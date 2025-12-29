"'준비 부족' 학생맞춤통합지원, 전면도입 유보해야"

큰사진보기 ▲전교조 경남지부는 29일 경남교육청에서 기자회견을 열어 "학생맞춤통합지원 유보"를 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

새해 3월부터 전면 시행하는 학생맞춤통합지원(아래 학맞통)을 앞두고 '준비 부족' 등 이유로 유보해야 한다는 지적이 나오고 있다. 전국교지원노동조합 경남지부(지부장 김지성)는 29일 경남교육청 브리핑실에서 "준비 없는 학생맞춤통합지원, 전면도입을 유보하라"라고 촉구했다.'학맞통'은 2024년 12월 '학생맞춤통합지원법'이 국회를 통과하면서 2026년 3월부터 전국 학교에서 시행되는 제도로, 지원 대상 학생이 발견되면 담임교사와 교장 등이 참여하는 통합지원회의를 거쳐 지역 외부기관과 연계 작업 등이 진행되는 제도다.교육당국은 "학생의 학습참여를 어렵게 하는 기초학력 미달, 경제적·심리적·정서적 어려움, 학교폭력, 경계선 지능, 아동학대 등 다양한 문제를 통합적으로 해소하고 학생의 전인적 성장과 교육받을 권리 향상을 위하여 이루어지는 지원을 한다"고 밝히고 있다.이에 대해 전교조 경남지부는 "새로 도입되는 학생맞춤통합지원제도는 학생들을 위해 지자체와 외부기관, 즉 병원, 경찰서, 지역자활센터, 우리동네 NGO, 각종 재단 등과 연계해서 지원체계를 만들어야 하는 제도다"라며 "서로 각자 체계도 다르고 이해관계도 다른 조직들 간의 조율이 어려울 것은 불 보듯 뻔하다. 이를 위해 학교 내 위원회들을 통합 운영해서 학교 안의 일을 줄여주겠다는 것이 학생맞춤통합제도의 골자다"라고 설명했다.이들은 "법의 언어는 논리적이고 체계적이다. 그러나 현장에서 체감되는 언어는 다르다. 현장에서는 '업무담당자 1인에게 모든 것을 떠넘긴다'거나 '모든 사회문제를 학교 담장 안으로 밀어넣는다', '위원회 실제로 줄일 수 없다'는 반응이 나온다"라고 비판했다. 이어 "법은 통합을 말하지만, 현장은 집중을 경험한다. 교육당국은 단순화를 약속하지만, 현장은 과부하를 느낀다"라고 지적했다.이들은 "더 많은 지원이 필요한 학생들이 존재하는 것은 사실이다. 제도가 닿지 않는 복지사각지대의 학생들을 발굴하는 손길이 필요하다. 그런 지원을 교사들도 간절히 요청해왔다"라며 "그러나 정작 제도는 지원이 필요한 학생 발굴부터 지원제도 매칭과 외부기관 연계, 현장 방문, 사례협의회 주관, 예산 집행 등 복지지원제도 운영 자체를 교사들이 담당하는 형태로 '전면 도입'되고 있는 것이다"라고 밝혔다.전교조 경남지부는 "학생맞춤통합지원법이 지향하는 통합 지원은 학교 내부의 쥐어짜기가 아니라, 지역사회와 전문 기관의 유기적인 결합을 통해서만 가능하다. 그럼에도 교육당국은 오로지 학교 현장의 희생만을 강요하고 있다"라고 밝혔다.이들은 "국가와 지방자치단체에는 자원이 없다. 돈도 사람도 확보되지 않았다. 학교와 교육청이 연계하려고 해도 연계할 기관이 없는 지역도 있다"라며 "이것은 준비가 부족한 것이 아니라, 준비가 없는 것이다. 준비라는 이름의 공백 속에서 시행을 말하는 것은 무책임하다. 학생맞춤통합지원 시행을 전면 유보하라"라고 촉구했다.전교조 경남지부는 "교육부와 경남교육청은 2026학년도 시행을 유보하고, 전면 재검토하라", " 각 학교의 학생맞춤통합지원 업무담당자 지정을 즉각 중단하라", "국회와 교육부는 학생과 학교의 실질적 지원(예산 및 인력 확보 등)을 위해 법령을 개정하라", "경남교육청은 학생맞춤통합지원센터를 구축하여 학교와 학생을 실질적으로 지원하라"라고 촉구했다.한편 전교조는 지난 22일부터 이날까지 "학교를 무한 책임의 늪으로 미루는 학맞통 당장 멈춰야 한다"라며 서명운동을 벌였다.