고개 숙인 민주당 "제주항공 참사, 국정조사로 유족 한 풀어드릴 것"

큰사진보기 ▲2·29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 오전 전남 무안군 무안읍 승달문화예술회관에서 열린 더불어민주당 현장최고위원회의에서 추모 사이렌이 울리자 당 지도부가 묵념하고 있다. 2025.12.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲12·29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 오전 전남 무안군 무안읍 승달문화예술회관에서 열린 더불어민주당 현장최고위원회의에서 김병기 원내대표가 발언하고 있다. 2025.12.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표가 29일 12.29 제주항공 여객기 참사 1주기를 맞아 "국회에서는 국정조사를 통해, 희생자 유가족들이 원하는 대로 진상 규명을 하는 데, 또 한을 풀어드리는 데, 조금이나마 위로를 드리는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 약속했다.정 대표는 이날 오전 전남 무안 승달문화예술회관에서 열린 현장 최고위원회의 모두발언에서 "오늘은 12.29 여객기 참사 1주기 날이다. 1년 전 그 황망했던 그 순간이 지금도 잊히지 않는다", "(그러나) 아직까지 우리 희생자 유가족들이 원하는 만큼 진상이 규명되지 않고 있다"며 이같이 말했다. 그는 국회 국정조사를 약속한 뒤 "다시 한 번 희생자 여러분의 명복을 빈다"고도 덧붙였다.이날 최고위 현장에서는 회의 시작 전 12.29 참사 1주기를 추모하는 사이렌이 올렸다. 현장에 참여한 지도부는 개회와 모두발언에 앞서 다같이 고개를 숙이고 단체로 묵념했다. 왼쪽 가슴 쪽엔 이를 추모하는 하늘색 리본을 달기도 했다.김병기 원내대표는 "진실이 드러나지 않으면 상처는 더 깊어진다"며 "사고의 원인이 밝혀지고 책임을 분명히 물어야 한다. 민주당은 국정조사를 통해 진실이 남김없이 드러나도록 최선을 다하겠다"고 했다.이언주 최고위원 또한 "국회 차원에서 사고 원인과 책임을 정확히 밝히고 사고 조사 과정에서 축소나 은폐 시도가 있었는지 살펴보기 위해 다음 달 31일까지 국정조사를 진행할 예정"이라며 "우선 사고조사위원회 이관을 위한 항공철도사고조사법 개정안의 본회의 통과를 서두르는 것을 비롯해서 모든 노력을 다하겠다"고 말했다.이 최고위원은 "국민의힘에서도 이번 개정안이 순조롭게 본회의를 통과할 수 있도록 적극적인 협조를 당부드린다"라며 "혹시라도 '묻지마 필리버스터(무제한 토론)'로 유가족의 가슴에 대못을 박는 일을 자행해서는 절대 안 될 것"이라고 지적했다.