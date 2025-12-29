내란 옹호하던 이혜훈, 내란청산 정부의 장관으로 취임하나

큰사진보기 ▲2월 15일 헌법재판소 앞에서 열린 탄핵반대 당협위원장 모임 집회에도 참석한 이 후보자 "지금 대통령에게 가해지는 일들이 무엇이 불법인지 101가지를 다 얘기하면 오늘 집에 못 간다"며 윤씨의 체포가 불법이라고 주장하면서 "불법탄핵 중단하라", "대통령을 석방하라"라는 구호를 외쳤다. ⓒ Youtube '코리아드림뉴스' 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲3월 22일에도 이 후보자는 서울 여의도에서 열린 '세이브코리아 국가비상기도회' 집회에 참석해 '탄핵의 부당성'이라는 주제로 연단에 올랐다. 이 후보자는 "대한민국 역사를 모두 합한 것보다 이재명 한 사람이 밀어붙인 탄핵이 더 많다"라며 "이렇게 나라를 흔드는 세력이 내란 세력 아닙니까"라면서 민주당을 내란 세력이라고 비판했다. ⓒ Youtube 'CHTV' 관련사진보기

큰사진보기 ▲한편 현재 이 후보자가 운영하던 페이스북 계정과 네이버 블로그는 모든 게시글이 비공개된 상태다. 탄핵 정국 당시 탄핵 반대에 목소리를 높여 온 이 후보자가 과거 행적에 대한 비판을 피하기 위한 행위로 보인다. ⓒ 이혜훈 후보자 네이버 블로그·페이스북 갈무리 관련사진보기

28일 이재명 대통령이 이혜훈 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원을 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명했다. 보수 정당에서 3선을 역임한 중진 정치인이 이재명 정부의 장관 후보자로 지명되자 국민의힘은 곧바로 "국민과 당원을 배신"했다며 이 후보자를 제명하고 나섰다.비판의 목소리는 비단 국민의힘에서만 나온 것이 아니다. 박병언 조국혁신당 대변인은 28일 논평을 통해 "후보자의 능력이 얼마나 높은지 몰라도 윤석열 탄핵을 외친 국민 마음을 헤아린다면 발탁에 대한 상세한 설명이 필요한 상황"이라며 강도 높은 인사검증을 예고했다.같은 날 사회민주당도 "시민들의 힘으로 탄생했던 이재명 정부가 할 도리가 아니다"라고 강하게 비판했다. 손솔 진보당 수석대변인도 29일 서면브리핑에서 "이재명 정부가 '윤 어게인'에게 고위직을 맡기는 것은 광장에 대한 배신이자 국가 기강을 흔드는 악수"라며 후보자 지명 철회를 요구했다.이러한 비판이 나오는 까닭은 이 후보자가 지난 탄핵 정국 당시 국민의힘 중구성동을 당협위원장으로서 윤석열 탄핵을 반대하고 나섰기 때문이다.이 후보자는 지난 1월 결성된 '탄핵 반대 당협위원장 모임'에도 이름을 올렸다. 해당 모임은 올해 설날, 구치소에 수감된 윤씨에게 "대한민국의 역사와 밝은 미래를 위해 대통령님과 한마음으로 언제나 끝까지 함께 하겠다"며 "우리는 스멀스멀 잠식 당하는 대한민국의 자유민주주의를 바로 세우고, 나아가 세계가 부러워하는 '한강의 기적'이 모래성이 되지 않도록 자신의 몸을 던져 구하려 한 윤 대통령을 지지하고 응원한다"는 내용의 편지를 전하는 등 윤씨의 위헌·위법한 비상계엄 선포를 옹호하고 나섰다.이 후보자의 경우 단순히 명단에 이름을 올린 데서 멈추지 않았다. <글로벌이코노믹>의 보도에 따르면 이 후보자가 위원장으로 있었던 국민의힘 중구성동을 당협위는 1월 17일 서울중앙우체국 앞에서 탄핵 반대 집회를 개최했다. 당시 보도 사진에는 '윤석열 대통령과 함께 싸우겠습니다', 'STOP THE STEAL' 등 윤씨를 지지하는 팻말과 함께 이 후보자가 연단에서 발언하는 모습을 확인할 수 있다.2월 15일 헌법재판소 앞에서 열린 탄핵반대 당협위원장 모임 집회에도 참석한 이 후보자 "지금 대통령에게 가해지는 일들이 무엇이 불법인지 101가지를 다 얘기하면 오늘 집에 못 간다"며 윤씨의 체포가 불법이라고 주장하면서 "불법탄핵 중단하라", "대통령을 석방하라"라는 구호를 외쳤다.3월 22일에도 이 후보자는 서울 여의도에서 열린 '세이브코리아 국가비상기도회' 집회에 참석해 '탄핵의 부당성'이라는 주제로 연단에 올랐다. 이 후보자는 "대한민국 역사를 모두 합한 것보다 이재명 한 사람이 밀어붙인 탄핵이 더 많다"라며 "이렇게 나라를 흔드는 세력이 내란 세력 아닙니까"라면서 민주당을 내란 세력이라고 비판했다.이어 "불법으로 대한민국을 멈추려는 이 세력이 바로 내란 세력 아니냐"라며 "이재명발 불법 탄핵의 백미는 윤 대통령 탄핵이라고 본다", "비상계엄은 대통령의 고도의 정치행위이기에 법률 위반·헌법 위반 아니다", "탄핵 소추 절차 자체가 불법이기 때문에 소추 자체가 성립하지 않아 (헌재에서) 기각까지 갈 것도 없이 각하"라는 등 계엄이 법적으로 아무 잘못이 없으며 탄핵 소추 자체가 불법이라고까지 주장했다.이 후보자는 28일 <한겨레>와의 통화에서 "당협위원장으로서 당의 입장을 따라간 적이 한 번 있기는 하지만, 12·3 비상계엄 선포는 잘못된 일이 분명하다"며 "윤석열 전 대통령의 탄핵도 잘못된 계엄의 결과이기 때문에 불가피하다"라고 주장했지만 개인 의사와 별개로 당의 입장을 따라갔다고 보기에는 탄핵 반대 활동에 적극적으로 나선 것으로 보인다.한편 현재 이 후보자가 운영하던 페이스북 계정과 네이버 블로그는 모든 게시글이 비공개된 상태다. 탄핵 정국 당시 탄핵 반대에 목소리를 높여 온 이 후보자가 과거 행적에 대한 비판을 피하기 위한 행위로 보인다.