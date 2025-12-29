1330일만에... 대통령이 청와대로 돌아왔다

큰사진보기 ▲이재명 대통령의 출근 차량 행렬이 29일 청와대 본관으로 들어서고 있다. 대통령의 청와대 복귀는 2022년 5월 이후 3년 7개월 만이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 대통령실 이전 작업이 마무리된 청와대 본관으로 첫 출근해 김용범 정책실장과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 대통령실 이전 작업이 마무리된 청와대 본관으로 첫 출근하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

29일 청와대 앞에서 이재명 대통령 지지자들이 이 대통령의 첫 출근을 응원하고 있다.

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 청와대로 첫 출근한 29일 참모진과 차담을 하고 있다. 2025.12.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 29일 청와대로 출근해 집무를 시작했다.현직 대통령의 청와대 출근 및 집무는 문재인 전 대통령 퇴임 이후 1330일 만이다. 대한민국 국가수반인 대통령을 상징하는 봉황기는 이 대통령의 집무개시에 맞춰 이날 오전 0시 청와대에 게양됐다.이 대통령이 탄 출근 차량은 이날 오전 9시 13분께 지지자들의 환호를 받으면서 청와대 정문에 들어섰다. 청와대 연풍문 앞에서 이 대통령을 기다리고 있던 지지자 40여 명은 이 대통령의 출근 차량이 나타나자 "대통령님 만세", "이재명" 등을 연호했다.이 대통령은 미리 기다리고 있던 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장, 권혁기 의전비서관의 마중을 받으며 청와대 본관으로 입장했다. 차량에서 하차한 이 대통령은 이들에게 "왜 나와 있나. 아, 이사 기념으로?"라고 말을 건네기도 했다.이 대통령은 이날 오전 청와대 본관에서 이들을 비롯한 수석급 참모진들과 차담을 나누며 현안 등을 점검할 예정이다. 이후에는 청와대 국가위기관리센터를 방문해 점검할 예정이다.참고로 이 대통령의 집무실은 청와대 본관이 아닌 수석·비서관들이 주로 사용하는 여민관 1동에 마련됐다. 비서실장·정책실장·안보실장 등 3실장을 비롯한 참모들과 지근거리에서 수시로 소통하기 위해서다.이에 대해 강훈식 대통령 비서실장은 지난 27일 노무현재단 유튜브방송 <정준희의 토요토론>과 한 인터뷰에서 '대통령 집무실은 3층, 3실장 사무실은 2층, 수석 사무실은 1층에 있는 구조'라고 설명한 바 있다.한편, 이 대통령은 청와대 관저 공사가 마무리되는 내년 3월까지 한남동 관저에서 청와대로 출·퇴근을 할 예정이다.