"대학 소멸과 예산 삭감... 그럼에도, 우리는 위기가 아니라는 증거"

▲27일 서울 용산구 서울시공익활동지원센터에서 대학언론인 네트워크와 <대학알리>가 주관하고 <라이프인>, <한국대학신문>이 주최하며 아름다운재단이 후원한 '제1회 대학언론인 어워드' 본선이 열렸다. 모든 참가자들은 각자의 응원 메시지가 담긴 전지를 떼어 들고, 다 함께 “파이팅”을 외치며 기념 촬영을 하는 것으로 4시간의 뜨거웠던 연대의 장을 마무리했다. ⓒ 대학언론인 네트워크 관련사진보기