최교진 "극우 심각, 교육부 제1역할은 민주공화국 시민 길러내는 일"

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 24일 오후 세종 정부세종청사 집무실에서 <오마이뉴스>와 만나 교사와 학생, 학부모 모두가 행복하고 과도한 경쟁과 불안에서 벗어나는 교육을 위해 학교 공동체 회복과 학교 자치 실현이 필요하다고 강조했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"가슴 아프고, 사실 책임감을 느낀다."

"현장(교사) 출신의 교육부 장관이 되니까 다들 기대하고 그랬는데 취임 100일이 됐는데 도대체 왜 아무 소식이 없느냐, 실제로 이런 말 많이 듣는다. 답답한 마음 잘 알겠다."

큰사진보기 ▲최교진 교육부 장관이 24일 오후 세종 정부세종청사 집무실에서 <오마이뉴스>와 만나 교원 정치기본권 확대와 보장, 민주시민교육과 역사교육 강화 등 교육 정책에 대해 이야기를 나눴다. ⓒ 유성호 관련사진보기

-오늘이 취임한 지 103일째다. 그동안 기억에 남는 일은?

- 학생들도 만날 계획인가.

큰사진보기 ▲"최교진 교육부 장관은 18일 정부서울청사에서 학부모 단체 대표, 현장 학부모들과 함께 ‘제1차 교육진담 간담회’를 개최했다. ‘교육진담 간담회’는 교육 현장의 관심이 높은 주요 정책을 주제로 학부모, 교원, 학생 등 여러 교육공동체의 의견을 듣기 위해 마련된 자리이다." - 교육부 홈페이지 ⓒ 교육부 관련사진보기

- 그런데 지금 극우·혐오에 치우친 청소년들도 있다.

- 이런 민주시민교육을 정권에 따라 했다가 안 했다가 했다.

- 어른들의 책임에 대해서는 어떻게 생각하나?

- 이런 문제를 어떻게 극복할 것인가?

- 교사들은 교과서에 나온 5

18 광주민주화운동을 가르쳤다고 민원을 받은 사례도 있다. 이런 것은 교육부가 좀 막아줘야 하지 않나?

- 교사 중에 학부모 민원 들어올까 봐 12

3 계엄에 대해 제대로 말하지 못했다는 소리도 들린다.

큰사진보기 ▲최교진 장관은 "민주공화국에서 교육을 담당하는 교육부의 제1 역할은 민주공화국의 시민들을 길러내는 것이다. 교육부가 다른 기능적인 이야기를 하면서 이런 본질에 해당하는 것을 놓쳤을 때도 있었다"라면서 "교육부 민주시민교육과가 오는 1월 1일 자로 출발하고, 2026 민주시민교육 계획을 현장의 의견을 들어 발표할 것"이라고 다짐했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 2026 민주시민교육 계획을 교육부가 거의 다 만들어놨을 것 같은데.

- 민주시민교육과도 새로 만들고 민주시민교육 계획도 이렇게 만들려고 하는 까닭은 무엇인가?

- 대통령 업무보고 내용을 보면, '보이텔스바흐 합의'(독일의 좌우 세력이 함께 만든 정치교육 합의)에 준하는 교수학습 원칙을 수립하고 이걸 법제화하겠다고 계획을 세워놓았는데.

- 업무보고에서 민주시민교육법을 만든다고도 했다.

-몇 년 사이 학생, 청소년의 자해 자살자가 많이 늘었는데, 이를 줄일 방안은?

- 이와 관련, 새롭게 생각하는 사업은 무엇인가?

- 학생들 마음을 상하게 하는 요인으로 과열 경쟁 문제도 심각하다고 보는데.

- 교원 정치기본권 보장에 대해서는 어떻게 보고 있나?

- 교원 정치기본권 보장 가운데 정당 가입에 대해서는 어떻게 생각하나?

- 대통령 업무보고 내용 대로 '교권 침해 학생에 대한 학교생활기록부(학생부) 기재', 이것을 강행할 생각인가?

- 그렇다면 '교권침해 학생 학생부 기재 정책'을 제외하고 교권을 지키는 방법이 있다면 찾아보겠다는 뜻인가?

- 학생맞춤통합지원(아래 학맞통) 제도에 대해 찬성하던 교원단체들이 대부분 반대로 돌아섰다.

- 교원단체들은 학맞통 적용을 일정 기간 연기하자고 요구하고 있는데.

- 앞으로 어떤 교육부 장관으로 기억되고 싶나?

큰사진보기 ▲최교진 장관은 "취임 100일이 된 지난주에서야 교육부 실·국장 인사를 했다. 다음 주에는 과장들 인사를 한다"라면서 "내년 1월 1일 조직개편을 하고 실질적인 출발을 하는 거니까, 이제부터는 변명하지 않고 작더라도 꾸준히 피부로 느낄 만한 변화를 하나하나 만들어 나갈 것"이라고 약속했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 그렇다면 어떤 정책을 하려고 하는가?

- 학생, 학부모에 대한 다짐도 말해달라.

