이정문 "대전·충남 통합 법안 2월 통과 가능... 의견수렴할 것"

큰사진보기 ▲이정문 더불어민주당 충남도당 위원장이 29일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

대전·충남 행정통합이 논란이 되고 있는 가운데 이정문 더불어민주당 충남도당 위원장이 전면에 나섰다. 이 위원장은 "2월 법안 통과가 물리적으로 불가능한 것은 아니다"라며 대전충남 행정통합의 신속한 추진 의지를 내비쳤다. 이에 따라 대전-충남 행정통합에 대한 찬반 논란이 더욱 거세질 것으로 보인다.이정문 위원장은 29일 충남도청 프레스센터에서 긴급 기자회견을 열고 "충남 차원에서 (대전·충남 행정통합) 특위를 꾸릴 것"이라고 강조했다.이 위원장은 기자회견문을 통해 "충남·대전 행정통합은 수도권 1극 구조를 넘어 대한민국의 성장 축을 다변화하고 이재명 정부의 '5극3특' 체제를 실제로 작동시키는 중요한 출발점이 될 것"이라고 강조했다.그러면서 "'충남·대전통합 및 충청지역 발전특별위원회'를 중심으로 중앙정부 권한의 과감한 이양, 혁신적인 재정 분권, 실효성 있는 특별법 마련에 책임 있는 자세로 임하겠다"라며 "무엇보다도 중요한 것은 도민 여러분의 동의와 공감이다. 충남도당 차원의 '충남대전 통합 발전특별위원회'를 조속하게 구성하겠다"라고 덧붙였다.이어 이 위원장은 언론과의 질의응답을 통해서도 "통합시장 출범을 목표로 하다 보니 시간이 5개월밖에 없다. 국민의힘에서 (그동안) 상당부분 절차를 진행해 왔다. 물리적으로 2월 법안 통과가 불가능한 것은 아니다"라고 강조했다.일각에서 나오고 있는 '대전·충남 행정통합-주민투표' 요구와 관련해서도 이 위원장은 "각 지자체별로 주민들을 만나는 절차인 공청회와 타운홀 미팅 등을 진행할 것이다. 주민투표는 시간상 혹은 비용상으로 의문이다. 주민들의 의견이 충분히 반영되도록 하겠다"라고 강조했다.충남은 지난 2013년 대전에 있던 도청을 홍성군과 예산군에 걸쳐 있는 내포신도시로 이전해 왔다. 대전·충남 통합으로 행정의 중심이 다시 대전으로 옮겨져 대전 쏠림현상이 심화될 것이란 우려가 나온다.이에 대해서도 이 위원장은 "우려에 대해서는 충분히 알고 있다. 결정된 바는 없다. 다만 최근 논의된 바는 (대전충남 통합) 청사를 복수로 이용하는 방안을 고려하고 있다. 통합시에 2차 공공기관 이전 물량 확보하고, 특히 내포(현 충남 도청소재지) 공공기관 이전을 위해서도 노력할 것"이라고 강조했다.이 위원장은 "지역 언론에 설명하는 자리가 부족했다. 앞으로는 언론과 소통하는 자리를 자주 가질 예정이다. 언론의 비판 부분을 잘 보고 있다. 그런 부분이 해소될 수 있도록 하겠다"라고 강조했다.앞서 지난 24일 민주당 충남·대전 통합 및 충청지역 발전특별위원회(충청특위) 황명선 상임위원장은 "충남·대전 통합특별법을 내년 1월 발의하고 2월 국회에서 처리해 6·3 지방선거에서 통합시장을 선출하고 7월 1일 통합특별시 출범을 목표로 준비하겠다"고 밝힌 바 있다.