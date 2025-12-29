[의령] "요금 0원-이동권 100%" 버스완전공영제 전면 시행

큰사진보기 ▲오태완 의령군수는 12월 24일 버스 완전공영제 시행을 위해 민간 운수업체 2개사와 농어촌버스 노선권, 버스터미널 등 재산권에 대한 유·무형자산 양도·양수 계약식을 체결했다. ⓒ 의령군청 관련사진보기

경남 의령군(군수 오태완)은 요금 없이 완전이동권 100%를 목표로 한 버스 완전공영제를 전면 시행한다고 29일 밝혔다. 의령군은 "지자체가 노선과 인력, 운영 전반을 직접 책임지는 '완전공영제'는 전국에서도 손에 꼽히는 사례"라며 경남에서는 처음"이라고 전했다.의령군은 지난 24일 버스 완전공영제 시행을 위해 민간 운수업체 2개사와 농어촌버스 노선권, 버스터미널 등 재산권에 대한 유·무형자산 양도·양수 계약식을 체결했다.의령군은 "연초 두 달간 협업 운영을 거친 뒤 3월부터 '경남형 버스 완전공영제'를 본격 시행할 계획"이라며 "이번 사업은 의령군이 시행 주체가 된다다. 공영제 도입은 인구 감소와 자가용 이용 증가로 인한 이용객 감소, 적자 노선 확대 등 농어촌 지역 교통의 구조적 문제를 해결하기 위한 근본적인 대안으로 평가되고 있다"라고 밝혔다.오태완 군수는 "버스 완전공영제는 단순한 교통정책이 아니라, 교통을 복지의 관점에서 바라보는 지방자치의 본질을 구현하는 정책"이라며 "요금은 0원, 이동권은 100% 보장해 어르신과 교통약자, 모든 군민이 일상에서 체감할 수 있는 교통환경을 만들겠다"고 밝혔다.의령군은 앞서 13개 읍·면 주민설명회를 거쳐 공영제의 기초가 되는 노선체계 개편 연구용역을 완료했다.노선은 지·간선 체계로 개편해 읍·면에는 소형버스를, 주요 간선도로에는 중·대형버스를 투입한다.강동현 (주)의령버스터미널 이사는 "버스 완전공영제가 안정적으로 정착할 수 있도록 그동안 축적한 운영 노하우와 현장 경험을 군과 공유하겠다"고 말했다.의령군은 "앞서 오태완 군수가 지난해 박완수 도지사를 만나 의령군 버스 완전공영제 준비 상황을 공유하고, 공영제 전환 시범사업을 위한 도비 지원을 요청했다"라며 "이에 따라 경남도로부터 총 47억 원의 도비를 확보했다"라고 밝혔다.