김해 나무향기어린이집, 아나바다장터 수익금 이웃돕기 성금 기탁

김해시 장유1동 행정복지센터는 지난 26일 장유1동 나무향기어린이집에서 이웃돕기 성금 45만3천원을 기탁했다고 밝혔다.이번 성금은 학부모와 원아들이 함께 기증한 물품을 판매하는 '아나 바다 장터'를 통해 마련한 수익금으로, 자원의 재사용과 나눔의 가치를 배우고 지역사회와 소통하는 의미 있는 행사로 진행됐다.