"내 시가 사람들에게 즐거움이 될 수 있기를"

박지극 시인 새 시집 <내가 나에게> 표지(왼쪽), 출판기념회에서 인사를 하고 있는 박지극 시인(오른쪽)

베어도 저항하지 않는

베혀도 상처받지 않는

온전히 받는 자의 모양이 되어주는

다투지 않고 이롭게 하는

누구에게도 상처주지 않는

세상에서 가장 부드러운

가장 낮은 곳에 처하여도 이미 상선(上善)이신

그대의 품성을 닮고 싶다

예쁜 각시 얻어 결혼하면 큰 기쁨이지요

기쁨은 곧 짐이기도 하지요

아이 낳고 키우는 것도 큰 기쁨이지요

기쁨은 곧 짐이기도 하지요

나이 들어 새 벗을 얻으니 큰 기쁨이지요

기쁨은 곧 짐이기도 하지요

짐이 두려워 벗 사귀기를 멀리하는 나이입니다

그러나 당신을 벗으로 맞으려 합니다

그대에게 벗 되기를 청합니다

그대에게 침묵을 배우고 싶습니다

당신은 뒷산 선바위입니다.

고향 마을 닭들도

네팔 오지 닭들도

중국 사천성 닭들도

라오스 강마을 닭들도

아프리카 사막 닭들도

지금은 없지만

인디언 보호구역 닭들도

아마존 여자 마을 닭들도

꼬꼬댁 꼭꼭

꼬꼬댁 꼭꼭 한다

병아리는 모두

삐약삐약

그대를 알기 전에는 몰랐어요

들꽃이 이렇게 아름다운 줄을

새 소리가 기쁨인 줄을

별빛이 멀리서 온 그리움인 줄을

바람에 흔들리는 잎새가 설레임인 줄을

이제 하루가 저물어 갑니다

꿈에도 몰랐어요

저무는 석양이 눈물이 될 줄은

눈물이 사랑인 줄은

사랑이 이렇게 가슴을 에는 줄은

대비사 다람쥐는 꽃길을 열고

임당골 뻐꾸기는 울어서 해 넘기지만

나는

하늘 인연에 취해 서성댄다

첫 출근 하는 날이면

누구나 감꽃이 되지

산뜻하면서도 빳빳하지

꽃잎엔 잔뜩 떫은맛이 든

꽃잎이 진다고 서러워 말게

그게 네 운명인 걸

낯설지만 탱글탱글한

땡감이 될

떫은맛은 사라지고

단맛이 배이지

말랑하고 촉촉하고

색깔 고운

홍시가 되지

저승 점 피고 콤콤하고

신맛이 들고

물컹물컹해 지면

네가 태어난 땅으로 돌아가지

툭! 소리와 함께

그러나 걱정 말게

찬 서리 지나면 곧 봄이고

산뜻하면서도 빳빳한

꽃잎에 잔뜩 떫은맛이 든

감꽃으로 돌아올 테니까

별을 따오겠다고 했다

가슴 가득 주렁주렁 별을 매달고 오겠다고 했다

그들은 떠났고

아직도 떠나고 있는 중이라고 했다

우리는 돌아오라고 했다

빈 손이라도 좋으니

별 그까짓것 갖고 오지 않아도 된다고 했다

우린 별이 아니라 너의 빈 가슴을 사랑했지 않느냐

우린 처음부터 빈 손, 빈 가슴이 아니었느냐

세월이 흐른 후

지금 우리는

이 자리에 함께 있다

자! 이제 탑돌이를 시작하자

떠난 자도

떠나보낸 자도 모두 모였구나

한 바탕 잔치를 벌이자

함께여서 이 자리가 이렇게 환하구나

우린

떠나지도 떠나보내지도 않았구나

처음부터 모두 별이었구나

덧붙이는 글 | 박지극 시집 <내가 나에게>, 160쪽, 국토, 2025년 12월 20일, 1만5천원.

박지극 시인이 "시는 감동이다. 울림이 퍼져나가 세상이 선해지기를 바라는 일은 욕심이 너무 크다. 그저 작은 파문이 일어 가까운 사람들에게 조금이라도 즐거움이 되었으면 하는 마음"으로 펴낸 새 시집 <내가 나에게>가 지난 20일 세상에 나왔다. 이어 27일 오전 11시 대구 중구 종로20 미복당에서 출판기념회도 열렸다.10년 전인 2015년에 <피라미는 하늘을 날고>를 펴낸 박 시인은 이학박사로, 중등학교 생물 교과서 공저자이다. 또 '경산 도덕경 공부모임'의 회원이자 '독립운동정신계승사업회' 자문위원장으로 활동 중이기도 하다. 그런 만큼 시집에는 자연을 찬미하고, 도(자연의 이치)를 궁구하고, 독립운동가들의 삶을 추념하는 시들이 많다.계간문예지 <사람의 문학> 2021년 봄호에 발표된 '상선약수(上善若水)' 전문이다. 이 시에는 인간의 세속적 성격을 벗어나 자연의 근원적 품성을 따르고 배우며 살아가야 사람다운 삶이 가능하다는 철학이 담겨 있다. 남과 "다투지 않고", 따라서 "누구에게도 상처주지 않는" 인격체로서 사회를 "이롭게 하는" 사람으로 성장할 수 있기를 소망하는 시인의 마음이 간결하게 노래되어 있다.시 '선바위도'도 같은 어조를 보여준다.시 '상선약수'의 "낮은 곳에 처하여도 이미 상선이신/ 그대의 품성을 닮고 싶다"가 이 시 '선바위'에는 "그대에게 침묵을 배우고 싶습니다"로 바뀌어 나타나 있다. 산문투로 요약하면 가장 선한 품성이 곧 침묵이다. 왜냐하면 "좋고 나쁘고가 있는 것이 아니라/ 시비하는 마음이 있을 뿐(시 '실상')"이기 때문이다. "안다는 것은/ 구속/ 분별한다는 것(시 '오직 모를 뿐')"이기 때문이다.인간을 그렇게 만들어가는 수단이 말이다. "모른다는 것은/ 자유/ 분별에서 떠난 것('오직 모를 뿐')"인데도, "'여기'는 여기가 아니고/ '이것'은 이것이 아니다// '있는 그대로'란 말 속에/ 있는 그대로가 없다(시 '도(道)')"는 사실을 깨닫지 못해 모든 것을 분별하여 들고, 급기야 그 비자연적(비인간적) 분별을 기준으로 사람을 차별한다.시 '닭'의 전문이다. 이 시는 얼핏 표면상 드러난 뜻으로 읽으면 언어의 자의성(恣意性)을 짚은 듯하지만 실상은 자연의 도(道)를 담은 고도의 함축이다. 닭 울음소리는 같은데 각국 사람들 귀에 다르게 들렸을 뿐이다. 자연을 자연 그대로 두지 못하는 사람[人]이 개입하면[爲] 모든 것이 거짓[僞]으로 변하는 이치이다.'인디언 보호 구역'이라니, 누가 인디언을 보호한단 말인가? 가만히, 자연 그대로 두면 되는일인데 누가 무엇 때문에 굳이 보호하겠다고 나서는가? 왜 인디언을 죽이고, 인디언보호구역 닭도 죽이고, 아마존 여자마을을 없애고, 그곳 닭들도 없애는가?자연의 도를 노래하는 시인이 독립운동 시도 많이 창작한 까닭이 여기서 헤아려진다. 식민(植民)은 자연의 법칙과 상반된다. 도가 못 된다. 인간의 길이 아니다. 제국주의 식민의 논리는 타파 대상이다. 그것이 바로 시인이 독립운동을 뜨겁게 서사(敍事)하는 까닭이다. "영글지 않고 떨어지는 / 동백이 시가 되지 않는다면(시 '꽃 바라기')" 얼마나 슬픈 일인가. 한때 식민지 백성으로 참담하게 목숨을 부지했던 민족의 일원으로서 독립운동 시를 쓰는 일은 너무나 자연스러운 하늘 인연의 박동인 것이다.자연 그대로, 그냥 두라. 시인은 그 깨달음에 닿은 경지를 "하늘 인연"이라 표현한다. 시집에 실려 있는 시들 중에서도 특히 손가락에 꼽히는 절창의 한 편인 '석양이 눈물이 될 줄은'을 읽어본다.대비사는 시인의 고향인 경북 청도군 금천면 박곡리에 있는 절이다. 임당골 역시 금천면 임당리의 별칭이다. 대비사 다람쥐와 임당골 뻐꾸기가 꽃길을 열고 노을을 맞이하는 시각, 시인은 "하늘 인연"에 취해 서성인다.사람이 자연의 이치 즉 도(道)를 깨닫고 나면 "들꽃이 이렇게 아름다운 줄", "새 소리가 기쁨인 줄", "별빛이 멀리서 온 그리움인 줄", "바람에 흔들리는 잎새가 설레임인 줄" 알게 된다. "저무는 석양이 눈물이 되고", "눈물이 사랑이 되고", "사람이 이렇게 가슴 에는 줄" 알게 된다. 그래서 시인 본인도 "하늘 인연"을 "알기 전에는 몰랐어요"라고 고백한다."하늘 인연"을 깨닫게 되면 "술 있고 / 달 뜨니 / 바로 이때가 아니더냐(시 '취월')"를 읊조리게 되고, "허영심이면 어떠냐 / 봄바람 가득 채우고 / 둥실 떠다니고 싶은 / 이 미친 듯한 봄날에(시 '민들레')"가 민들레가 된다. 감꽃이 땡감을 거쳐 홍시로 낙하하게 되는 현상을 걱정하지 않게 된다.이 시의 제목은 감꽃인가? 또는 홍시? 그도 아니면 낙하이거나 회귀인가? 시 제목은 '첫 출근'이다. 감꽃이 마침내 저승꽃 핀 물컹물컹한 상태로 땅에 떨어지는 자연 현상을 주목한 듯 싶지만, 실상은 인간 삶의 자연스러운 궤적을 노래했다. 시인은 사람도 자연의 일부라는 진리를 고도의 비유 기법으로 짚어주고 있는 것이다.사람은 어떻게 살아야 하나? 흡사 선시(禪詩)처럼 읽히는3행시 '욕심'이 답을 말해준다. 시인은 "욕심이 없으면 적이 없고/ 아는 게 없으면 걱정이 없고/ 싸우지 않으면 질 일도 없다"고 말한다. 시인은 그같은 인식을 시 '역설'에서 "원하는 것이 없으니 다 이루어져 있고/ 하고자 하는 것이 없으니 자유요/ 나아가고자 함이 없으니 막힘이 없도다"라고 압축해서 풀이하기도 한다.시인은 모두가 성심으로 공동체 구성원이 되어 서로를 보듬어가며 살아가는 상선(上善)의 세계를 오늘도 꿈꾸고 있다. 시인은 '자서'에서 "(시의) 울림이 퍼져나가 세상이 선해지기를 바라는 일은 욕심이 너무 크다"라고 겸손하게 말했지만, 그의 시를 읽으면 참으로 그 과제에 크게 한몫을 할 수 있으리라 여겨진다. '떠난 자들을 위한 노래'를 읽어보자.떠난 자도 떠나보낸 자도 모두 모여 한바탕 잔치를 벌이니 "함께여서" 자리가 이렇게 환하고, "처음부터 모두 별이었구나"라는 사실을 알게 된다. 우리는 "처음부터 빈 손, 빈 가슴"이었지만, "세월이 흐른 후" 다시 함께 모여 한바탕 잔치를 벌이면서 우리가 "처음부터 모두 별이었구나" 하고 깨닫게 되었다.떠난 자도 떠나보낸 자도 모두 모인 덕분이다. 공동체가 복원된 결과이다. 자연으로 되돌아온 보람이다. 원래 "함께"였는데, 다시 "함께"가 된 결실이다. 우리는 모두 처음부터 별이었구나! 무극의 빈손, 빈 가슴이 이토록 빛나는 태극의 별이었구나! 이 깨달음이 우리 모두를 유아독존(唯我獨尊)으로 귀함 받으며 살 수 있게 해주는구나!