메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.29 09:08최종 업데이트 25.12.29 09:08

김해 나무향기어린이집, 아나바다장터 수익금 이웃돕기 성금 기탁

원고료로 응원하기
김해 나무향기어린이집, 아나바다장터 수익금 이웃돕기 성금 기탁
김해 나무향기어린이집, 아나바다장터 수익금 이웃돕기 성금 기탁 ⓒ 김해시청

김해시 장유1동 행정복지센터는 지난 26일 장유1동 나무향기어린이집에서 이웃돕기 성금 45만3천원을 기탁했다고 밝혔다.

이번 성금은 학부모와 원아들이 함께 기증한 물품을 판매하는 '아나 바다 장터'를 통해 마련한 수익금으로, 자원의 재사용과 나눔의 가치를 배우고 지역사회와 소통하는 의미 있는 행사로 진행됐다.

#기탁

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사"'준비 부족' 학생맞춤통합지원, 전면도입 유보해야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기