체감할 수 있는 변화를 반드시 만들어내겠다"고 밝혔다.