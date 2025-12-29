우리는 왜 인생을 마지막 장면으로만 평가할까?

"내 앞에서 결혼 얘기는 꺼내지도 마."

큰사진보기 ▲마지막에 남은 장면끝이 나면 기억은 이 장면 하나를 선택한다. ⓒ 황인수 관련사진보기

최근 질서정연하게 결혼생활을 마무리하고 이혼한 친구가 있다. 이혼 후 그의 인생 계획에는 더 이상 '결혼'이라는 단어가 없었다. 단호했다. 이유를 묻지는 않았다. 말하지 않아도 될 만큼 많은 감정이 느껴졌기 때문이다.이상했다. 정말 그 친구의 결혼 생활 5년은 전부 실패였을까? 단 한 순간의 기쁨도 없었을까? 아니면 우리는 누군가의 인생을 너무 쉽게 '총점'으로 매기고 있는 건 아닐까. 이 질문은 친구에 대한 것이 아니라, 우리 모두에 대한 것이었다.행동경제학자 대니얼 카너먼은 인간의 자아를 '경험하는 자아'와 '기억하는 자아'로 구분한다. 경험하는 자아는 지금 이 순간의 감정이다. 맛있는 음식을 먹을 때의 기쁨, 누군가와 웃으며 나누는 대화 같은 것들이다. 반면 기억하는 자아는 과거를 정리하고 평가한다. 문제는 이 기억하는 자아가 꽤나 공정하지 못한 심판이라는 점이다.우리는 경험을 있는 그대로 저장하지 않는다. 기억은 특정 순간에 과도하게 집중한다. 특히 경험의 '정점'과 '마지막 장면'이 전체 평가를 좌우한다. 이를 '피크-엔드(peak-end) 규칙'이라고 부른다. 길었던 시간, 반복되었던 일상은 기억에서 쉽게 탈락한다. 결국 마지막에 무엇이 남았느냐가 모든 것을 덮어쓴다.그래서 이런 질문이 가능해진다. 그 친구의 결혼 생활을 결정한 것은 5년이라는 시간이었을까, 아니면 마지막 몇 장면이었을까. 만약 결혼 생활 내내 사소하지만 행복한 순간들이 반복되었더라도, 마지막이 이혼이라면 기억은 가차 없다. 결혼은 '실패'가 된다. 반대로 힘든 시간이 훨씬 길었더라도, 끝이 좋았다면 우리는 그 시간을 '그래도 괜찮았던 선택'으로 기억한다.문제는 이 기억 방식이 개인을 지나치게 몰아붙인다는 데 있다. 결혼은 실패하거나 성공하는 시험이 아니고, 인생 역시 엔딩 크레딧으로 평가받아야 할 영화가 아니다. 그럼에도 우리는 이혼이라는 결과 하나로 누군가의 과거 전체를 정리해버린다. 결과로 그의 인생의 과정 전체가 무시당한다.관점을 개인에서 시장으로 돌려보았을 때 흥미로운 점은 기업들이 이 기억의 작동 방식을 누구보다 잘 활용하고 있다는 사실이다. 현대자동차는 1990년대 '각그랜저'의 고급 이미지를 현대적으로 재해석해 새로운 그랜저를 내놓았다. 하이트진로는 과거 전성기의 기억을 불러내 '진로이즈백'을 출시했다. 기업은 과거의 기억을 선택적으로 편집해 브랜드와 소비자를 다시 연결한다.하지만 우리는 정작 자신의 인생에 대해서는 그렇게 관대하지 않다. 실패로 끝난 관계는 통째로 지워버리고, 좋았던 기억조차 부정한다. 마치 다시는 같은 선택을 하지 않겠다는 결심이 과거를 부정하는 방식으로만 가능하다는 듯이.기억하는 자아는 원래 미래의 더 나은 선택을 돕기 위해 존재한다. 그런데 어느 순간부터 기억은 경고가 아니라 족쇄가 된다. "다시는 하지 마", "그건 틀린 선택이었어" 이렇게 기억은 선택지를 줄이고, 삶의 가능성을 닫아버린다.그래서 묻고 싶다. 우리는 과거의 한 장면만으로 인생 전체를 평가해도 괜찮은 걸까? 기억은 정말 우리를 보호하고 있는 걸까, 아니면 판단을 쉽게 하기 위해 삶을 단순화해버린 것은 아닐까. 결혼만의 이야기는 아니다. 프로젝트, 투자, 일, 관계 모두 마찬가지다. 끝이 좋지 않았다는 이유로 그 시간 전체를 실패로 규정해버리는 순간, 우리는 경험에서 배울 기회를 함께 잃는다.