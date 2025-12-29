1330일만에... 대통령이 청와대로 돌아왔다

이재명 대통령이 29일 청와대로 출근해 집무를 시작했다.
현직 대통령의 청와대 출근 및 집무는 문재인 전 대통령 퇴임 이후 1330일 만이다. 대한민국 국가수반인 대통령을 상징하는 봉황기는 이 대통령의 집무개시에 맞춰 이날 오전 0시 청와대에 게양됐다.
이 대통령이 탄 출근 차량은 이날 오전 9시 13분께 지지자들의 환호를 받으면서 청와대 정문에 들어섰다. 청와대 연풍문 앞에서 이 대통령을 기다리고 있던 지지자 40여 명은 이 대통령의 출근 차량이 나타나자 "대통령님 만세", "이재명" 등을 연호했다.
이 대통령은 미리 기다리고 있던 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장, 권혁기 의전비서관의 마중을 받으며 청와대 본관으로 입장했다. 차량에서 하차한 이 대통령은 이들에게 "왜 나와 있나. 아, 이사 기념으로?"라고 말을 건네기도 했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 본관에서 이들을 비롯한 수석급 참모진들과 차담을 나누며 현안 등을 점검할 예정이다. 이후에는 청와대 국가위기관리센터를 방문해 점검할 예정이다.
참고로 이 대통령의 집무실은 청와대 본관이 아닌 수석·비서관들이 주로 사용하는 여민관 1동에 마련됐다. 비서실장·정책실장·안보실장 등 3실장을 비롯한 참모들과 지근거리에서 수시로 소통하기 위해서다.
이에 대해 강훈식 대통령 비서실장은 지난 27일 노무현재단 유튜브방송 <정준희의 토요토론>과 한 인터뷰에서 '대통령 집무실은 3층, 3실장 사무실은 2층, 수석 사무실은 1층에 있는 구조'라고 설명한 바 있다.
한편, 이 대통령은 청와대 관저 공사가 마무리되는 내년 3월까지 한남동 관저에서 청와대로 출·퇴근을 할 예정이다.