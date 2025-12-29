장종태 출마선언... "대전충남특별시에 필요한 건 베테랑 선장"

큰사진보기 ▲더불어민주당 장종태(대전서구갑) 의원이 대전충남통합특별시장 선거 출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 장종태(대전서구갑) 의원이 대전충남통합특별시장 선거 출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 장종태(대전서구갑) 의원이 대전충남통합특별시장 선거 출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

더불어민주당 장종태(대전서구갑) 의원이 새롭게 출범하게 될 대전충남특별시의 첫 수장이 되겠다며 출마의 포부를 밝혔다.장 의원은 대전충남통합특별시를 거대한 배로 비유하면서 "거대한 배가 처음 물 위에 떠오를 때 필요한 것은 화려한 구호가 아니다. 베테랑 선장의 정확한 판단과 탄탄한 실력"이라고 강조하고 "대전·충남의 도약을 이끌 대업을 완수할 사람, 저 장종태밖에 없다고 감히 말씀드린다"고 출마 이유를 설명했다.29일 장 의원이 출마 기자회견을 연 대전시의회 1층 로비에는 수백 명의 지지자들이 몰려들었다. 대전충남 행정통합이 정부와 여당에 의해 본격 추진된 이후, 처음으로 공식 출마선언을 하게 되는 장 의원을 응원하기 위해서다. 이들은 "장종태!", "통합시장!"이라는 구호를 외치며 첫발을 내딛는 장 의원에게 박수를 보냈다.이날 장 의원은 출마선언문을 통해 "저는 이재명 대통령께서 천명하신 '대전·충남 통합'에 대해 뜨거운 환영의 뜻을 밝힌다. 이번 통합은 단순히 행정구역 두 곳을 합치는 일이 아니라, 수도권 일극 체제의 둑을 허무는 결단이자 지역 주도 성장의 시대를 여는 강력한 신호탄"이라고 의미를 부여했다.이어 "대전충남특별시의 출범은 이재명 정부 국가균형발전 정책의 성패를 가를 가장 중요한 시험대가 될 것"이라고 강조하고 "이 역사적인 통합의 출발선에서 저는 더 이상 책임을 미룰 수 없다는 결론을 내렸다. 대전충남특별시의 성공적 출범을 위해 모든 행정 경험과 역량을 쏟겠다"고 출마를 공식 선언했다.그는 또 "통합의 성공을 위해선 화려한 구호가 아니라 경험과 실력이 필요하다"며 "지방행정에 40년 몸담은 행정 전문가로서 대전충남특별시를 안정적으로 출범시킬 준비가 돼 있다"고 강조했다.그는 9급 공무원으로 공직에 입문해 서구청장을 두 차례 역임했으며, 현재는 국회의원으로 활동 중인 자신의 경험을 소개한 뒤 "행정과 정치를 모두 경험한 유일한 후보로서 대전과 충남의 도약을 완성할 자신이 있다"고 말했다.장 의원은 이재명 대통령과의 인연도 언급했다. 그는 "이 대통령과 마찬가지로 어려운 환경을 딛고 검정고시로 학업을 이어왔으며, 두 차례 단체장을 거쳐 국회에 입성했다"면서 "대전경제대전환위원회와 민주당 대전시당 공동선대위원장으로서 이재명 정부의 국가균형발전 철학을 누구보다 잘 이해하고 있다"고 밝혔다.그러면서 "이번 통합은 정치가 아니라 행정의 영역"이라며 "2026년 7월 출범 즉시 행정·경제·사회·산업을 한 치 오차 없이 통합할 설계자가 필요하다. 이재명 정부의 국정 철학을 가장 깊이 이해하고, 중앙정부와 긴밀히 소통하며 통합을 완수할 검증된 해결사는 바로 저, 장종태 뿐"이라고 말했다.그는 향후 핵심 공약으로 '체감형 통합'과 '글로벌 AI 특별시'를 제시했다. 장 의원은 "대전의 R&D 역량과 충남의 산업 기반을 결합해 세계가 주목하는 AI 중심도시로 키우겠다"며 "청년들이 서울로 떠나지 않아도 되는, 기회가 지역 안에서 순환하는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.또한 "통합 이후 시행착오를 겪을 여유가 없다"며 "검증된 행정력으로 혼란 없이 대전충남특별시의 출범을 완성하겠다"고 약속했다.장 의원은 끝으로 "대전·충남 통합은 단순한 행정 개편이 아니라 미래 백년의 기반을 세우는 일"이라며 "행정의 달인 장종태가 시민과 도민의 힘으로 새로운 대전충남특별시의 시작과 완성을 책임지겠다"고 강조했다.한편, 대전·충남 통합이 본격 추진되면서 통합특별시장 선거에 나서려는 후보들의 발걸음이 분주해지고 있다. 국민의힘에서는 현역인 이장우 대전시장과 김태흠 충남지사의 후보 단일화가 관건이며, 민주당에서는 강훈식 대통령비서실장을 비롯해 양승조 전 충남지사와 박수현(충남공주부여청양)·문진석(충남천안시갑) 의원, 박정현 충남 부여군수, 허태정 전 대전시장과 장철민(대전동구)·장종태(대전서구갑)·박범계(대전서구을) 국회의원 등이 출마를 준비하고 있거나 출마 예상자로 거론되고 있다.