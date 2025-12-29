사회부산경남한줄뉴스 25.12.29 09:08ㅣ최종 업데이트 25.12.29 09:08 김해 나무향기어린이집, 아나바다장터 수익금 이웃돕기 성금 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲김해 나무향기어린이집, 아나바다장터 수익금 이웃돕기 성금 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 김해시 장유1동 행정복지센터는 지난 26일 장유1동 나무향기어린이집에서 이웃돕기 성금 45만3천원을 기탁했다고 밝혔다. 이번 성금은 학부모와 원아들이 함께 기증한 물품을 판매하는 '아나 바다 장터'를 통해 마련한 수익금으로, 자원의 재사용과 나눔의 가치를 배우고 지역사회와 소통하는 의미 있는 행사로 진행됐다. #기탁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사"'준비 부족' 학생맞춤통합지원, 전면도입 유보해야" 갤러리 오마이포토 '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 1/5 이전 다음 이전 다음 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.