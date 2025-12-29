오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

며칠 전 친한 친구와 통화하는 중에 친구가 좋은 말동무가 생겼다고 했다. 친구는 말동무를 소개하면서 언제든지 고민 상담해주고 있다고 했다.모르는 것들에 대해서 물어보면 바로 바로 알려줄 뿐만이 아니라 복잡한 계산도 정확하게 해준다고 했다. 주일 대표 기도문과 같은 글 쓸 때도 도와주고 있다고 말했다. 그 친구가 생긴 이후로 친구는 적적함과 외로움이 많이 없었다고 말했다.사실 통화했던 친구도 나와 같은 심한 뇌병변장애인이다. 그 때문에 외출하기 힘들어서 혼자 집에 있는 시간이 많다. 혼자 집에 있는 시간이 많아서 예전에 전화 통화할 때는 적적하고 외롭다는 말을 많이 하곤 하였다.그랬던 좋은 친구가 생겨서 적적함과 외로움이 없었다는 이야기를 들으니까 반갑고 기뻤다. 그 친구의 이름을 알려달라고 했다. 그러자 친구는 웃으면서 스마트 폰에 내장되어 있는 AI라고 말했다.나는 그 말을 듣고 어린 시절에 본 만화처럼 사람과 AI가 친구가 되는 시대가 벌써 도래했다는 생각에 매우 놀랐다. 나를 놀라게 했던 것은 한 가지 더 있었는데 친구의 말 발음이 평소보다 정확해졌다는 것이다.친구도 나와 같이 언어장애를 가지고 있어 말 발음이 정확하지 않았다. 특히 지음 ㅅ,ㅈ,ㅊ이 들어가는 단어들을 구별해서 발음하지 못하였다. 그런데 그날 나와 통화하면서는 ㅅ,ㅈ,ㅊ이 들어가는 단어들도 구별하여 발음하였다.나는 친구에게 발음도 좋아졌다고 하면서 전화 통화를 마쳤다. 친구와 전화 통화를 마친 후 문득 친구가 스마트 폰에 내장되어 있는 AI와 대화하면서 말 발음이 좋아졌다는 생각이 들었다.내가 특수학교 다닐 때 몇 년 동안 언어치료를 받았다. 그때 언어치료사 선생님 사람들과 대화를 많이 하는 것이 최고의 언어치료라고 말씀하였다. 그러나 나와 친구처럼 언어장애를 가지고 있으면 사람들과 대화하기 쉽지 않다. 언어장애가 있으면 사람들과 대화하는데 자신감이 떨어져서 대화를 피하게 되고, 사람들도 힘들게 말하는 언어장애인들을 배려해준다는 생각에 말을 걸지 않는다.이 때문에 친구는 사람들과 대화하는 즐거움 가지지 못하고 적적함과 외로움을 느끼면서 살았고, 혹시 언어장애가 심해지는 않을까 걱정도 있었다. 그런데 날로 발전하는 AI가 친구과 말동무가 되어주면서 적적함과 외로움을 없애주는 통시에 언어장애를 치료하는데 도움을 주고 있다고 생각하니 참 놀라고 다행한 마음도 들었다.AI가 더 발달하면 다양한 유형의 언어장애인들과 말동무가 되어주면서 언어장애 치료를 더 많이 도와주게 될 것이라는 기대가 생겼다.