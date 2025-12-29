김건희 특검, 최종 수사결과 발표... "대통령 권력 등에 업고 매관매직"

큰사진보기 ▲주가조작·공천개입·건진법사 청탁 의혹 등 혐의를 받고 있는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 지난 8월 6일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

헌정사상 최초로 영부인 이름을 내건 김건희 특검팀(민중기 특검)이 전 대통령 윤석열씨 부부를 비롯해 총 76명(31건)을 기소하는 것으로 180일간의 수사를 마쳤다.특검팀은 29일 오전 수사결과 발표를 통해 "김건희는 대통령 배우자의 신분을 이용해 고가의 금품을 쉽게 수수하고, 현대판 매관매직이라 부를 수 있을 정도로 각종 인사와 공천에 폭넓게 개입했다"며 "그로 인해 대한민국의 공적 시스템이 크게 무너졌음을 확인했다"고 밝혔다. 이어 "영부인이 대통령의 권력을 등에 업고 부정부패의 전형인 매관매직을 일삼으면서 국가 시스템을 무너뜨리고도 대통령의 비호 아래 처벌받지 않았다"며 "철저한 수사로 그 실체를 밝혔다"고 설명했다.특검팀은 김건희씨를 ① 도이치모터스 주가조작, 여론조사 무상수수, 명품수수 등(8월 29일) ② 통일교 부정청탁(11월 7일) ③ 디올 가방 등 금품수수(12월 26일) 등으로 재판에 넘겼다.지난 7월 2일 수사를 개시한 특검팀은 'V0'로 호명되던 김씨를 수사기관 공개소환·구속·구속기소했다. 특검팀은 ▲ 김씨의 배우자이자 전직 대통령 윤석열씨 ▲ 어머니 최은순씨, 오빠 김진우씨 ▲ 오세훈 서울시장, 김기현, 국민의힘 의원, 권성동 국민의힘 의원 ▲ 이일준 삼부토건 회장, 이응근 삼부토건 대표이사 ▲ 한학자 통일교 총재, 윤영호 전 통일교 세계본부장 등을 대거 기소했다. 구속영장은 총 29건을 청구했고 그중 20건이 발부됐다.향후 특검팀은 미처리 사건을 국가수사본부에 인계하고 공소유지 체제로 특검 구성인원을 재구성할 예정이라고 전했다.