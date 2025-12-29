땅 속 위험 감지해 안전 지키는 '싱크홀 감시못' 만든 공무원

큰사진보기 ▲서정우 계장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"처음 수상 소식을 들었을 때 얼떨떨하면서도 기뻤어요. 지금까지는 아이디어 설계 수준이라 제품이 만들어진 것은 아니라서 당장 현장에 적용할 수 있진 않지만, 사회적으로 문제가 되는 사회재난을 예방할 수 있는 대책을 만들었다는 점에서 보람을 느낍니다. 실제로 표지못이 사용돼서 사회에 도움이 되면 좋을 것 같아요."

"외부에서 보면 공무원들이 편하게 일하는 것처럼 보일 수 있어요. 하지만 현실에서는 조금 달라요. 법과 규정에 근거해 행정을 처리하다 보니 민원인의 요구를 모두 수용할 수 없는 경우도 많고, 그로 인해 불만과 갈등이 생기거나 분쟁으로 번지는 현실이 안타까워요."

"함양에 큰 피해 없이 올해를 보낼 수 있어 다행입니다. 새해에도 더욱 안전한 함양군이 되길 바라요. 자연재난, 사회재난, 교통사고 등 다양한 재난·재해 현장에서 사전에 막을 수 있는 사고는 예방을 통해 단 한 명의 피해도 없었으면 좋겠습니다. 함양군민 모두가 더 건강하고 안전한 새해가 되길 기원합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

지난 3월, 서울 강동구 한 도로에서 가로·세로 20m, 깊이 20m에 달하는 대형 싱크홀이 발생했다. 갑자기 땅이 꺼지면서 도로를 달리던 오토바이가 구멍 속으로 추락해 운전자가 사망했다. 올해 9월 부산에서도 싱크홀 사고로 대형 트럭 2대가 매몰되는 아찔한 사고가 벌어졌다. 다행히 인명피해는 없었지만, 최근 몇 년 새 전국 곳곳에서 싱크홀이 잇따라 발생하자 '전 국민의 발 아래가 위험에 노출돼 있다'는 우려를 낳고 있다.이러한 가운데 함양군 안전총괄과 복구지원담당으로 근무하는 서정우 계장이 최근 '도로매립형 싱크홀 감시못'을 개발해 행정안전부 장관상을 수상했다. 전국 지방자치단체 공무원을 대상으로 재난·안전 분야 중 실제 현장에 적용 가능한 실용적인 아이디어를 발굴하기 위해 마련된 '2025년 재난·안전관리 분야 직무 발명대회'에서 서 계장이 값진 성과를 거둔 것이다. 이 같은 결과에 힘입어 함양군이 서 계장의 아이디어에 대해 특허권 등록을 진행하고 있다.서정우 계장이 개발한 싱크홀 감시못(이하 표시못)은 일상에서 사용하는 못과 유사한 형태를 가진 설비다. 머리와 몸체로 구성돼 있는데, 머리에는 초록·노랑·빨강의 태양광등이 설치돼 있고, 몸체에는 여러 개의 '가지'가 힌지(경첩)로 연결돼 있다. 머리는 지표면에, 몸체는 지하에 매립한다.지하에 동공이 발생하면 몸체에 연결된 가지가 분리되면서 동공의 폭과 길이에 맞춰 눕게 되고, 이때 가지가 눕는 각도와 길이를 센서가 측정해 동공의 크기를 계측한다. 센서에 이상 징후가 감지되면 동공의 깊이와 폭을 수치와 그래프로 표출, 즉시 관리본부로 전달돼 지반 침하 전에 신속하게 조치할 수 있도록 설계됐다.지하 작업과 동시에 표시못을 설치하면 지하공간의 변형을 초기부터 계측할 수 있고, 지하시설물의 매립 깊이에 따라 표시못의 길이도 다양하게 제작 가능하다. 때문에 협소한 장소에도 설치가 가능하며, 설치 시 별도의 굴착 장비도 필요하지 않아 비용이 적게 들고 사용이 용이하다.현재 사용되는 싱크홀 탐지 장비는 한 대당 가격이 1~7억 원에 달하는 고가인 데다, 탐지 깊이가 2m 안팎으로 얕아 심층부까지 탐지하기에 한계가 있다. 서 계장은 "최근 깊은 대규모 싱크홀이 많이 발생하고 있어 지하매설물 이하 심도까지 24시간 계측할 수 있는 장비가 필요한데, 표지못이 현재 장비의 한계를 보완할 수 있다"고 설명했다.서정우 계장이 표지못을 구상하게 된 계기는 단순했다. 행정안전부 공모사업 아이템을 고민하던 중 뉴스에 나온 싱크홀 사고가 떠올랐고, 불현듯 지하 동공 발생을 감시할 수 있는 장비를 구상하다 표지못을 생각해 냈다.22년 차 공무원인 서 계장은 그동안 자연재해 업무를 주로 맡아왔다. 안전총괄과 근무만 벌써 세 번째다. 그는 "자연재난 업무를 맡다 보니 안전 문제에 민감해질 수밖에 없다"며 "특히 비가 많이 오거나, 강한 바람이 불 때, 폭설 예보가 뜨면 긴장하게 된다"고 말했다. 그는 기상특보가 발효되면 혹시 모를 비상근무에 대비해 군청으로 향한다.지난 봄 산청을 비롯한 인근 지역에서 대형 산불이 발생했을 때도, 올여름 함양 지역에도 많은 비가 내렸을 때도 서 계장은 상황이 끝날 때까지 긴장의 끈을 놓지 못했다. 행여 산불이 지리산을 넘어 마천이나 휴천까지 번질까봐 계속 상황을 주시했고, 홍수로 불어난 물에 피해가 크지 않을까 노심초사했다.재난·재해 관련 업무를 맡으면서 그의 일상도 달라졌다. 여름철 집중호우와 태풍이 잦은 시기에는 휴가를 거의 쓰지 않는다. 마음 놓고 쉴 수가 없기 때문이다. 평소에 길을 가다가도 위험 요소가 없는지 주변을 유심히 살피거나, 타 지역에 새롭게 정비된 시설이 있으면 사진을 찍어 와 함양에 적용할 방법을 고민한다.그는 "공무원에 대한 세간의 비판과 부정적인 시선이 안타깝다"며 "대부분의 공무원은 군민을 위해 일한다는 나름의 사명감과 자부심으로 자기 자리에서 열심히 일하고 있다"고 말했다.안전은 거듭 강조해도 지나치지 않다. 태풍 등으로 인해 재해가 예고되면 지자체와 정부 부처·기관 등에서 안전문자가 수없이 빗발치는데, 이로 인한 피로감을 호소하는 사람들도 많다. 그러나 서정우 계장은 "그만큼 주민들이 경각심을 갖게 해서 단 한 명의 인명피해도 발생하지 않게 하기 위함"이라며 "다소 불편하더라도 주민들의 이해와 적극적인 협조를 부탁한다"고 당부했다.